Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Newell's en tres partidos decide su futuro en primera. Con Bernardi al mando, el desafío arranca esta noche, a las 21.15, ante Unión en el Parque

Por Aníbal Fucaraccio

31 de octubre 2025 · 06:05hs
Bernardi pretende en Newell’s una reacción anímica que se traslade a lo futbolístico.

Bernardi pretende en Newell’s una reacción anímica que se traslade a lo futbolístico.

Ya sin espacio de maniobras, envuelto todavía en más dudas que certezas, y con Lucas Bernardi como nuevo líder de esta complicada cruzada, y principal razón de vínculo motivacional y de esperanza, Newell's está obligado a conseguir un resultado positivo que le permita empezar a despejar su horizonte y comenzar a alejarse de los problemas que tiene con las zonas bajas de todas las tablas.

Por eso, el partido de esta noche, a las 21.15, ante Unión, en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 14ª del Clausura, representa una chance de un valor que trasciende por todos los costados, por todos los flancos de análisis, el rango de lo futbolístico.

Esto asoma como algo más intrincado y dificultoso, de un peso y una carga superior, de otra condición. Será un cotejo con rasgos de duelo, de batalla, y el conjunto leproso sabe perfectamente que tendrá que hacer el máximo esfuerzo y que no podrá aflojar el cuchillo entre los dientes hasta la expiración final de este pleito tan particular.

Esa raíz genética, ese envión emocional, ese carácter, es el que estuvo tratando de inyectarle Bernardi, quien venía entrenando a la división reserva y se animó a poner la cara y el cuerpo por el club que ama.

Lucas Hoyos reapareció en Newell's luego de 11 meses, pero no en primera sino en reserva

Newell's tuvo visitas distinguidas

Y, por eso, se acercaron a Bella Vista durante la semana, figuras de relevancia interna en el mundo rojinegro, como el Tata Martino, Roque Alfaro, Maxi Rodríguez, Nacho Scocco, Pomelo Mateo, el Gordo Speduti, Iván Gabrich, Diego Quintana y Luciano Vella, todos con contundentes señales de apoyo a Bernardi y al equipo.

Es que la misión no es nada sencilla. En tres encuentros se define todo, y en el parque Independencia son muy conscientes de las complicaciones que traen aparejadas este tipo de retos, en los que las urgencias y las necesidades suelen jugar papeles conspiradores.

Esa serie determinante, tendrá la primera estación ante Unión, en Rosario; luego debe visitar a Huracán, en Parque Patricios; y culminará con Racing en el Coloso. Será una seguidilla que decidirá toda la suerte rojinegra en este certamen, y por eso la apuesta de Bernardi pasaría por un mix equilibrado entre jugadores de trayecto y los pibes del club.

Unión llega sin secretos para enfrentar a Newell's en un partido clave para el futuro rojinegro

Newell's, apostaría a un mix

Si bien no confirmó oficialmente la formación titular para recibir al Tatengue, según lo que trascendió desde el Centro Griffa, todo indica que mezclaría experiencia y juventud para tratar de repartir las lógicas responsabilidades que demanda este momento.

Con las bajas obligadas de Ever Banega (expulsado), Luca Regiardo (acumulación de amarillas), ni Jerónimo Gómez Mattar (está con seleccionado nacional sub-17), las decisiones de Bernardi irían en relación a reducir las chances de riesgo.

Newell’s empieza esta fecha penúltimo en la Zona A, con 11 unidades, y tienen sólo a Aldosivi detrás. Sabe que tiene que sumar para comenzar a salir del pantano, y un triunfo ante su gente, en su propia casa, actuaría como el mejor agente de motivación. Hoy tres puntos, cotizarían en oro.

Por su parte, Unión no apuntaría a generar sorpresas, y repetiría la formación que viene de superar 3 a 0 a Defensa y Justicia, en Santa Fe. Marcha 4º, con 20 puntos en la zona A y está dando otras peleas, muy distintas a las de Newell’s.

Por eso, hoy Newell’s sólo debe enfocarse detrás de la bandera rojinegra y tratar de cosechar grueso para encaminar rápido una señal de reacción. Comienza una lucha sin cuartel por la supervivencia, y Bernardi es el que diagramó la hoja de ruta.

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Probables formaciones

Newell's

J. Espínola; A. Montero, S. Salcedo, L. Lollo, M. Luciano o L. Sosa; A. Mereles y V. Acuña; F. Guch, G. Maroni, L. Herrera; y C. González.

Unión

M. Tagliamonte; L. Vargas, M. Rodríguez, V. Fascendini, M. Del Blanco; J. Palacios, M. Pittón, M. Martínez, N. Palavecino; C. Tarragona y A. Colazo

Hora y TV: 21.15 - TNT Premium

Estadio: Coloso del Parque

Arbitro: Fernando Espinoza

