A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Las actividades comenzarán esta mañana en la plaza Sarmiento y se extenderán hasta el domingo

A usar más la bicicleta. Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable.

Con actividades que buscan incentivar el uso de la bicicleta y promover conciencia en torno de la necesidad de privilegiar el transporte sustentable, Rosario abrirá este lunes las actividades por la Semana de la Movilid ad. La iniciativa se desarrolla en distintas ciudades del mundo, donde se desarrollan acciones destinadas a visibilizar los cambios que se han generado en el espacio público.

A nivel local, bajo la Ordenanza Nº 8.495 la ciudad adhiere a la conmemoración e invita a que se fomente la participación de las personas en el cuidado del ambiente, así como propiciar la adopción de modos de movilidad sostenible para transitar por la ciudad.

En este marco de actividades se tendrán en cuenta ejes transversales a desarrollar tales como la movilidad activa, transporte público, usuarias y usuarios, accesibilidad, infancias y educación en la ciudad.

En espacios públicos

Las actividades se desarrollarán hasta el domingo en distintos espacios públicos de la ciudad, donde se promocionará el sistema de bicicletas públicas, se sensibilizará sobre los obstáculos que se presentan a personas con discapacidad o movilidad reducida para moverse por las calles de la ciudad y se entregarán los premios del concurso lanzado para intervenir las paradas de las bicicletas públicas.

En plaza Sarmiento

Las actividades de la Semana de la Movilidad comenzarán este lunes en plaza Sarmiento, de 10 a 14.

En el espacio verde del centro se realizará una intervención a la estación de Mi bici tu bici con decoración alusiva, habrá un puesto interactivo de movilidad con información, diferentes juegos de preguntas y respuestas, sorteos y premios para quienes se acerquen al lugar.

En tanto que el martes, en el Museo de la Ciudad y de 16 a 18, se realizará un encuentro con los usuarios y usuarias del sistema de bicis públicas con el fin de compartir experiencias, consolidando el vínculo que se viene trabajando en diferentes encuentros anteriores. De esta manera se atiende a las sugerencias que plantean las personas que utilizan frecuentemente Mi bici tu bici.

Plaza Pringles

El miércoles se desarrollará la consigna “Ponete en mis zapatos”. En la plaza Pringles, de 10 a 12.30, se concretará una actividad en conjunto con la Dirección de Discapacidad y Organizaciones que tiene por objetivo visibilizar las barreras que deben atravesar a diario las personas con discapacidad. Estarán presentes las instituciones que conforman la Asamblea de discapacidad e instituciones con dispositivos de asistencia para la movilidad como por ejemplo, silla de ruedas, bastones para ciegos, entre otras.

La actividad del jueves será en La Ciudad de las Niñas y los Niños (Vélez Sársfield 164). De 15.30 a 17, junto al Consejo de Niñas y Niños se realizará un taller de movilidad educativo y participativo logrando generar diferentes propuestas que se compartirán y expondrán al final de la jornada.

En tanto, el viernes se darán a conocer los ganadores del concurso “A rodar mi vida” que tiene como principal objetivo visibilizar, embellecer e incorporar expresiones artísticas como una puesta en valor de bicicleteros múltiples, con forma de silueta de autos.

El domingo en Calle Recreativa se realizará una jornada especial en Escuela Ciclista, junto a los alumnos y alumnas diálogando y charlando con los profesores de la actividad, dando testimonio de su participación y la importancia de aprender y volver a usar la bicicleta.

Como cierre de la semana, el lunes de la semana próxima, Día mundial sin auto, y teniendo en cuenta años anteriores, el sistema Mi bici tu bici será gratuito durante las 24 horas para incentivar a que usuarias y usuarios utilicen la bici para los traslados de un punto a otro en la ciudad.

Para más información, sobre las actividades, se puede acceder a la web de la Municipalidad de Rosario, escribir a MuniBot y consultar las redes de Movilidad Rosario.

La conmemoración

El Día Mundial de la Movilidad Sostenible se celebra en numerosas ciudades del mundo del 16 al 22 de septiembre. En esas fechas, los gobiernos locales realizan propuestas que promueven el uso de la caminata, la bicicleta y el transporte público para reducir el uso del automóvil privado y los efectos negativos en el medio ambiente.

Por su parte, las Naciones Unidas establece el 26 de noviembre como el Día Mundial del Transporte Sostenible para fomentar el uso de medios de transporte limpios.

El uso de formas más sustentables de transporte no sólo tiene consecuencias a nivel urbano, disminuyendo la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte también que promover la movilidad sostenible tiene múltiples beneficios para el bienestar de las personas, ya que reduce enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de fomentar estilos de vida activos que combaten la obesidad y el sedentarismo.

También destaca la reducción de la contaminación del aire y acústica, la disminución de la congestión del tráfico y la creación de ciudades más seguras, inclusivas y con mejor calidad de vida para todos sus habitantes.