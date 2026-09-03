Estrenos de cine en Rosario: "Pepita, la pistolera", zombies y reposición de "Terminator"

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 3 de septiembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Con Luisana Lopilato en la piel de de Margarita Di Tullio, llega a los cines "Pepita, la pistolera", la película sobre la la legendaria delincuente, famosa por regentear redes de prostitución en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

Bajo la dirección de Lucía Puenzo, la historia transcurre en una Mar del Plata invernal de 1985. Margarita no busca redimirse: busca conquistar su libertad. Trabajadora sexual, embarazada y traicionada por un sistema que la oprime, comprende que su propio cuerpo puede convertirse en una herramienta de poder. No para matar, sino para construir.

Así nace NEISIS, un refugio clandestino donde las mujeres no son mercancía, sino arquitectas de su propio poder. Como “coperas”, desafían las reglas de un mundo que las empuja a ejercer el sexo como única forma de supervivencia. Margarita no las rescata: les enseña un oficio y les brinda la posibilidad de construir una vida bajo sus propias reglas. Pero el monstruo es mucho más grande: cuando el Loco de la Ruta —una figura protegida por una estructura de policía corrupta— asesina a sus compañeras, Margarita decide ir hasta el fondo para desenterrar la verdad.

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-“Zona cero". Corea, 123 minutos

Desde Corea llega "Zona cero", una película que combina acción y cine de zombis.

Durante una conferencia de biotecnología, un virus de rápida mutación se libera dentro del recinto, que queda inmediatamente aislado. Mientras el contagio avanza y los infectados comienzan a transformarse de maneras cada vez más impredecibles, un grupo de sobrevivientes deberá encontrar la forma de escapar de un encierro donde el peligro cambia a cada instante y cada minuto puede marcar la diferencia entre vivir o morir.

- “Masha y los osos”. Rusia, 79 minutos

Los más chicos también tienen su lugar en esta cartelera de cine. Bajo la dirección de la realizadora rusa Antonina Ruzhe, se estrena “Masha y los osos”, una aventura fantástica para toda la familia.

Masha tiene 14 años y viaja junto a su hermano menor, Vanya, a la casa de su abuela, ubicada al borde de un enorme bosque donde, según cuentan los chicos del lugar, ocurren sucesos mágicos. Allí existirían criaturas fantásticas, animales que hablan y un misterioso manantial con el poder de transformar a quien beba de sus aguas.

Cuando Vanya decide comprobar si la leyenda es cierta, bebe del manantial y se convierte en un cabrito. Para salvarlo, Masha deberá adentrarse en el bosque y embarcarse en una aventura llena de enigmas, criaturas mágicas y secretos ocultos entre los árboles. En el camino conocerá a tres osos que, tras un comienzo accidentado, se convertirán en sus grandes aliados. Para recuperar a su hermano no alcanzará solamente con ser valiente. Masha tendrá que aprender a confiar en otros, utilizar su ingenio y descubrir cuánto está dispuesta a hacer por alguien a quien hasta hace poco veía simplemente como ese hermano menor que siempre conseguía sacarla de quicio.

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-”Terminator 2: el juicio final”. Estados Unidos, 133 minutos (reestreno)

Vuelve a los cines "Terminator 2: El juicio final", para celebrar su 35° aniversario desde su estreno original en 1991. Dirigida por James Cameron y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Edward Furlong, los rosarinos tendrán la posibilidad de revivir en el cine uno de los grandes clásicos del cine de ciencia ficción y acción.

Diez años después de los acontecimientos de la primera película, el androide T-800 regresa del futuro, pero esta vez con una misión diferente: proteger al joven John Connor, quien se convertirá en una pieza clave para el futuro de la humanidad. Su amenaza es el T-1000, un nuevo y letal Terminator capaz de cambiar de forma y que ha sido enviado para eliminarlo.

Junto a su madre, Sarah Connor, John deberá escapar de su perseguidor y luchar contra el destino para evitar que Skynet, la inteligencia artificial que dominará las máquinas, desencadene un apocalipsis nuclear.

-”La negociación” . Estados Unidos, 104 minutos

Bajo la dirección de Gus Van Sant, responsable de clásicos del cine como "Mente indomable" y "Descubriendo a Forrester", llega "La negociación", un thriller protagonizado por Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo, Cary Elwes y Myha’la, con la participación especial de Al Pacino.

La película está basada en un hecho real ocurrido en Indianápolis en 1977. Un hombre, convencido de haber sido estafado por su banco hipotecario, decide llevar su reclamo al extremo: toma como rehén al presidente de la compañía y lo ata a un mecanismo conectado a una escopeta, de modo que cualquier intento de liberarlo podría tener consecuencias fatales.

A partir de este hecho, el film construye un thriller que enfrenta a un ciudadano común con el poder de una gran corporación, mientras una situación aparentemente imposible de controlar amenaza con terminar en tragedia.

-“Una quinta en Portugal”. España, 115 minutos

"Una quinta en Portugal" es una película dramática que propone una historia de pérdida, identidad y segundas oportunidades.

La desaparición de su mujer deja a Fernando, un tranquilo profesor de Geografía, completamente devastado y sin rumbo. Incapaz de continuar con su vida anterior, decide asumir la identidad de otro hombre y consigue trabajo como jardinero en una quinta de Portugal.

Allí, lejos de todo lo que conocía, establece una inesperada amistad con la dueña del lugar y comienza a construir una nueva vida bajo un nombre que no le pertenece. Pero mientras intenta escapar de su pasado, deberá enfrentarse a las consecuencias de la identidad que ha elegido asumir.

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-“Esa cosa con alas”. Gran Bretaña y Estados Unidos, 98 minutos

Tras la muerte de su esposa, un joven padre pierde de forma progresiva el control de la realidad. En los rincones del departamento que comparte con sus dos hijos pequeños, una presencia acecha desde las sombras y lo sumerge en una perturbadora convivencia con sus propios demonios.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 3 de septiembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"Solo por una noche" (comedia romántica): Allie y Owen, dos desconocidos en busca del amor se cruzan en una versión ligeramente ficticia de la ciudad de NuevaYork durante la única noche del año en la que las personas solteras tienen permitido tener sexo. Owen, recién dejado por su pareja, y Allie, una romántica esperanzada, podrían ser los únicos solteros en la ciudad que buscan algo más que un encuentro casual. Ambos sienten una chispa cuando se conocen, pero una serie de tropiezos y aventuras complican su noche, manteniéndolos separados. Mientras corren el uno hacia el otro y a la vez se alejan por toda la ciudad, podrían descubrir que lo que más desean está más cerca de lo que imaginan.

Allie y Owen, dos desconocidos en busca del amor se cruzan en una versión ligeramente ficticia de la ciudad de NuevaYork durante la única noche del año en la que las personas solteras tienen permitido tener sexo. Owen, recién dejado por su pareja, y Allie, una romántica esperanzada, podrían ser los únicos solteros en la ciudad que buscan algo más que un encuentro casual. Ambos sienten una chispa cuando se conocen, pero una serie de tropiezos y aventuras complican su noche, manteniéndolos separados. Mientras corren el uno hacia el otro y a la vez se alejan por toda la ciudad, podrían descubrir que lo que más desean está más cerca de lo que imaginan. "Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.

"La guerra de los últimos" (Drama) : Cuenta la historia de Hig (Elordi), un joven piloto que, junto a Bangley, (Brolin) un militar experto en supervivencia, ha construido un refugio eficiente pero aislado en un despiadado mundo posapocalíptico, hasta que una misteriosa transmisión de radio lo impulsa a aventurarse en lo desconocido en busca de la esperanza y la humanidad en las que aún c

: Cuenta la historia de Hig (Elordi), un joven piloto que, junto a Bangley, (Brolin) un militar experto en supervivencia, ha construido un refugio eficiente pero aislado en un despiadado mundo posapocalíptico, hasta que una misteriosa transmisión de radio lo impulsa a aventurarse en lo desconocido en busca de la esperanza y la humanidad en las que aún c "La noche del demonio: están entre nosotros" (Terror): Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo.

Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo. "Yo, Narciso" (Comedia): Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan? Yo, narciso, es una comedia de enredos.

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"El final de la calle OAK" (Suspenso): Después de que un misterioso evento cósmico arranca a la calle Oak de los suburbios y transporta a todo el vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt descubre pronto que su supervivencia depende de mantenerse unidos mientras navegan por un entorno ahora irreconocible.

Después de que un misterioso evento cósmico arranca a la calle Oak de los suburbios y transporta a todo el vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt descubre pronto que su supervivencia depende de mantenerse unidos mientras navegan por un entorno ahora irreconocible. "Paw Patrol: La dino película" (Aventuras): Tras quedar atrapados en una misteriosa tormenta, los cachorros de PAW Patrol tienen un aterrizaje forzoso en una isla tropical inexplorada, habitada por dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y se ha convertido en un experto en todo lo relacionado con los dinosaurios. Cuando el archienemigo de PAW Patrol, el Alcalde Humdinger, comienza a explotar los recursos naturales de la isla de forma temeraria, provoca accidentalmente la erupción de un enorme volcán inactivo. Los cachorros de la PAW Patrol se ven envueltos en una serie de rescates de alto riesgo, de proporciones gigantescas, más grandes que nunca, mientras deben detener a Humdinger antes de que toda la vida en la isla se extinga.

Tras quedar atrapados en una misteriosa tormenta, los cachorros de PAW Patrol tienen un aterrizaje forzoso en una isla tropical inexplorada, habitada por dinosaurios. Allí conocen a Rex, un cachorro que lleva años varado en la isla y se ha convertido en un experto en todo lo relacionado con los dinosaurios. Cuando el archienemigo de PAW Patrol, el Alcalde Humdinger, comienza a explotar los recursos naturales de la isla de forma temeraria, provoca accidentalmente la erupción de un enorme volcán inactivo. Los cachorros de la PAW Patrol se ven envueltos en una serie de rescates de alto riesgo, de proporciones gigantescas, más grandes que nunca, mientras deben detener a Humdinger antes de que toda la vida en la isla se extinga. "Spider-Man: un nuevo día" (Acción): Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.

Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás. "La Odisea" (Acción): Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron.

Christopher Nolan presenta su nueva película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando la tecnología IMAX. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron. "Toy Story 5" (Aventuras): Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

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Beneficios y descuentos

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