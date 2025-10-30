La Capital | La Ciudad | alquiler

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

El caso tiene que ver con un inmueble ubicado en República de la Sexta. Los vecinos aseguraban que la rotación de inquilinos generaba situaciones de inseguridad

30 de octubre 2025 · 10:30hs
Alquileres temporarios

Foto: La Capital / Archivo.

Alquileres temporarios, una modalidad que ha crecido en los últimos años, no sólo en Rosario

La Justicia de Rosario le prohibió a un hombre alquilar su departamento de forma temporaria. La resolución hizo foco en un inmueble ubicado en un edificio de Alem al 1900, en el barrio República de la Sexta, en el que se expuso que esa modalidad “estaba prohibida por el reglamento de copropiedad la prohíbe”.

El fallo del juez en lo Civil y Comercial Nº8, Luciano Juárez, podría sentar un precedente ya que la modalidad de alquileres temporarios ha crecido exponencialmente en los últimos años de la mano de plataformas virtuales como Airbnb o Booking.

Paulo Di Sciacio es el abogado que patrocinó al consorcio de propietarios que se opuso a que una de las unidades de la torre ubicada en Alem e Ituzaingó se ofreciera para alquileres temporarios, principalmente a turistas.

Alquiler temporario en República de la Sexta

Di Sciacio hizo una reseña del caso que derivó en el fallo conocido esta mañana. “Se trata del propietario de un departamento en un edificio que utilizaba ese inmueble como alquiler temporario. Incluso lo publicaba en una de las plataformas más conocidas del mundo. Esto (la rotación de inquilinos) generó molestias al resto de los propietarios”.

>> Leer más: En un año, los alquileres temporarios crecieron en Rosario 23,8 %

En declaraciones a LT8, el abogado dijo que ante los constantes problemas que se producían en el edificio, “el consorcio le envió varias cartas documento al propietario, solicitando que cese en esa actividad, porque el reglamento de copropiedad prohíbe esa modalidad de alquiler, como lo hacen muchos reglamentos de vieja data y actuales”.

Embed - PROHIBEN EL ALQUILER TEMPORARIO DE UN DEPARTAMENTO - PAULO DI SCIASCIO

Di Sciacio manifestó que ante esa situación, el propietario acudió a la Justicia para saber si podía alquilar el inmueble en forma transitoria, “y el fallo fue por demás de ejemplar. La resolución deja establecidos los límites que se deben respetar en un consorcio cuando el reglamento de copropiedad, que es consentido por todos los propietarios, prohíbe esa modalidad de alquiler”.

Objeciones de los vecinos

“Más aún, —destacó el abogado— determina los límites o la naturaleza de cada uno de los contratos. Es decir que aquellas personas que viven con un contrato de locación habituales de dos años tienen claramente un destino a vivienda. Ahora bien, si ese contrato de alquiler es por dos o tres días o una semana, quiere decir que tiene una finalidad claramente comercial y por eso se prohíbe. Eso es así, salvo en aquellos edificios o condominios donde se determina específicamente los inmuebles para ese fin”.

>> Leer más: En Rosario los alquileres temporarios se ocupan, en promedio, 9 días al mes

¿Por qué el resto de los consorcistas se oponían al alquiler temporario? Di Sciacio respondió: “Alegaban problemas de seguridad y de tranquilidad. En las audiencias que se llevaron a cabo en este proceso, los consorcistas manifestaron que se generaban disturbios importantes que trajeron situaciones de inseguridad o de intranquilidad a las personas que viven en el edificio”.

Noticias relacionadas
El Centro Cultural Parque Alem es un lugar de  referencia para una amplia zona de Rosario y alberga múltiples actividades.

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

Familiares en la comisión que investiga el caso de fentanilo adulterado. El próximo martes estarán en Rosario.

Investigación por fentanilo contaminado: "Nos permite visibilizar historias"

La convención estatuyente vendrá después, y será el momento de debatir la Carta Orgánica, sostuvo la presidenta del Concejo Municipal María Eugenia Schmuck para avalar el proyecto de autonomía municipal de la Intendencia.

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

el tiempo en rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de maxima

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima

Ver comentarios

Las más leídas

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Lo último

Banco de horas: cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

"Banco de horas": cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

El caso tiene que ver con un inmueble ubicado en República de la Sexta. Los vecinos aseguraban que la rotación de inquilinos generaba situaciones de inseguridad

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario
La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos
La Ciudad

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
POLICIALES

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Investigación por fentanilo contaminado: Nos permite visibilizar historias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Investigación por fentanilo contaminado: "Nos permite visibilizar historias"

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno
La Ciudad

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Ovación
Diego Maradona cumpliría 65 años: 10 videos de momentos históricos del 10
Ovación

Diego Maradona cumpliría 65 años: 10 videos de momentos históricos del 10

Diego Maradona cumpliría 65 años: 10 videos de momentos históricos del 10

Diego Maradona cumpliría 65 años: 10 videos de momentos históricos del 10

Newells: Bernardi apostaría por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Newell's: Bernardi apostaría por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

El cumpleaños 65 de Maradona: Fui, soy y seré leproso, la frase de apoyo y amor eterno a Newells

El cumpleaños 65 de Maradona: "Fui, soy y seré leproso", la frase de apoyo y amor eterno a Newell's

Policiales
Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
POLICIALES

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

La Ciudad
La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos
La Ciudad

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

El megaoperativo en Río de Janeiro contra el narco dejó al menos 132 muertos
El Mundo

El megaoperativo en Río de Janeiro contra el narco dejó al menos 132 muertos

Masiva convocatoria para ser proveedor de la biorrefinería San Lorenzo
Economía

Masiva convocatoria para ser proveedor de la biorrefinería San Lorenzo

Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos
Economía

Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos

La ola libertaria en Santa Fe: el top 5 de las ciudades donde arrasó Milei
Política

La ola libertaria en Santa Fe: el top 5 de las ciudades donde arrasó Milei

Dos ex-Newells jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad
Ovación

Dos ex-Newell's jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad

Legado Deliot: deben devolver 800 hectáreas ocupadas en las islas
La Ciudad

Legado Deliot: deben devolver 800 hectáreas ocupadas en las islas

Aumentan hasta 35 % las prestaciones para personas con discapacidad 
Información General

Aumentan hasta 35 % las prestaciones para personas con discapacidad 

El huracán Melissa dejó casi 30 muertos y destrucción en Cuba, Haití y Jamaica
Información General

El huracán Melissa dejó casi 30 muertos y destrucción en Cuba, Haití y Jamaica

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a la Cámara de Diputados
Economía

La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a la Cámara de Diputados

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas

Encontraron un cachorro de zorro en Funes y se lo devolvieron a su madre
La Región

Encontraron un cachorro de zorro en Funes y se lo devolvieron a su madre

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un pero
Política

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un "pero"

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido
POLICIALES

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá
Economía

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios