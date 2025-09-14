La Capital | Información General | santafesino

Un santafesino murió al estrellarse una avioneta en un festival aéreo en Córdoba

La aeronave impactó contra la pista del Aero Club de Bell Ville y se incendió, provocando la muerte de ambos tripulantes, uno de ellos oriundo de Villa Cañás

14 de septiembre 2025 · 19:40hs
Dos personas fallecieron al caer un avión de pequeño porte durante un festival de acrobacias en el Aero Club de Bell Ville, Córdoba. La aeronave que participaba del espectáculo se desplomó al perder sustentación tras el despegue, impactó contra la pista y se incendió, provocando la muerte de los dos tripulantes. Uno de ellos era oriundo de la ciudad santafesina de Villa Cañás.

El accidente ocurrió en la tarde del sábado, en el marco de un festival aéreo que incluía exhibiciones y demostraciones de vuelo. Tras el siniestro, el fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, se presentó en el lugar y se encargó de la preservación de la zona hasta la llegada de las autoridades federales, quienes se hicieron cargo de la investigación.

El piloto era Mariano Latuf Zeballos, de Villa Cañás, y su acompañante, Ricardo Ferrer, era nacido en La Pampa pero residía en provincia de Buenos Aires.

La fiscal Virginia Miguel Carmona y el secretario penal Juan Almada tomaron la dirección de la causa, mientras que representantes de la Junta de Seguridad en el Transporte también acudieron al lugar. “Se intenta, entre otras cosas, determinar qué originó la pérdida de sustentación del avión”, indicaron fuentes de la fiscalía.

Los informes preliminares señalaron que la aeronave sufrió un “panzazo” antes de incendiarse.

Este trágico suceso se sumó a otro reciente accidente en la localidad de Allen, Río Negro, en el cual un instructor de vuelo de 24 años perdió la vida tras ser impactado por una aeronave que realizaba prácticas de paracaidismo.

