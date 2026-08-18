El pianista italiano Mario Montore llega a Rosario con un show especial en el Astengo

El reconocido músico se presenta el miércoles 26 de agosto en El Murci, el novedoso espacio del Teatro Astengo

El reconocido pianista italiano Mario Montore, fundador y director de Avos Project (Scuola Internazionale di Musica de Roma), llega a Rosario para protagonizar un concierto de música de cámara que reunirá a destacados intérpretes de Italia, Argentina y Uruguay en un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas del repertorio romántico.

El show es el miércoles 26 de agosto, a las 20, en El Murci del Teatro Astengo (Mitre 754). Se trata de un espacio novedoso, al que se ingresa por bambalinas. El concierto tiene lugar sobre el escenario, en íntima cercanía con el artista y con la gran sala de fondo.

El concierto propone un viaje musical que une dos grandes universos del siglo XIX: la sensibilidad íntima de Robert Schumann y la riqueza melódica de Antonín Dvoák. La velada forma parte del proyecto internacional de Avos Project llamado "Rumbo a Roma", una iniciativa que desde hace varios años fortalece el intercambio artístico entre Sudamérica e Italia mediante audiciones, becas de perfeccionamiento y conciertos compartidos.

Detalles sobre el concierto en Rosario

Cada temporada, jóvenes músicos de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay audicionan para acceder a una beca de estudios en Roma junto a Mario Montore y al prestigioso cuerpo docente del Avos Project. Este concierto es una expresión concreta de ese intercambio: reúne en un mismo escenario a músicos italianos con intérpretes sudamericanos que han formado parte de este camino de formación y crecimiento artístico.

La primera parte estará dedicada íntegramente a Robert Schumann. El violoncellista italiano Alessandro Sacchetti se unirá a Montore para interpretar las Fantasiestücke, Op. 73, tres piezas de gran lirismo e intensidad expresiva que constituyen una de las páginas más refinadas del repertorio camerístico de Schumann.

A continuación, la soprano rosarina Morena Sánchez Mastrangelo, junto a Mario Montore en piano, interpretará el ciclo de canciones Frauenliebe und Leben (Amor y vida de mujer), Op. 42, una de las obras vocales más profundas del compositor alemán, basada en poemas de Adelbert von Chamisso que recorren las distintas etapas de la vida amorosa de una mujer.

El concierto culminará con el Quinteto para piano N.º 2 en La mayor, Op. 81 de Antonín Dvoák, interpretado por los italianos Mario Montore al piano, Noah Spalvieri (violín) y Alessandro Sacchetti (violoncello), el rosarino Gustavo Di Giannantonio (violín) y el uruguayo Juan Laborde (viola).

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Con una destacada trayectoria internacional, Mario Montore se ha presentado en los principales escenarios de Europa, Asia y América, y es considerado una de las figuras más relevantes de la música de cámara italiana. Ganador de más de cuarenta concursos nacionales e internacionales, desarrolla una intensa actividad artística y pedagógica que lo ha convertido en un referente para las nuevas generaciones de músicos. Desde Avos Project impulsan una red de formación e intercambio que acerca cada año a jóvenes talentos sudamericanos a los principales centros musicales de Italia.

Más que un concierto, Rumbo a Roma representa el encuentro entre culturas, generaciones y tradiciones musicales. Una experiencia que celebra el poder de la música como lenguaje universal y reafirma los lazos artísticos que unen a Rosario con Roma a través del talento, la formación y la pasión por la música de cámara.

Como en cada concierto del Ciclo El Murci, el público podrá disfrutar de un espacio de encuentro antes de la función. Desde una hora antes del inicio habrá servicio de barra, invitando a vivir la experiencia desde la llegada y compartir un momento distendido antes de que la música sea la protagonista de la noche.