El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de "La Voz Argentina"

“La Voz Argentina” sigue siendo uno de los programas más elegidos de la televisiónnacional Los televidentes ya tienen a sus participantes y jurados favoritos, y el certamen está cada vez más cerca de encontrar a la próxima gran voz del país.

Ahora bien, mientras el ciclo avanza cada uno de los jurados sigue con sus respectivas carreras profesionales. En este contexto, Lali Espósito brilló con sus presentaciones en Vélez y Soledad Pastorutti continuó ofreciendo recitales alrededor del país. Fue en una de estas presentaciones donde la reconocida cantante de folclore protagonizó un tierno gesto con un participante del reality.

Durante su show en Formosa, “La Sole” invitó al escenario a Leandro Colman, un joven que había sido eliminado del programa. Ju ntos interpretaron una canción frente a miles de personas y el emotivo momento conquistó las redes sociales.

Quién es Leandro Colman

Leandro Colman es un joven formoseño que comenzó su recorrido en el certamen "La Voz Argentina" como integrante del equipo de Soledad Pastorutti, luego de ser elegido en las audiciones a ciegas por su interpretación de “Cómo será”.

En la etapa de batallas, Colman se enfrentó a Gustavo Rosales y juntos interpretaron “La pucha con el hombre”. Sin embargo, al final de la gala, “La Sole” debió decidirse por uno de los dos y fianlemnte se quedó con Rosales.

Ahora bien, el cantante formoseño volvió a tener una oportunidad gracias a las galas de "El regreso", emitidas en paralelo y conducidas por Karina “La Princesita” como quinta coach. Este formato permitió que cuatro concursantes eliminados en distintas etapas (audiciones, batallas o knockouts) compitan por el voto del público y obtengan una segunda chance en el show.

Fue así como Colman, entre todos los eliminados, interpretó “El ángel” y conquistó al voto del público. Esta vez, el artista eligió sumarse al equipo de Miranda! y brilló con su interpretación de “Lloviendo estrellas”.

A pesar de los halagos de los coaches, Colman no logró avanzar y quedó eliminado en la primera etapa de los rounds de "La Voz Argentina".

El emotivo gesto de la Sole Pastorutti

La cantante folklórica en uno de sus shows en Formosa, invitó a Leandro Colman a cantar junto a ella en el escenario.

“Quiero invitar a este escenarioo a la gran voz de Leandro Colman”, dijo La Sole y dio la bienvenida al formoseño en la Fiesta Nacional del Pomelo. Juntos intepretaron la zamba de Horacio Guarany "Salteñita De Los Valles".

“¡Otra noche soñada que atesoró en mi corazón por siempre! En mi provincia y en una de las fiestas más hermosas que tenemos en Formosa , fui invitado por Sole, equipo donde fui parte en este sueño cumplido que es "La Voz Argentina" y que por estos grandes momentos es un gran cambio en mi vida", escribió el cantante en un posteo en sus redes sociales junto a una serie de fotos en el show.

Luego, le dedicó unas palabras de agradecimiento a la cantante folclórica: “Gracias, Sole, por tu generosidad y cariño conmigo, y por el excelente trato que recibí durante todo el día por tu enorme equipo de laburo que me hicieron parte de una manera hermosa!".