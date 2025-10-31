Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Para Central no hay ninguna historia que haya llegado a su fin, más bien todo lo contrario. Es de ahora en más cuando debe acelerar para reafirmar su presente. Después de lograr dos de sus objetivos, importantes por cierto, hay otros por los que debe pelear. El partido de este viernes por la noche ante Instituto podrá servirle al equipo de Ariel Holan para empezar a darle forma a esas otras metas que tiene entre ceja y ceja.
El paso gigante que dio en la cancha de Sarmiento trajo un alivio enorme en Arroyito porque el regreso de Junín vino con la clasificación a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores dentro del bolso, lo mismo que el pase a octavos de final en el Clausura.
Pero esa conquista no debiera dar lugar a una relajación, porque un esfuerzo extra le dará aún mayor protagonismo. Ahora el Canalla debe ir por el primer puesto en la tabla acumulada y, también, por el puesto más alto que pueda alcanzar en la zona B para poder definir de local los partidos en las instancias finales del campeonato.
Este Central llega con viento de cola
De lo que no hay dudas es que es que Central llega con viento de cola a este encuentro contra al Gloria. Es que lo hace después de cinco victorias consecutivas (Gimnasia, River, Vélez, Platense y Sarmiento), algo poco frecuente en el fútbol argentino.
El desafío más sencillo de alcanzar es el que tiene que ver con la tabla anual, donde le hace falta apenas un punto para asegurarse el primer puesto, lo que le dará la posibilidad de disputar la Supercopa Internacional (la juega frente al triunfador del Trofeo de Campeones que disputan los campeones del Apertura y Clausura).
En ese sentido, Central podría salir a jugar con la tranquilidad de que el punto le alcanzará para lograrlo. Es más, a esta altura tiene prácticamente la certeza de que ese primer puesto solo se le escaparía en caso de perder los tres encuentros que le quedan, y que Boca gane todos los puntos que tiene por delante. Improbable.
Tiene por qué ir por más
Pero hay otros ingredientes en este apetitoso menú que Central tiene por delante, que lo obligarán a jugar como siempre, a salir con la decisión de abrazarse a los tres puntos. Es que el torneo Clausura ingresó en su recta final y la premisa será terminar entre los cuatro primeros, sabiendo que cuanto más arriba lo haga, mejor posicionado quedará para la definición.
Sumando cuatro puntos más de los nueve que quedan en disputa, Central no dependerá de nadie para cerrar la fase regular entre los cuatro primeros. Si suma tres, obligará a River a ganar todo lo que le queda, lo mismo que si suma dos unidades.
No obstante, a nadie se le escapa que el Canalla hoy comparte el primer puesto con Deportivo Riestra, y que además el Malevo está un peldaño por arriba por mayor cantidad de goles a favor (están iguales en diferencia de gol). Por eso mantiene viva la ilusión de cerrar la fase regular como lo hizo en el Apertura, en el puesto más alto.
Nada de aminorar la marcha
Es la razón por la que el Canalla no debe aminorar la marcha en este último tramo de la fase regular del Clausura. No debería tirar por la borda todo lo obtenido, porque cualquiera sea, su balance será satisfactorio. Y aun así, tiene la posibilidad de mejorar lo alcanzado hasta aquí, lo tiene al alcance de la mano.
En el medio de la búsqueda de objetivos superadores, nada mejor que el excelente momento que vive el Canalla. Porque su rendimiento futbolístico es el mejor aliado que tiene y del cual intentará valerse. Es más, ni siquiera el hecho de tener que salir a jugar fuera de Arroyito es algo que pueda incomodarlo, porque su sólida actualidad la construyó tanto en el Gigante como fuera de él.
Ariel Holan sabe que tiene una base confiable en la cual apoyarse y por eso la apuesta (prácticamente los mismos nombres) de lo que será el equipo para esta noche de viernes, en la que aún sin haber logrado nada rimbombante, puede acercarse un poquito más a la gloria de la que va en busca.
