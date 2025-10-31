La Capital | Ovación | Central

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

El Canalla ya se aseguró un lugar en octavos y en la Libertadores, pero quiere más. Ante Instituto buscará puntos pensando aún en el Clausura y la anual

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

31 de octubre 2025
Angelito Di María controla y encara en el partido ante Sarmiento

Marcelo Bustamante / La Capital

Angelito Di María controla y encara en el partido ante Sarmiento, que Central ganó con un gol suyo.

Para Central no hay ninguna historia que haya llegado a su fin, más bien todo lo contrario. Es de ahora en más cuando debe acelerar para reafirmar su presente. Después de lograr dos de sus objetivos, importantes por cierto, hay otros por los que debe pelear. El partido de este viernes por la noche ante Instituto podrá servirle al equipo de Ariel Holan para empezar a darle forma a esas otras metas que tiene entre ceja y ceja.

El paso gigante que dio en la cancha de Sarmiento trajo un alivio enorme en Arroyito porque el regreso de Junín vino con la clasificación a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores dentro del bolso, lo mismo que el pase a octavos de final en el Clausura.

Pero esa conquista no debiera dar lugar a una relajación, porque un esfuerzo extra le dará aún mayor protagonismo. Ahora el Canalla debe ir por el primer puesto en la tabla acumulada y, también, por el puesto más alto que pueda alcanzar en la zona B para poder definir de local los partidos en las instancias finales del campeonato.

Este Central llega con viento de cola

De lo que no hay dudas es que es que Central llega con viento de cola a este encuentro contra al Gloria. Es que lo hace después de cinco victorias consecutivas (Gimnasia, River, Vélez, Platense y Sarmiento), algo poco frecuente en el fútbol argentino.

Centra4MB
Alejo Veliz es una de las cartas de gol más importantes que tiene este Central de Holan.

Alejo Veliz es una de las cartas de gol más importantes que tiene este Central de Holan.

El desafío más sencillo de alcanzar es el que tiene que ver con la tabla anual, donde le hace falta apenas un punto para asegurarse el primer puesto, lo que le dará la posibilidad de disputar la Supercopa Internacional (la juega frente al triunfador del Trofeo de Campeones que disputan los campeones del Apertura y Clausura).

En ese sentido, Central podría salir a jugar con la tranquilidad de que el punto le alcanzará para lograrlo. Es más, a esta altura tiene prácticamente la certeza de que ese primer puesto solo se le escaparía en caso de perder los tres encuentros que le quedan, y que Boca gane todos los puntos que tiene por delante. Improbable.

Tiene por qué ir por más

Pero hay otros ingredientes en este apetitoso menú que Central tiene por delante, que lo obligarán a jugar como siempre, a salir con la decisión de abrazarse a los tres puntos. Es que el torneo Clausura ingresó en su recta final y la premisa será terminar entre los cuatro primeros, sabiendo que cuanto más arriba lo haga, mejor posicionado quedará para la definición.

Sumando cuatro puntos más de los nueve que quedan en disputa, Central no dependerá de nadie para cerrar la fase regular entre los cuatro primeros. Si suma tres, obligará a River a ganar todo lo que le queda, lo mismo que si suma dos unidades.

>>Leer más: Central, un claro merecedor del puesto que ya logró en Copa Libertadores

Centra2MB
Di María ejecuta con maestría el penal con el que Central logró tres puntos clave en cancha de Sarmiento.

Di María ejecuta con maestría el penal con el que Central logró tres puntos clave en cancha de Sarmiento.

No obstante, a nadie se le escapa que el Canalla hoy comparte el primer puesto con Deportivo Riestra, y que además el Malevo está un peldaño por arriba por mayor cantidad de goles a favor (están iguales en diferencia de gol). Por eso mantiene viva la ilusión de cerrar la fase regular como lo hizo en el Apertura, en el puesto más alto.

Nada de aminorar la marcha

Es la razón por la que el Canalla no debe aminorar la marcha en este último tramo de la fase regular del Clausura. No debería tirar por la borda todo lo obtenido, porque cualquiera sea, su balance será satisfactorio. Y aun así, tiene la posibilidad de mejorar lo alcanzado hasta aquí, lo tiene al alcance de la mano.

Centra5MB
Nacho Malcorra se adaptó a la perfección a la nueva función que le asignó el entrenador.

Nacho Malcorra se adaptó a la perfección a la nueva función que le asignó el entrenador.

En el medio de la búsqueda de objetivos superadores, nada mejor que el excelente momento que vive el Canalla. Porque su rendimiento futbolístico es el mejor aliado que tiene y del cual intentará valerse. Es más, ni siquiera el hecho de tener que salir a jugar fuera de Arroyito es algo que pueda incomodarlo, porque su sólida actualidad la construyó tanto en el Gigante como fuera de él.

Ariel Holan sabe que tiene una base confiable en la cual apoyarse y por eso la apuesta (prácticamente los mismos nombres) de lo que será el equipo para esta noche de viernes, en la que aún sin haber logrado nada rimbombante, puede acercarse un poquito más a la gloria de la que va en busca.

Con la clasificación ya asegurada a la Copa Libertadores 2026, Central intentará sacar cupo a una definición mano a mano por un nuevo título

A un paso: qué necesita Central para salir primero en la Tabla Anual

instituto vs rosario central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Central viene de jugar la Copa Libertadores en 2024, de la mano de Miguel Ángel Russo. Accedió como campeón de a Copa de la Liga 2023.

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

El superclásico se jugará en La Bombonera. Boca y River, otra vez cara a cara.

Día y hora confirmada para los choques decisivos entre Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newell's

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Incendio en barrio Ludueña: un hombre de 80 años falleció dentro de una casa
Incendio en barrio Ludueña: un hombre de 80 años falleció dentro de una casa

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Central va por un pasito más en ese largo camino que tiene la gloria como destino

Atropellaron a una mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal de Ómnibus
Atropellaron a una mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal de Ómnibus

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema
El BCRA flexibiliza las normas de encaje para volcar pesos al sistema

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado
China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado

Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario
Un fallo judicial prohibió los alquileres temporarios en un edificio de Rosario

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?
Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

El riesgo de convertir a Maradona en un objeto de consumo

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria
Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Banco de horas: cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores
"Banco de horas": cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe
Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta
Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse
Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Los enroques entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

Los "enroques" entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos
La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: Para ser tenista hay que ser tonto
La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: "Para ser tenista hay que ser tonto"

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni
Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral
Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno
Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles