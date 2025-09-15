Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

El evento, de carácter gratuito y con inscripción previa, será el próximo miércoles 24 de septiembre, a las 18, en el auditorio de la Fundación Osde

El psiquiatra, psicoterapeuta, escritor, docente universitario y concejal rosarino Lucas Raspall brindará una charla de educación digital con vistas a un uso seguro, responsable, ético y crítico de los dispositivos digitales. El evento, de carácter gratuito y con inscripción previa , será el miércoles 24 de septiembre, a las 18, en el auditorio de la Fundación Osde.

Catalogado como " el gurú de la crianza de la familia Messi ", autor de 13 libros y especializado en psicoterapia cognitivo posracionalista y psicoterapia zen, expondrá sobre un tema sensible en los tiempos que corren: el uso excesivo de los dispositivos digitales y su abordaje.

"Hay herramientas concretas que se pueden pensar de acuerdo a la franja etaria, al momento evolutivo de cada niño, de cada niña y la constitución familiar. No es lo mismo si una madre sola que si hay una familia atrás o redes de apoyo, puesto que si no los hay, hay que considerar muchas variables para hablar sobre algo que si se toma de manera general no ayuda a un montón de personas", planteó Raspall en declaraciones a La Capital , con vistas a la conferencia que dictará.

—La recomendación de todas las asociaciones de pediatría del mundo es que menores de 3 años no usen pantallas. Respecto de eso, yo tengo una posición de que hay que aclarar qué tipo de pantalla. No es lo mismo la, una tablet o un celular. Y a la hora de hablar de exposición a pantalla, no es lo mismo ver shorts predeterminados en YouTube que Netflix y poner dibujitos o una película. Entonces hay muchas cosas dentro de esa recomendación que se tienen que observar.

No obstante, el especialista recomendó que lo general sería evitar pantallas chicas e inclinarse siempre que se pueda o que sea necesario por el motivo que fuere a una pantalla grande. "Cuando ya son mayores de tres, las regulaciones son primero de tiempo, no más de una hora, y eso se irá incrementando gradualmente al igual que los contenidos. También hay que ver qué, no es una hora de cualquier contenido", aclaró.

En ese marco precisó que el criterio a tomar va más allá de los tiempos, los contenidos y entender que cuando se piensa contenidos se tiene que observar cuál es el mecanismo que tiene esa pantalla. "Hay contenidos que son más adictivos, como está pasando ahora con estos jueguitos de «Brainrot», que está en Roblox y demás, que genera una movilización, una inquietud, un malestar emocional muy alto. Entonces, hay que empezar a mirar qué tipo de contenidos más allá del tiempo y procurar siempre conversar sobre las cosas que ellos usan y ven", precisó.

Control y "robo del tiempo"

celular infancias2.jpg El psicoterapeuta y concejal Lucas Raspall apuntó que el 75% de los niños menores de 10 años ya tienen su primer teléfono en Argentina. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Raspall expuso que las aplicaciones de control parental son sumamente útiles, convenientes y en un punto necesarias, sobre todo en primera y segunda infancia, ya que en la adolescencia se pone un poco más difícil ese tipo de de seguimiento.

"Entre los riesgos se puede hacer un catálogo bastante extenso. Hay que contemplar el grooming, el ciberbullying, el hackeo de datos y el robo de tiempo y atención, que eso va generando como referencia para el modelado del desarrollo cerebral. Entonces, procurar que nunca esos tiempos sean tantos que reemplacen el tipo de interacción o situación que Sí son convenientes para el desarrollo, que van en el cara a cara, la socialización, el juego, el aire libre, la naturaleza", apuntó.

—Resulta complejo correr el foco de los niños y adolescentes, aunque adultos también, de las redes sociales por el efecto adictivo que generan.

—Respecto de redes sociales, ahí está el punto quizás más álgido porque es donde empiezan a aparecer situaciones muy pesadas, densas y quizás riesgosas en la adolescencia. Así, en la adolescencia empiezan a quedar como muy expuestos a lo que sucede ahí con una presunta necesidad de estar exponiendo su vida, sus imágenes, sus relatos permanentemente casi de manera obscena. No por lo que se muestre, sino porque todo se muestra y si no se muestra, no existe. Y empieza a funcionar la red social como una gran maquinaria de comparación social y eso es terriblemente dañino para una etapa en la que se está construyendo la identidad y que la autoestima queda muy sujeta al lenguaje que devuelve la red socia en términos de cantidad de likes, comentarios y otros.

Los adolescentes y una alta exposición a los celulares

El psicoterapeuta advirtió que en ese universo aparece sí un riesgo muy grande por su carácter adictivo. "El mecanismo que opera en las redes sociales ya lo sabemos todos. En Argentina, los adolescentes se pasan conectados entre 7 u 8 horas promedio conectados a internet con su teléfono, con lo cual si sacás el tiempo que duermen y el que pasan en la escuela, están casi todo el tiempo con el teléfono", alertó.

Por último, Raspall concluyó con que más allá de hablar de regulaciones, supervisión, acompañamiento y educación para un uso adecuado de dispositivos digitales, subrayó que lo importante es pensar que pueden proponer, ofrecer y de qué manera situaciones diferentes los adultos desde su lugar.

"Hay que proponer y ofrecer otras actividades y ese es un ejercicio que hay que recuperar. Por eso los adultos referentes, madres, padres o quienes sean que ocupan algún lugar y rol en el hogar, tienen que dejar nuestros propios teléfonos", propuso.