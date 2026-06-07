El Indio Solari arrasa en Spotify: 30 de sus canciones entraron al Top 50 de Argentina

Tras la muerte del artista, los fanáticos se volcaron a la plataforma digital para repasar su obra

Los fanáticos no paran de escuchar al Indio Solari y el artista se adueñó de Spotify.

La muerte del Indio Solari este viernes movilizó a miles de argentinos fanáticos de su obra. Tanto es así que las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado coparon Spotify y 30 de sus canciones ocupan el Top 50 de Argentina.

Ante el dolor de la pérdida y el amor hacia la obra de Solari, los fanáticos abrieron Spotify y pusieron play a las canciones más emblemáticas del artista. Como es de esperar, recordaron al Indio con el pogo más grande del mundo : "Ji ji ji" se convirtió en la canción más reproducida el fin de semana en la plataforma. El podio de lo más escuchado se completa con "Un ángel para tu soledad" y "La bestia pop".

Luego sigue "Un poco de amor francés" y el tono comienza a ensombrecerse con "Todo un palo" y "Vencedores vencidos". "Tarea Fina", "Esa estrella era mi lujo" y "Había una vez..." se ubican en el séptimo, octavo y décimo lugar, respectivamente.

En las siguientes diez más reproducidas, seis son de Los Redondos y una de Los Fundamentalistas. El ranking continúa con "Preso en mi ciudad", "El pibe de los astilleros", "Salando las heridas", "La hija del fletero" y "Juguetes perdidos", ubicados entre los lugares 11 y 15. Solari aparece otra vez en el puesto 18 con "Una piba con la remera de Greenpeace" y en el 19 con "El tesoro de los Inocentes".

image (98) De los primeros diez temas más escuchados, nueve son del Indio Solari.

En el puesto 22 aparece "Encuentro con un ángel amateur", que fue uno de los momentos más emocionantes del recital de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia, el primero tras la partida de su líder. "Yo caníbal", "Motor Psico" y "Queso Ruso" aparecen como los siguientes temas de Los Redondos, y luego vuelve a la carga el último proyecto musical del Indio con "Flight 956"

El top 50 se cierra con más clásicos: "Caña seca y un membrillo", "Música para pastillas", "El infierno está encantador esta noche", "Mi perro dinamita", "Me matan, Limón!", "Luzbelito y las sirenas", "Etiqueta negra", "La oscuridad", "Canción para naufragios" y "Semen-Up".

>>Leer más: El último adiós al Indio Solari reúne a miles de fanáticos en Avellaneda

Una multitud despide al Indio

Miles de fanáticos de todo el país se acercaron a la localidad bonaerense de Avellaneda para despedir los restos del Indio Solari en el Polideportivo José María Gatica. La fila para ingresar supera las 70 cuadras y una cámara registró la increíble marea humana que atraviesa la ciudad.

La muerte del artista el pasado viernes 5 de junio conmocionó a miles de argentinos. A los 77 años, el Indio falleció en su casa de Parque Leloir y dejó huérfanos a innumerables fanáticos que comenzaron una peregrinación a Parque Domínico, en el departamento de Avellaneda, para despedir al cantante.

La despedida al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota requirió un megaoperativo policial por la masividad de la convocatoria. Es que la última misa ricotera recibe a fanáticos de todo el país que están dispuestos de esperar lo que sea necesario para darle el último adiós a su ídolo.

Desde que la familia del exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado reveló dónde sería velado el artista, comenzó la procesión de fanáticos desde distintos puntos del país hasta el lugar, pasando algunos la noche allí en una emotiva vigilia.

La familia del Indio Solari compartió una publicación en las redes sociales del cantante, donde informó que "la despedida del Indio ya comenzó" y destacaron que "todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas".

Luego, a media tarde, posteó otro mensaje dando cuenta de las miles de personas que ya pasaron por la capilla ardiente, y señalando que el velatorio no tiene hora de finalización: "Hay lugar para todos y todas lo que quieran darle forma a su adiós".