El artista Uribe Escobar expone por última vez su obra "Los Mandamientos de la Mancha"

uribe escobar1.jpg Uribe Escobar utiliza diferentes elementos y forma manchas que se transforman en rostos.

“"Los Mandamientos de la Mancha" surgen de la intención de dibujar con ellas, primero en la clara influencia de artistas como Jackson Pollock, Pablo Picasso o Francis Bacon, quienes en su interpretación de las cosas utilizaban la mancha como disparador. El resultado fue una química única experimental que mezcla el arte moderno con el arte rupestre; utilizando más de 10 materiales distintos, como sintético, látex, tempera, laca, barniz, acrilico, cafe, talco, purpurina, colorantes, aerosoles y demás”, contó Uribe Escobar desde Río.

Para concluir, Uribe Escobar pidió poner en valor a los artistas de la ciudad: “Rosario es y será cuna y semillero de artistas de alto calibre: He tenido la suerte de conocer y tener amistad con grandes artistas como Lázaro Diacovich, Edu Contissa, Pool y Marianela, Javier Carricajo, entre otros. Quienes, en mis años en la ciudad me sirvieron de inspiración y aprendizaje”

La apertura de la exposición será este miércoles desde las 18 en la planta baja del Paseo Star, ubicado en Sarmiento 778. El complejo está ya en pleno funcionamiento, con locales comerciales, una sala multipropósito para más de 200 personas y comenzó con eventos culturales.