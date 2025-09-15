Quedan presos acusados de robar una ambulancia en zona sur y terminar adentro de una pileta en Funes

La policía detuvo a dos hombres el jueves 11 de septiembre de 2025 en Funes tras el robo de una ambulancia en Rosario. El vehículo cayó en la fosa de una pileta en construcción.

Dos hombres fueron imputados de haber robado una ambulancia en la zona sur de Rosario y escapar de la policía en una persecución que se extendió más de 20 kilómetros hasta un country de Funes , donde el vehículo terminó incrustado en la fosa de una pileta en construcción.

El fiscal Federico Rébola imputó este lunes a Roberto Ernesto C. y a Walter Ezequiel N. como autores de un “robo con arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada en concurso real con resistencia a la autoridad y abuso de armas”. El juez de primera instancia Hernán Postma dictó, a pedido de la fiscalía, la prisión preventiva para ambos por el plazo de ley hasta dos años . Durante el episodio una agente de la policía sufrió una lesión como consecuencia de un disparo, pero ni siquiera debió quedar internada .

La secuencia delictiva que terminó en el barrio privado Cantegril de Funes comenzó la noche del pasado jueves 11 de este mes, minutos antes de las 22 en Arijón al 2700. Allí se encontraba Nazareno D. a bordo de un utilitario Renault Kangoo que se usa como ambulancia de la empresa de emergencias médicas CG&L. En ese marco el chofer fue abordado por dos hombres que lo amenazaron con un arma de fuego, lo tomaron del cuello y le robaron el vehículo , donde la víctima tenía pertenencias personales.

Los ladrones se dieron a la fuga por calle Corralito hacia el sur y en cuestión de minutos la policía rosarina estaba en conocimiento de la situación. En ese marco, patrulleros del Comando Radioeléctrico (CRE) de Rosario y de Funes se fueron sumando a una persecución que comenzó en la Circunvalación hacia el oeste y llegó hasta la autopista a Córdoba. Como los accesos estaban custodiados por la policía, los ladrones recién pudieron entrar a Funes por el tercer ingreso, que conduce directamente al barrio Cantegril.

Los hampones ingresaron a la mencionada urbanización y tomaron por una calle sin salida, y en un momento el conductor se vio obligado a realizar un par de malas maniobras que terminaron con la ambulancia incrustada de trompa en la fosa de la futura pileta de una vivienda en construcción ubicada sobre la calle 4D. No obstante, sus ocupantes salieron rápidamente del utilitario y uno de ellos les “exhibió un objeto que parecía un arma de fuego”, lo que motivó disparos disuasivos por parte de los uniformados.

Así, la búsqueda comenzó de nuevo, en este caso a pie y por el interior del barrio. Sobre las 23.40 el rastrillaje dio resultados: en un domicilio de la call 5D al 4600, ocultos detrás de unas tablas de madera, estaba los sospechosos. Walter N. intentó arrebatarle el arma de fuego a una oficial de 38 años que participaba del procedimiento y así se desencadenó el forcejeo que terminó con la funcionaria herida de un balazo en la cadera con orificio de entrada y salida. La oficial fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) donde no pasó mucho tiempo hasta que obtuvo el alta médica tras comprobarse que la lesión no revestía gravedad ni riesgo de vida.

Sin embargo, los sospechosos terminaron finalmente detenidos a disposición del MPA y este lunes fueron imputados de varios delitos que se le achacaron haber cometido a lo largo del raíd delictivo. En tanto, la ambulancia fue rescatada con una grúa a la mañana siguiente del episodio.