Premios Emmy 2025: lista completa de todos los ganadores de la gala

La serie “Adolescencia”, la comedia “The Studio” y el drama médico "The Pitt" se destacaron como los grandes ganadores de la gala

Este domingo 14 de septiembre se llevó a cabo la 77º edición de los Premios Emmy en el Peacock Theater de Los Ángeles, Estados Unidos, en una noche cargada de emociones, sorpresas y las estrellas más aclamadas de la televisión en Estados Unidos.

El comediante Nate Bargatze condujo la ceremonia que distingue lo más destacado en la pantalla estadounidense . La producción más destacada de la noche fue “The Studio”, una sátira sobre Hollywood emitida por Apple TV+, que se llevó 13 galardones, incluido el de mejor serie de comedia . El creador Seth Rogen ganó tres estatuillas: s e llevó el premio a mejor actor principal en una serie de comedia, mejor director junto a Evan Goldberg y mejor guionista. Con estos reconocimientos se convirtió en una de las figuras centrales de la ceremonia.

Después de "The Studio" se ubicaron tres producciones que alcanzaron ocho premios cada una: “Adolescencia" de Netflix y “Severance”, de Apple TV+. Esta última fue la que llegó a la ceremonia como la más nominada con 28 candidaturas, seguida por “The Penguin", de HBO, con 24; “The White Lotus" de HBO, y “The Studio”, ambas con 23.

"Adolescencia" y el récord de Owen Cooper

Mejor Actriz de Reparto en Drama y Mejor Actor Protagónico en Drama (para Noah Wyle, también productor del drama médico del momento).

La serie "Adolescence", un drama psicológico de Netflix, obtuvo seis premios y fue calificada por la crítica como lo más cercano a la perfección televisiva en décadas. Entre los reconocimientos se destacó el de Owen Cooper, que con 15 años se convirtió en el actor más joven de la historia en ganar un Emmy.

El protagonista y creador Stephen Graham también fue premiado. Recibió el galardón a mejor actor principal y el de mejor guion en una miniserie o película para televisión, este último compartido con Jack Thorne.

Lista completa de los ganadores de los Premios Emmy 2025:

Mejores series:

Mejor serie dramática: “The Pitt”

Mejor serie de comedia: “The Studio”

Mejor miniserie: “Adolescencia”

Series dramáticas:

Mejor actor principal en una serie dramática: Noah Wyle en “The Pitt”

Mejor actriz principal en una serie dramática: Britt Lower en “Severance”

Mejor actor de reparto en una serie dramática: Tramell Tillman en “Severance”

Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Katherine LaNasa en “The Pitt”

Mejor actor invitado en una serie dramática: Shawn Hatosy en “The Pitt”

Mejor actriz invitada en una serie dramática: Merritt Wever en “Severance”

Series de comedia:

Mejor actor principal en una serie de comedia: Seth Rogen en “The Studio”

Mejor actriz principal en una serie de comedia: Jean Smart en “Hacks”

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Jeff Hiller en “Somebody Somewhere”

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Hannah Einbinder en “Hacks”

Mejor actor invitado en una serie de comedia: Bryan Cranston en “The Studio”

Mejor actriz invitada en una serie de comedia: Julianne Nicholson en “Hacks”

Series limitadas o películas para TV:

Mejor actor en una serie limitada o película para TV: Stephen Graham en “Adolescencia”

Mejor actriz principal en una miniserie o película para TV: Cristin Miliotti en “The Penguin”

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para TV: Owen Cooper en “Adolescencia”

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para TV: Erin Doherty en “Adolescencia”

Mejores programas:

Mejor programa de competencia de realidad: “Queer Eye”

Mejor programa de realidad no estructurada: “Love on the Spectrum”

Mejores guiones:

Mejor guión en serie de comedia: Seth Rogen y Evan Goldberg por "The Studio"

Mejor guión en miniserie: "Adolescencia"

Mejor guión en serie dramática: Dan Gilroy por "Andor".

Mejor Talk Show: “The Late Show With Stephen Colbert”

Otras temáticas: