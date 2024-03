El emotivo video de despedida de Cocineros Argentinos en la TV Pública

El programa conducido por Braceli, Narda Lepes, Karina Gao y Ximena Sáenz, y por el que pasaron figuras como Guillermo Calabrese, era uno de los más longevos en la pantalla y, con una propuesta federal, se convirtió en el más visto de la TV Pública.

Después de más de quince años y por decisión del canal, el 31 de marzo es nuestro último programa en la pantalla de la TV Pública.

Les agradecemos mucho a ustedes, que nos convirtieron en un clásico de la televisión argentina y nos hicieron formar parte de su familia. pic.twitter.com/nzP59RIvO0 — Cocineros Argentinos (@cocinerosarg) March 20, 2024

"Un programa como este no hubiese existido si no existen los medios públicos, esto es importante decirlo. Si no hay medio público, nadie apuesta por un programa federal y por mandarse al rincón del rincón de la Argentina, donde podés mostrar la vida de las personas, su idiosincrasia, sus historias, tristezas y alegrías", había dicho Braceli días atrás, después de darse a conocer la noticia del levantamiento del programa, en el inicio de una despedida que finalmente se concretó este miércoles.