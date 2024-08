El Indio Solari se mostró usando bastón y recibió mensajes afectuosos de sus fans

El seteo de la conversación en sí mismo fue una sorpresa. A diferencia de la disposición e iluminación tradicional del programa, en este caso la entrevista se grabó a contraluz, dejando a Solari y al conductor Julio Leiva en la oscuridad.

"Yo he tenido bandas de combate, no he tenido bandas de entretenimiento. No me parece bien tener entretenida a la gente mientras le están metiendo la manoo en el bolsillo. Las canciones que sigo haciendo tienen que ver con todo esto que está pasando", elaboró Solari en uno de los clips más compartidos. "La gente está cansada de la rosca y elige cualquier cosa que parezca novedosa. Lo que pasa es que tienen muy mala memoria. Este gobierno neoliberal no es nuevo, yo lo he vivido tres veces antes", agregó, evaluando la coyuntura argentina.

"La ambigüedad es la retórica de la seducción. O sea que no hay manera de usarlo en cualquier manifestación", elaboró en otro momento el ídolo de rock, hablando sobre la celebrada lírica de su música.

El último recital de los Fundamentalistas

Fueron casi 2 horas y media de pura emoción para las más de 60 mil almas que el sábado 8 de junio por la noche coparon el estadio único de La Pata para el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari. Pero también para los miles que siguieron en vivo y en directo el show desde el canal de YouTube del grupo. Hubo temas inéditos, perlitas, cantos del público contra Milei y la aparición a través de las pantallas del Indio para interpretar varios temas de su repertorio.

En total fueron 33 los temas que interpretaron Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que se presenta y canta los temas de Solari desde que el músico decidiera bajarse de los escenarios tras confirmar que padece párkinson.

El Indio hizo su aparición un par de veces más, con "Queso ruso", "Un ángel para tu soledad", "Encuentro con un ángel amateur", "Queso ruso" y "Flight 956". El final, como siempre, fue con el pogo de "Ji ji ji" y la promesa de volver a encontrarse.