Premios Emmy 2025: lista completa de todos los ganadores de la gala

La serie “Adolescencia”, la comedia “The Studio” y el drama médico "The Pitt" se destacaron como los grandes ganadores de la gala
Este domingo 14 de septiembre se llevó a cabo la 77º edición de los Premios Emmy en el Peacock Theater de Los Ángeles, Estados Unidos, en una noche cargada de emociones, sorpresas y las estrellas más aclamadas de la televisión en Estados Unidos.
El comediante Nate Bargatze condujo la ceremonia que distingue lo más destacado en la pantalla estadounidense. La producción más destacada de la noche fue “The Studio”, una sátira sobre Hollywood emitida por Apple TV+, que se llevó 13 galardones, incluido el de mejor serie de comedia. El creador Seth Rogen ganó tres estatuillas: se llevó el premio a mejor actor principal en una serie de comedia, mejor director junto a Evan Goldberg y mejor guionista. Con estos reconocimientos se convirtió en una de las figuras centrales de la ceremonia.
Después de "The Studio" se ubicaron tres producciones que alcanzaron ocho premios cada una: “Adolescencia" de Netflix y “Severance”, de Apple TV+. Esta última fue la que llegó a la ceremonia como la más nominada con 28 candidaturas, seguida por “The Penguin", de HBO, con 24; “The White Lotus" de HBO, y “The Studio”, ambas con 23.
La serie "Adolescence", un drama psicológico de Netflix, obtuvo seis premios y fue calificada por la crítica como lo más cercano a la perfección televisiva en décadas. Entre los reconocimientos se destacó el de Owen Cooper, que con 15 años se convirtió en el actor más joven de la historia en ganar un Emmy.
El protagonista y creador Stephen Graham también fue premiado. Recibió el galardón a mejor actor principal y el de mejor guion en una miniserie o película para televisión, este último compartido con Jack Thorne.
