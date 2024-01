El actor Tom Hollander recibió por error una suma millonaria destinada a Tom Holland

>>Leer más: Tom Holland bailando "Umbrella": el mejor video de la historia de internet cumple seis años

Meyers preguntó: "¿La gente alguna vez comete ese error?". A lo que Hollander respondió: “Sí. Ha sido muy difícil. Porque, ya sabes, yo estuve aquí primero. Pero él es sumamente famoso”.

Si bien los dos actores no se parecen físicamente, Hollander dijo que “en contextos no visuales" lo confunden "todo el tiempo” con el otro Tom.

"'¿Cuál es tu nombre?' Y ellos dicen, '¿Tom Holland?'". “O me presentan a alguien que está muy, muy emocionado, luego confundido y luego decepcionado”, continuó. "A veces dicen: 'Mis hijos están muy emocionados de conocerte'. Y yo digo: '¿En serio?'".

Hollander recordó que por un breve tiempo compartió agencia de talento con Holland. Y deslizó un dato: la gente del departamento de cuentas “se confundió” con un pago.

>>Leer más: Tom Holland: vida y obra de un niño prodigio de la danza que hoy se luce en la piel de Spiderman

Contó que fue a ver a un amigo que trabajaba en un teatro en Inglaterra por £300 (US$ 382) a la semana, y Hollander se sentó “con aire de superioridad” entre la audiencia después de haber hecho un espectáculo en la BBC por alrededor de £30.000 (US$ 38.000). Sin embargo, Hollander contó que, cuando revisó su bandeja de entrada durante el intervalo, pasó algo inesperado: "Recibí un correo electrónico de mi agencia que decía: 'Hoja de aviso de pago: su primer bono de taquilla para Avengers". “Y pensé: 'Creo que no estoy en Avengers. Y era una cantidad asombrosa de dinero. Y no era su salario, era su primer bono de taquilla, no toda la taquilla, solo el primero. Y era más dinero del que había visto: era una suma de siete cifras”.

Añadió que Holland tenía “20 años más o menos" en ese momento. "Entonces, mi sentimiento de presunción, que tenía durante la primera mitad (de la obra), desapareció muy rápidamente. Pero así es el mundo del espectáculo. Estás arriba, estás abajo. Eres un héroe, eres un cero”, resaltó.

Hollander interpretará a Truman Capote en la segunda temporada de la serie antológica “Feud” de Hulu, “Capote Vs. The Swans”, disponible para transmitir a partir del 31 de enero.