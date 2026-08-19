Falleció José Luis "Pucho" Ponce, el bajista de Los Tekis

El emblemático grupo de folklore comunicó el fallecimiento con un sentido mensaje en redes sociales

El folklore nacional atraviesa una jornada de luto tras confirmarse la muerte de José Luis “Pucho” Ponce . A sus 68 años, el bajista emblemático de la agrupación Los Tekis falleció este miércoles.

El músico, oriundo de Villa María, Córdoba, fue parte del grupo desde 1995 y, durante más de tres décadas, acompañó el crecimiento artístico de Los Tekis . Fueron los integrantes del grupo quienes dieron a conocer la triste noticia a través de sus canales oficiales de comunicación.

Según detallaron, el deceso ocurrió en las primeras horas de este miércoles 19 de agosto de 2026. En la mañana del martes había trascendido, por amigos cercanos al músico, que Ponce estaba internado en terapia intensiva en el Instituto Modelo de Cardiología.

Si bien no se dieron a conocer los detalles de la causa de su muerte, en redes sociales el conjunto expresó un comunicado de afecto y lamento.

El comunicado de Los Tekis

A través de las redes oficiales de Los Tekis, el conjunto dio a conocer la triste noticia en un posteo con una imagen con un fondo en negro. “Amigo, hermano, cumpita de la música y de la vida, no existen palabras que puedan expresar el vacío que sentimos en este momento”, escribieron los integrantes del grupo.

Y agregaron: “Seguimos sin entender, ayer hablando cagadas y hoy sin poder abrazarte”. Luego expresaron: “La pucha que vamos a extrañar esos abrazos cálidos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino”.

“Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora. Te amamos por siempre. Los Tekis”, concluyeron.