La Capital | La Ciudad | Lucas Raspall

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

El evento, de carácter gratuito y con inscripción previa, será el próximo miércoles 24 de septiembre, a las 18, en el auditorio de la Fundación Osde

15 de septiembre 2025 · 07:00hs
El psiquiatra y psicoterapeuta Lucas Raspall

El psiquiatra y psicoterapeuta Lucas Raspall, concejal de Rosario.

El psiquiatra, psicoterapeuta, escritor, docente universitario y concejal rosarino Lucas Raspall brindará una charla de educación digital con vistas a un uso seguro, responsable, ético y crítico de los dispositivos digitales. El evento, de carácter gratuito y con inscripción previa, será el miércoles 24 de septiembre, a las 18, en el auditorio de la Fundación Osde.

Catalogado como "el gurú de la crianza de la familia Messi", autor de 13 libros y especializado en psicoterapia cognitivo posracionalista y psicoterapia zen, expondrá sobre un tema sensible en los tiempos que corren: el uso excesivo de los dispositivos digitales y su abordaje.

Herramientas para un abordaje concreto

"Hay herramientas concretas que se pueden pensar de acuerdo a la franja etaria, al momento evolutivo de cada niño, de cada niña y la constitución familiar. No es lo mismo si una madre sola que si hay una familia atrás o redes de apoyo, puesto que si no los hay, hay que considerar muchas variables para hablar sobre algo que si se toma de manera general no ayuda a un montón de personas", planteó Raspall en declaraciones a La Capital, con vistas a la conferencia que dictará.

libro 11 Lucas Raspall.jpg

—La mayor exposición, según papers de divulgación científica y la OMS, ocurre en la infancia y población adolescente. ¿Qué riesgos corren estos grupos por el uso excesivo de dispositivos móviles?

—La recomendación de todas las asociaciones de pediatría del mundo es que menores de 3 años no usen pantallas. Respecto de eso, yo tengo una posición de que hay que aclarar qué tipo de pantalla. No es lo mismo la, una tablet o un celular. Y a la hora de hablar de exposición a pantalla, no es lo mismo ver shorts predeterminados en YouTube que Netflix y poner dibujitos o una película. Entonces hay muchas cosas dentro de esa recomendación que se tienen que observar.

>>Leer más: El último libro de Lucas Raspall, gurú de crianza de los Messi, se consigue con La Capital

No obstante, el especialista recomendó que lo general sería evitar pantallas chicas e inclinarse siempre que se pueda o que sea necesario por el motivo que fuere a una pantalla grande. "Cuando ya son mayores de tres, las regulaciones son primero de tiempo, no más de una hora, y eso se irá incrementando gradualmente al igual que los contenidos. También hay que ver qué, no es una hora de cualquier contenido", aclaró.

En ese marco precisó que el criterio a tomar va más allá de los tiempos, los contenidos y entender que cuando se piensa contenidos se tiene que observar cuál es el mecanismo que tiene esa pantalla. "Hay contenidos que son más adictivos, como está pasando ahora con estos jueguitos de «Brainrot», que está en Roblox y demás, que genera una movilización, una inquietud, un malestar emocional muy alto. Entonces, hay que empezar a mirar qué tipo de contenidos más allá del tiempo y procurar siempre conversar sobre las cosas que ellos usan y ven", precisó.

Control y "robo del tiempo"

celular infancias2.jpg
El psicoterapeuta y concejal Lucas Raspall apuntó que el 75% de los niños menores de 10 años ya tienen su primer teléfono en Argentina.

El psicoterapeuta y concejal Lucas Raspall apuntó que el 75% de los niños menores de 10 años ya tienen su primer teléfono en Argentina.

Raspall expuso que las aplicaciones de control parental son sumamente útiles, convenientes y en un punto necesarias, sobre todo en primera y segunda infancia, ya que en la adolescencia se pone un poco más difícil ese tipo de de seguimiento.

"Entre los riesgos se puede hacer un catálogo bastante extenso. Hay que contemplar el grooming, el ciberbullying, el hackeo de datos y el robo de tiempo y atención, que eso va generando como referencia para el modelado del desarrollo cerebral. Entonces, procurar que nunca esos tiempos sean tantos que reemplacen el tipo de interacción o situación que Sí son convenientes para el desarrollo, que van en el cara a cara, la socialización, el juego, el aire libre, la naturaleza", apuntó.

—Resulta complejo correr el foco de los niños y adolescentes, aunque adultos también, de las redes sociales por el efecto adictivo que generan.

—Respecto de redes sociales, ahí está el punto quizás más álgido porque es donde empiezan a aparecer situaciones muy pesadas, densas y quizás riesgosas en la adolescencia. Así, en la adolescencia empiezan a quedar como muy expuestos a lo que sucede ahí con una presunta necesidad de estar exponiendo su vida, sus imágenes, sus relatos permanentemente casi de manera obscena. No por lo que se muestre, sino porque todo se muestra y si no se muestra, no existe. Y empieza a funcionar la red social como una gran maquinaria de comparación social y eso es terriblemente dañino para una etapa en la que se está construyendo la identidad y que la autoestima queda muy sujeta al lenguaje que devuelve la red socia en términos de cantidad de likes, comentarios y otros.

Los adolescentes y una alta exposición a los celulares

El psicoterapeuta advirtió que en ese universo aparece sí un riesgo muy grande por su carácter adictivo. "El mecanismo que opera en las redes sociales ya lo sabemos todos. En Argentina, los adolescentes se pasan conectados entre 7 u 8 horas promedio conectados a internet con su teléfono, con lo cual si sacás el tiempo que duermen y el que pasan en la escuela, están casi todo el tiempo con el teléfono", alertó.

Por último, Raspall concluyó con que más allá de hablar de regulaciones, supervisión, acompañamiento y educación para un uso adecuado de dispositivos digitales, subrayó que lo importante es pensar que pueden proponer, ofrecer y de qué manera situaciones diferentes los adultos desde su lugar.

"Hay que proponer y ofrecer otras actividades y ese es un ejercicio que hay que recuperar. Por eso los adultos referentes, madres, padres o quienes sean que ocupan algún lugar y rol en el hogar, tienen que dejar nuestros propios teléfonos", propuso.

Noticias relacionadas
Audiencia pública sobre autonomía en el Concejo de Rosario, en el marco de la Convención Constituyente.

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

La ciudad volverá a convertirse en un punto de encuentro para la innovación, el arte y la creatividad.

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Las casas con pileta, las más demandadas en Funes y Roldán. Foto: ZonaProp 

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Javkin opinó sobre la agresión de los taxistas a un pasajero

Javkin sobre la golpiza de los taxistas: "Es un hecho criminal grave"

Ver comentarios

Las más leídas

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de La voz

El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de "La voz"

Lo último

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató

Italia: quiso suicidarse, pero sobrevivió al caer sobre una anciana a la que mató

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente con brujería

Condenados en Zambia por intentar matar al presidente "con brujería"

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

El intendente piensa ingresar el proyecto con la idea de aprobarlo antes de fin de año. La nueva Carta Orgánica de la ciudad, en 2027
Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía
Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: Que el esfuerzo valga la pena
Economía

Milei pidió apoyo para redoblar el ajuste: "Que el esfuerzo valga la pena"

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

El intendente de Roldán superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Por Florencia O’Keeffe

La Región

El intendente de Roldán superó una operación de ocho horas y cinco by pass

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino
POLICIALES

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser
Política

Pullaro y Cococcioni se sometieron a descargas de pistolas Taser

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Verano en Funes y Roldán: cuánto cuesta alquilar una casa

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Embarazo confirmado: Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de La voz

El emotivo gesto de la Sole Pastorutti con un exparticipante de "La voz"

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios

Médicos destrozan a Mercado Libre por ofrecer consultas a precios irrisorios

Ovación
Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por su lesión
Ovación

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por su lesión

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por su lesión

Central no lo confirmó pero Alejo Veliz zafaría de ir al quirófano por su lesión

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Copa Argentina: Newells enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Copa Argentina: Newell's enfrentará a un futbolista de la selección armenia

Policiales
Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino
POLICIALES

Penas de hasta 12 años para 23 miembros de la banda de Nahuel Novelino

Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino

"Se brindó cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino"

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Los imputaron por robar una ambulancia y terminar en una pileta en Funes

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

Piden 18 años de prisión para un miembro de La Mafilia por dos violentos robos

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes que arranca con neblina pero promete calor

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Documentos históricos en línea: los orígenes de Rosario están al alcance de un clic

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Javkin confirmó que enviará en octubre al Concejo la ordenanza de autonomía

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD
La Ciudad

Se viene una nueva edición del festival de arte digital NE:RD

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios subieron 1,6 % en agosto

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar
Política

Cristina Kirchner, fuera del padrón: revocan el fallo que la habilitaba a votar

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball
Ovación

Cuatro santafesinos representarán a la Argentina en el Mundial de Pickleball

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses
Economía

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
Policiales

Un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas
Policiales

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario
POLICIALES

Denuncian que atacaron en la autopista a un micro que llevaba policías a Rosario

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026
La Ciudad

Con un festival comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos
Policiales

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable
La Ciudad

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo
La Ciudad

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba
Información General

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba

Lucas Raspall brindará  recomendaciones sobre educación digital
La Ciudad

Lucas Raspall brindará  recomendaciones sobre educación digital

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni