Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

El Canalla ya se aseguró un lugar en octavos y en la Libertadores, pero quiere más. Ante Instituto buscará puntos pensando aún en el Clausura y la anual

Angelito Di María controla y encara en el partido ante Sarmiento, que Central ganó con un gol suyo.

Para Central no hay ninguna historia que haya llegado a su fin, más bien todo lo contrario. Es de ahora en más cuando debe acelerar para reafirmar su presente. Después de lograr dos de sus objetivos, importantes por cierto, hay otros por los que debe pelear. El partido de este viernes por la noche ante Instituto podrá servirle al equipo de Ariel Holan para empezar a darle forma a esas otras metas que tiene entre ceja y ceja.

El paso gigante que dio en la cancha de Sarmiento trajo un alivio enorme en Arroyito porque el regreso de Junín vino con la clasificación a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores dentro del bolso, lo mismo que el pase a octavos de final en el Clausura.

Pero esa conquista no debiera dar lugar a una relajación, porque un esfuerzo extra le dará aún mayor protagonismo. Ahora el Canalla debe ir por el primer puesto en la tabla acumulada y, también, por el puesto más alto que pueda alcanzar en la zona B para poder definir de local los partidos en las instancias finales del campeonato.

De lo que no hay dudas es que es que Central llega con viento de cola a este encuentro contra al Gloria. Es que lo hace después de cinco victorias consecutivas (Gimnasia, River, Vélez, Platense y Sarmiento) , algo poco frecuente en el fútbol argentino.

>>Leer más: Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Centra4MB Alejo Veliz es una de las cartas de gol más importantes que tiene este Central de Holan. Marcelo Bustamante / La Capital

El desafío más sencillo de alcanzar es el que tiene que ver con la tabla anual, donde le hace falta apenas un punto para asegurarse el primer puesto, lo que le dará la posibilidad de disputar la Supercopa Internacional (la juega frente al triunfador del Trofeo de Campeones que disputan los campeones del Apertura y Clausura).

En ese sentido, Central podría salir a jugar con la tranquilidad de que el punto le alcanzará para lograrlo. Es más, a esta altura tiene prácticamente la certeza de que ese primer puesto solo se le escaparía en caso de perder los tres encuentros que le quedan, y que Boca gane todos los puntos que tiene por delante. Improbable.

Tiene por qué ir por más

Pero hay otros ingredientes en este apetitoso menú que Central tiene por delante, que lo obligarán a jugar como siempre, a salir con la decisión de abrazarse a los tres puntos. Es que el torneo Clausura ingresó en su recta final y la premisa será terminar entre los cuatro primeros, sabiendo que cuanto más arriba lo haga, mejor posicionado quedará para la definición.

Sumando cuatro puntos más de los nueve que quedan en disputa, Central no dependerá de nadie para cerrar la fase regular entre los cuatro primeros. Si suma tres, obligará a River a ganar todo lo que le queda, lo mismo que si suma dos unidades.

>>Leer más: Central, un claro merecedor del puesto que ya logró en Copa Libertadores

Centra2MB Di María ejecuta con maestría el penal con el que Central logró tres puntos clave en cancha de Sarmiento. Marcelo Bustamante / La Capital

No obstante, a nadie se le escapa que el Canalla hoy comparte el primer puesto con Deportivo Riestra, y que además el Malevo está un peldaño por arriba por mayor cantidad de goles a favor (están iguales en diferencia de gol). Por eso mantiene viva la ilusión de cerrar la fase regular como lo hizo en el Apertura, en el puesto más alto.

Nada de aminorar la marcha

Es la razón por la que el Canalla no debe aminorar la marcha en este último tramo de la fase regular del Clausura. No debería tirar por la borda todo lo obtenido, porque cualquiera sea, su balance será satisfactorio. Y aun así, tiene la posibilidad de mejorar lo alcanzado hasta aquí, lo tiene al alcance de la mano.

Centra5MB Nacho Malcorra se adaptó a la perfección a la nueva función que le asignó el entrenador. Marcelo Bustamante / La Capital

En el medio de la búsqueda de objetivos superadores, nada mejor que el excelente momento que vive el Canalla. Porque su rendimiento futbolístico es el mejor aliado que tiene y del cual intentará valerse. Es más, ni siquiera el hecho de tener que salir a jugar fuera de Arroyito es algo que pueda incomodarlo, porque su sólida actualidad la construyó tanto en el Gigante como fuera de él.

Ariel Holan sabe que tiene una base confiable en la cual apoyarse y por eso la apuesta (prácticamente los mismos nombres) de lo que será el equipo para esta noche de viernes, en la que aún sin haber logrado nada rimbombante, puede acercarse un poquito más a la gloria de la que va en busca.