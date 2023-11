El Festival Fuga lanza otra edición "fuera de la norma"

otrafotfuga.jpg

Lo que hoy es un festival en expansión surgió, como muchas grandes ideas, como un deseo expresado al aire. “Qué bueno estaría un Tortapalooza”, dijeron en chiste las co-organizadoras Agustina Pérez Abuin y Malena Oneglia, mientras hablaban de la proliferación, en la escena nacional, de artistas y bandas con visibilidad lésbica. Ese deseo devino acción y materializó el primer Fuga, que se realizó a finales de octubre del año pasado, en la explanada del museo Macro, con participación de más de 5000 personas.

Esa edición se realizó en el marco de “La noche de los museos”, fue con entrada libre y gratuita, y contó con la presentación en vivo de Lucy Patané, Amor Elefante, La Fruta Madre, La Pedro Pontes y algunas de las artistas que volverán este año.

“Después de eso, la idea siempre fue ver cómo darle continuidad y que siga creciendo”, contó Agustina en diálogo con La Capital. En este año electoral, aseguró, fue “más complejo” conseguir apoyo de distintos niveles del Estado, pero lograron de todas formas el acompañamiento de la Municipalidad de Rosario y del programa Apoyos Artísticos del Ministerio de Cultura de la Nación (este último para facilitar la participación de Susi Pirelli).

En esta oportunidad también se asociaron con Refi, una incipiente cooperativa de salud mental que abrió un espacio en el barrio Refinería, el cual funcionará como sede de la primera fecha del festival. “La idea es ser lo más interseccional que podamos y seguir creciendo”, afirmaron desde la organización.

El Fuga tiene como búsqueda “la celebración” de las existencias lésbicas “a partir del encuentro en un contexto de expresión cultural”. En este sentido, las organizadoras subrayan la importancia de la disputa política de sentidos desde lenguajes como la literatura, el cine o la música.

fugaotradj.jpg DJ Laurita Gosh. Gentileza Fer Quiroz

“Nacimos con novelas, películas y canciones heterosexuales y nos parece clave poder tener esa otra cosa, esas letras que nos interpelen a nosotras, porque si no estamos siempre buscando donde no hay”, aseveró Agustina. “En el público estamos todes, no es un festival de lesbianas para lesbianas, es para todes, para que sepan que esto existe y tiene esta potencia”, sumó la organizadora.

La visibilidad lésbica en la cultura nacional tiene una genealogía que remite a Sandra y Celeste, pero que encontró múltiples y destacadas referentas en el último tiempo, entre las que sobresale la santafesina Marilina Bertoldi. “A mí me interpeló mucho la entrevista en «Caja Negra» que hizo Marilina, donde cuenta que se sentía un monstruo porque no había nada alrededor de ella que le hiciera sentir que no era la única en esa situación. A todas las tortas de treinti nos pasó un poco eso”, recordó Agus. Por eso, cuando aquella expresión de deseo marcó la posibilidad de hacer algo como el Fuga, desde la dupla gestora no lo dudaron.

“Lo más importante es crear redes, conocerse. Traer bandas de Buenos Aires que se conozcan con bandas de acá, que se hagan amigas, que se armen otras fechas parecidas”, agregó la organizadora. “Que la gente sepa que esto existe y que es parte importante de nuestra cultura. No quiero hacerme un lugar en el mundo que ya existe, quiero que el resto conozca y valore eso que ya existe. Eso es lo más bello del festi, que abre”, cerró.