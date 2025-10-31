La Capital | Zoom | Banda

La banda rosarina Fruta Deliciosa celebra sus 25 años con un nuevo EP

El grupo cumple un cuarto de siglo y acaba de lanzar “Multiverso”, el primer single de “Orgánica”, su sexto material discográfico

31 de octubre 2025
La banda rosarina Fruta Deliciosa cumple 25 años y acaba de estrenar el primer single de su nuevo EP

La banda rosarina Fruta Deliciosa cumple 25 años y acaba de estrenar el primer single de su nuevo EP

Fruta Deliciosa recorre los escenarios rosarinos desde hace 25 años. Para celebrar, el fin de semana pasado dieron un concierto en Distrito Siete en el que recorrieron toda su historia. Pero además, están de estreno: acaban de lanzar “Multiverso”, el primer single del EP “Orgánica”, su sexto material discográfico.

Actualmente, Fruta está formada por Edu Alvarado (voz y guitarra), Matias Pardo (bajo), Franco Conocchiari (guitarra, coros), Patricio Garaghan (percusión, coros), Matías San Roman (teclados), Juan Pablo Delfino (trompeta) y Fernando Altolaguirre (batería y coros).

“‘Orgánica’ es el sexto material de estudio de la banda. Está producido por Tutu Rufus, y mezclado y masterizado por Carlos Altolaguirre en Penny Lane Studio de Rosario. Debe su nombre a que la banda vuelve a sus bases con cinco temas nuevos que transcurren entre el rock, el punk, el ska y el reggae”, adelantó Alvarado a La Capital sobre el nuevo EP.

El cantante compartió también que el trabajo cuenta con invitados especiales como Coki Debernardi (en una reversión de un tema de 2004, “Maldita sensación”), Matías Moro y Yamil Mohadile en vientos, y Marcelo Vizzarri en teclados.

25 años de música: "un acto de amor"

“'Orgánica' tiene un lugar muy trascendente e importante en la historia de Fruta porque ratifica que seguimos haciendo nuevas canciones luego de 25 años de carrera”, agregó Edu.

Si bien recién se estrenó una de esas nuevas canciones, la banda las tocó todas en el escenario de Distrito Siete el pasado sábado 25 de octubre.

“Fue un show muy emotivo en el cual no tuvimos invitados en el escenario para poder sostener temas que fueron compuestos en las primeras épocas de la banda, hasta presentar todos los temas del nuevo EP. Estuvimos rodeados de afectos, familia, amigos y también de quienes siguen a la banda desde los comienzos. Fue muy divertido y recorrimos toda nuestra historia musical”, afirmó Alvarado sobre el concierto de celebración.

“Consideramos que sostener una banda durante 25 años es un acto de amor. Está sostenido por la amistad de muchos años de sus integrantes, pero sobre todo sostenido por la música que es sagrada y no hay mejor momento para una banda que cuando está presentando nuevas canciones. Estamos listos para poder defenderlas y llevarlas hasta donde nos marque ese viaje”, cerró.

