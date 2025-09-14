La UNR despide a Miguel Farroni, exdecano de Medicina y referente de la salud pública

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) atraviesa un profundo pesar por la muerte del profesor y ex decano Miguel Farroni, referente de la docencia, la salud pública y la militancia gremial en el ámbito médico.
La Facultad de Ciencias Médicas recordó el compromiso docente de Farroni. "Agradecimiento, admiración y respeto" en la UNR
Las autoridades de la casa de estudios lo recordaron con admiración por su compromiso con la enseñanza y el afecto hacia sus estudiantes. “La comunidad universitaria lo despide con agradecimiento, admiración y respeto”, señalaron en un comunicado, en el que también transmitieron sus condolencias a familiares y amigos.
Farroni fue decano de la Facultad entre 2011 y 2015, pero su trayectoria en la gestión universitaria fue mucho más amplia: ocupó cargos como secretario estudiantil, académico y de relaciones institucionales, además de haberse desempeñado como vicedecano, consejero directivo y consejero superior. En todos esos ámbitos se destacó como mentor y figura inspiradora para nuevas generaciones de profesionales de la salud.
En el plano sindical, fue uno de los médicos que encabezó la lucha de los autoconvocados a comienzos de los años 2000, convirtiéndose en un referente del sector municipal en Rosario. También se desempeñó como profesor de Semiología y como médico en el Hospital Carrasco, donde dejó una huella marcada por su pasión por la salud pública.
En señal de duelo, la Facultad dispuso mantener bandera a media asta y puerta entornada. Sus restos serán velados este domingo en cochería Caramuto, de 10 a 15 horas.
