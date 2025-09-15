Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

La Capital | La Ciudad | Arte

El evento gratuito se desarrollará del 19 al 21 de septiembre en el CEC, el CAM y Feuer. Habrá instalaciones interactivas, talleres, charlas y performances en vivo

15 de septiembre 2025 · 15:37hs
La ciudad volverá a convertirse en un punto de encuentro para la innovación, el arte y la creatividad.
La ciudad volverá a convertirse en un punto de encuentro para la innovación, el arte y la creatividad con la realización de la segunda edición de NE:RD (Nuevas Expresiones: Rosario Digital), el festival de cultura digital, electrónica e inteligencia artificial de Rosario organizado por la Municipalidad.

El evento se llevará adelante los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre en tres sedes: el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC, Paseo de las Artes y el río Paraná), el Complejo Astronómico Municipal (CAM, avenida Diario La Capital 1602) y Feuer (Maipú 555), con entrada libre y gratuita.

Arte, ciencia y tecnología

Con una agenda orientada a explorar las nuevas formas de producción artística y tecnológica, NE:RD propone una mirada abierta e inclusiva sobre el cruce entre arte, ciencia y tecnología, consolidándose como un referente en el ámbito de la cultura digital en la región. Durante los tres días habrá instalaciones interactivas, sets de VJs y DJs en vivo, charlas y proyecciones.

Durante esta segunda edición se pondrá en foco las posibilidades creativas de la inteligencia artificial y la producción generativa. Será un fin de semana para disfrutar de propuestas innovadoras de artistas que están explorando el potencial creativo de estas herramientas creando lenguajes únicos, que permiten interacciones en tiempo real con elementos electrónicos y digitales. Las obras se hacen con la presencia del público.

El objetivo es aportar al desarrollo y crecimiento de esta práctica creativa que, cada vez más, se convierte en una profesión para muchos. También integrar las nuevas herramientas disponibles con las interacciones humanas en una experiencia disfrutable para todo público.

Shows y charlas

El viernes 19 en el CEC, desde las 16, se podrán recorrer instalaciones interactivas e inmersivas. A las 20 comenzarán los shows en vivo (Live A/V) con Maia Ferro + Iván Topolevsky y Leila Sergi + Cyber Angel, mientras que a las 22 el cierre estará a cargo de Ibiza Pareo + Hernan Roperto + Javier Casadidio. Luego, en Feuer, pasada la hora cero, la noche seguirá con Artifakt: Agustina Lofi, Marita_Cutx y Emi Boero.

El sábado 20 la actividad también arrancará a las 16 en el CEC, con instalaciones y propuestas inmersivas. A las 16.30 habrá una charla de visuales interactivas generativas a cargo de Sebastián Godoy y a las 17.30 será el turno de «Mesa redonda: Odisea 2025: Creación, desarrollo y gestión de Eventos Culturales Electrónicos y Audiovisuales», con referentes de festivales como Mutek, Pleamar y Experimental.

Desde las 19.30 comenzarán los shows Live A/V con Aldegani (MDP) + Vanesa Massa, Liquen Negro + Hernan Roperto y Clonan (Molina+Landro). El cierre, a las 22.30, será con el DJ set de Leonard B2B Natxoo acompañado de las visuales de Francisco Castells + Chesca. La jornada seguirá en Feuer desde la medianoche con Sampler x N.E.R.D: F.a.n.g.o + Rovere.

El domingo 21, las instalaciones interactivas e inmersivas volverán a abrirse desde las 16 en el CEC. En paralelo, en el CAM y Espacio LAB, se dictará a las 16 el Taller «Escuchar el mundo» de Pablo Reche (gratuito con inscripción previa) y a las 17 el Taller «Creatividad y sensibilidad en la era de la IA» de Julián Sulkian, también gratuito con inscripción previa en el siguiente enlace.

A las 18, el Planetario será escenario de los shows Live A/V en formato full dome con Motia (Mendoza) + Nait Saves (Rosario) y Dana Cozzi (La Plata) + Federico Baronio (Rosario). Finalmente, desde las 20, en la explanada del CAM, habrá performances sonoras y VJ sets con Litoralia Electroset (Santi Bosh y Layla Violeta) + Ariel Antinori; Pablo Reche + Gabriel González Suárez; Catalina.dvl + Sara Degaetano.

Instalaciones

Durante los tres días que dure el evento, en el CEC a partir de las 16, se invitará al público a vivir una experiencia de interacción con herramientas electrónicas y digitales, donde podrán explorar las posibilidades creativas de la inteligencia artificial, la electrónica y la producción generativa.

Fluir a Tempo: de Sebastián Godoy. La instalación visual interactiva que, al posar la mano sobre la superficie proyectada, crea una impresión y movimiento que modifica el contenido.

Temporal: de Natalia Scuzarello. Visualización de tormentas en tiempo real. Se trata de una instalación generativa usando datos de descargas electromagnéticas atmosféricas que permiten ver tormentas que están pasando en cualquier parte del mundo.

Disolver y Coagular: de Javier Casadidio. Un entramado de visuales, luces y sonido que busca nuevas formas de expandir las experiencias sensoriales.

Made in Japan: de Mauro Barreca. Un espacio de exposición de consolas japonesas de los 80 y 90, un laboratorio de desarmado y restauración de consolas, y un espacio para jugar videojuegos.

Espaciolab Inmersivo: instalación inmersiva reactiva en base a proyecciones ambientales que cambian según los movimientos de los espectadores.

Escuela de Oficios Culturales de la UNR: estudiantes de la capacitación de Diseño Inicial de Video para Eventos y Espectáculos en Vivo exhiben sus producciones finales.

Videódromo: es el espacio de proyecciones audiovisuales en el marco de la convocatoria internacional del Festival NE:RD.

