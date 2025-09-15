Celeste Cid respondió a las críticas por su apariencia: "No está permitido envejecer"

La actriz presentó "Papá por dos" y las redes se llenaron de comentarios sobre un supuesto retoque de rostro. En redes sociales, respondió con un contundente mensaje

En el preestreno de su última película junto a Benjamín Vicuña, Celeste Cid recorrió varios medios para promocionar el film y volvió a estar en boca de todos, esta vez por su apariencia física. En redes sociales, miles de usuarios hablaron sobre su rostro y hasta especularon sobre posibles cirugías estéticas.

Cabe recordar que la actriz está bajo la mirada pública desde hace tiempo tras confirmar su romance con el actor Santiago Korovsky . Reconocida en muchas oportunidades como “la mujer más linda de la Argentina”, su relación también generó comentarios por la apariencia de su pareja. Sin embargo, en esta ocasión, las críticas se dirigieron directamente hacia ella.

Si bien la actriz se centró en hablar del estreno de la comedia “Papá por dos”, de su relación amorosa con Santiago Korovsky, lo que más llamó la atención fue su aspecto físico. Muchos la “acusaron” de haberse realizado cirugías. Frente a la ola de cuestionamientos, la actriz estalló en redes sociales y compartió un duro descargo.

El descargo de Celeste Cid

Fue en su cuenta de Instagram donde Cid compartió un fuerte descargo en contra de los usuarios que la criticaron en redes sociales.

"A propósito de las muchas notas que tuve que hacer estos días, me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y mi trabajo que no quería dejar de agradecer. 30 años, este año, me llena de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, y saber que fui compañía en tantos momentos. Se siente muy linda esa cercanía... gracias por el amor”, comenzó agradeciendo algunos de los mensajes de sus seguidores.

Luego, agregó: "Y leí otros comentarios, sobre todo aquellos que hablaban de cuestiones estéticas (‘ya no tiene la misma cara que a los 20′, ‘¿qué se hizo?’, ‘basta de cirugías’)”.

En este sentido, sumó que en este caso no quiso dejarlo pasar ya que como mujer el tema la convoca. Además, agregó: “Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de ser cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”.

Antes de cerrar, reflexiona: “No hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘No se nos está permitido envejecer’”.

"Pues bien, no hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, porque también es tiempo de nuestras propias vidas", finalizó la actriz.

image

>> Leer más: Celeste Cid bromeó sobre su romance con Santiago Korovsky: "Yo soy la que está robando"