Denuncian música hecha con IA en perfiles de artistas famosos

La IA está cada vez más instalada en las plataformas de música . Mientras otras industrias ejercen mayores regulaciones sobre el contenido generado artificialmente, servicios como Spotify, Deezer y YouTube Music se muestran permeables a niveles preocupantes.

Una pareja de músicos de Estados Unidos descubrió una gran cantidad de canciones creadas con IA en perfiles falsos o verificados de múltiples artistas. Entre ellos, se encuentran actores y actrices de reconocidos musicales como Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Kristen Bell, Matthew Broderick, o Nathan Lane, entre muchos otros.

También encontraron el mismo problema en artistas musicales de diversos géneros, desde el jazz a la música cristiana, pasando por el kpop, el punk y la música electrónica. En todos los casos, los temas no estaban identificados como creados por IA, un requerimiento que algunas plataformas incluyeron para garantizar la transparencia con los usuarios.

Los músicos denunciantes entienden que esto ocurre sin la voluntad o el consentimiento de los artistas bajo cuyos nombres se sube este tipo de contenido. También notaron que la dinámica se traslada a plataformas con mayor regulación de la IA como Tidal o Qobuz.

La nueva función de Spotify

Este señalamiento llega en la misma semana en la que Spotify anunció que va a incluir una función que le permite a los usuarios hacer con IA covers o remixes de canciones reales, con aprobación previa de los artistas o sellos. Universal Music y Merlin (un licenciatario de más de 30000 sellos independientes) anticiparon que cederán sus obras a la plataforma para este uso.

Uno de los CEOs de Spotify, Gustav Söderström, aseguró a los inversores que se trata de una iniciativa que busca promover “artistas reales” (como son los intérpretes que hacen covers o remixes) y no “artistas falsos”. Además, dijeron que sería una prestación paga que generaría ganancias a los músicos y autores de los temas originales.



"Lo que estamos construyendo está basado en el consentimiento, los créditos y la compensación para los artistas y los autores participantes. A través de cada transformación tecnológica, hemos trabajado con Sir Lucian Grainge, CEO de Universal, y su equipo para que el ecosistema musical evolucione en una experiencia más rica y beneficiosa para los fans, con un resultado más provechoso para los artistas", dijo otro CEO de Spotify, Alex Norström, en un comunicado.

En la realidad, incluso antes de que esta función esté disponible, diversas plataformas ya muestran playlists extensas de covers realizados con IA. En este sentido, Deezer reveló que el 50% de los tracks que se suben diariamente a su servicio son creados con IA, un salto notable del 10% registrado en enero de 2025.