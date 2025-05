Volvió "Destino Final" y se consolidó como una de las sagas de terror más populares

Una de las virtudes de “Destino Final” es que convoca incluso a quienes no gustan del cine de terror, eminentemente porque las películas no dan miedo. No enfrentan a los espectadores con ninguna forma de maldad humana o sobrenatural, sino simplemente con lo que el título indica: el destino último de toda persona. Y sin embargo, y aquí quizás esté el mérito mayor, la saga convierte a la inevitabilidad de la muerte no sólo en su premisa narrativa sino en el sello identitario de su entretenimiento. Todavía más: logra que el público pueda reírse de la muerte.