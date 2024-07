Ana Patané llega por primera vez a Rosario con sus versiones de metal argentino

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por anapatane (@anitajacksonpatane)

“Navegando en Youtube, escuché una versión instrumental en forma de milonga de ‘Gil trabajador’ hecha por Pablo Chihade, que terminó siendo mi compañero musical. No lo conocía a él ni lo que hacía, pero me pareció increíble. Como era instrumental me puse a cantar encima, y sentí que me calzaba perfecto”, detalló Patané, que inmediatamente se puso en contacto con su colega para consultarle si podía ponerle voz a su versión.

“Ahí se me empezaron a ocurrir más temas y más músicos que estuvieran cerca mío y se pudieran copar con esta idea. Y quería que fuera gente que entendiera de lo que estaba hablando, no que se sumaran por algo ‘cool’ sin conocer a la banda”, agregó la música.

Para Ana, era importante que quienes fueran parte del proyecto tuvieran un vínculo genuino con la banda o con el metal. Con esa premisa, el segundo convocado fue Julián Hermida, quien además de músico es productor y arreglador, de larga trayectoria en el universo tanguero. “Con Julián éramos conocidos del barrio. Me interesaba mucho su palabra, que me dijera si era un delirio o si estaba buenísimo, y me dijo que estaba buenísimo. De todo este proceso no sólo se hizo un disco, sino que gané dos grandes amigos. Eso es importante en estos tiempos”, apuntó Patané sobre el vínculo que entabló con Hermida y Chihade.

El hecho de que la sonoridad del disco se haya volcado hacia el tango y la milonga también fue “circunstancial”. En el momento de la génesis del disco, Ana venía de estudiar en la Escuela de Música Popular en Avellaneda, donde había elegido la orientación en el 2x4. Por ese motivo, muchos de los músicos y músicas que tenía a su alrededor, también habitaban de alguna forma el género. “Aclaro que no soy tanguera para nada, me gusta mucho, mi abuelo lo tocaba, pero yo soy metalera”, subrayó Patané.



Abrir el metal a otros públicos

Si bien el proyecto surgió de manera inesperada, para la artista se convirtió en la oportunidad de abrir a otros públicos la potencia que ella encuentra en el metal y en particular en las canciones de Hermética, y romper con ciertos prejuicios. “Lo que quise compartir, inconcientemente, es la sensibilidad. No se puede negar que estas letras las escribió alguien muy sensible, alguien empático que puede entender lo que está sintiendo o sufriendo el otro, ya sea un trabajador, una persona que se baja del tren, los pueblos originarios invadidos por la conquista, o alguien que perdió a su hermano”, compartió, sobre las obras de Ricardo Iorio, fallecido en octubre de 2023, a pocos meses de la salida del disco. Sin embargo, Ana criticó los últimos tiempos del músico, en los que expresaba ideas políticas de derecha y denostaba sus propias letras.

“También hay un mensaje también bastante en las letras de Iorio y del metal en general que es ser uno mismo, siempre buscar adentro y dejar de mirar afuera. En una dice ‘No esperes de mí nada especial. No busco influenciarte ni convencerte’. Eso me encanta porque avisa que va a decir un montón de cosas, pero que no quiere que lo tomen como un maestro espiritual, cosa que muchos después terminan haciendo. Eso es un mensaje para mí muy valioso, y que quería que resaltara”, sumó Patané.

El disco cumplió el propósito que perseguía Ana de llevar la música de Hermética a nuevos oyentes, pero también enamoró a los seguidores de la banda. “Tuvo muy buena recepción, mucho más de lo que yo me imaginaba. El público metalero es el que más lo recibe y lo atesora. Yo pensé que me iban a bardear, aunque por supuesto hay algunos que lo hacen. Y también está funcionando esta misión, este plan que yo tenía de llevar estas canciones a oídos de personas que no escucharan metal”, aseguró la artista.



Sobre los sentidos que cobran las letras de Iorio en el presente, en un contexto político y económico de crisis, Patané desarrolló: “Por un lado, es un poco triste ver que estas canciones que se escribieron hace treinta años vuelvan a tener la misma vigencia. Nunca dejaron de ser vigentes, pero ahora lo son mucho más. Por otra parte, cobra más sentido cantarlas y también el nombre que le puse al disco, que es una frase de un tema de Hermética. Son canciones que quedaron ajenas al tiempo, eternamente vigentes en Argentina. Es triste y a la vez una forma de mostrar que el metal siempre dijo cosas interesantes que te dejan pensando y reflexionando”.

Finalmente, Ana adelantó que en el show en Rosario, junto a Pablo Chihade se presentarán en el formato de su dúo Ramanegra, un grupo “con identidad propia” en el que reversionan ya no sólo temas de Hermética, sino de metal argentino, incluyendo el universo sonoro de las bandas derivadas de "La H": Malón y Almafuerte. Este repertorio será parte de un disco de la dupla que saldrá a la luz el año que viene. Para su presentación en Lavardén, la cual instrumentalmente consistirá en guitarra, voz, y percusión, también anticipó “invitados sorpresa”.