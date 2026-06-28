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El doloroso último adiós a Ernestina Pais en el Cementerio de la Chacarita

Familiares, amigos y personalidades del espectáculo despidieron los restos de la conductora en el Panteón de Actores.

28 de junio 2026 · 19:29hs
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Familiares despidieron los restos de Ernbestina Pais.

Familiares despidieron los restos de Ernbestina Pais.

Familiares y amigos se acercaron este domingo a darle el último adiós a Ernestina Pais, la periodista y actriz que murió a sus 54 años luego de que el auto que manejaba fuera arrollado por el Tren de la Costa en San Isidro.

El velatorio se realizó en la casa velatoria Zucotti de Villa Crespo y posteriormente los restos de la conductora fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita, donde ahora descansa en el Panteón de Actores.

Una de las imágenes más conmovedoras de la jornada tuvo como protagonistas a Benicio Guyot y Milka Truol -el hijo y la mamá de Ernestina Pais- junto al cajón con flores rojas, siendo el joven uno de los encargados de llevar el féretro en el cementerio.

El informe de la autopsia a Ernestina Pais

En paralelo a la conmoción por el deceso, se conocieron los resultados del informe preliminar de la autopsia, el cual determinó que la actriz sufrió un “traumatismo encefalocraneano grave” como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza por el impacto del ferrocarril contra su vehículo cuando cruzaba las vías.

Durante la mañana diferentes figuras del espectáculo como Romina Gaetani, José María Muscari y Benito Fernández se acercaron al cementerio para darle el último adiós. También estuvieron Gastón Pauls, Diego Ramos, Malena Guinzburg, el Bicho Gómez, Rafael Ferro, Dalma Maradona, Julieta Ortega y Martín Ortega, entre otros.

La carta de Benito

Además, hoy se difundió la emotiva carta que Benicio publicó en sus redes sociales para despedir a su madre, acompañada por una fotografía de su infancia. En el texto, el joven dice: “Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará: tus ‘te amo’ pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo hijo’”.

En otros pasajes del mensaje, Guyot Pais destacó que la conductora “nunca pretendió ser algo que no era”, que “siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste” y agregó: “Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitirlo y quizá nunca lo hice, vos también fuiste el mío”.

Hacia el cierre de la dedicatoria, el joven reflexionó sobre la repercusión pública de la tragedia al manifestar: “Tu partida no es como una cualquiera. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Sobrellevar esta pérdida va a ser difícil. Pero también deja algo bueno, porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que recibí me sorprendió. Me escribe gente que no conozco, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir quedaron con ellos. Tu impacto fue real”.

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