El actor Sam Neill lucha contra un agresivo cáncer: "No le temo a la muerte"

Neill reveló en marzo que estaba siendo tratado por un cáncer de sangre en etapa tres. Le diagnosticaron linfoma angioinmunoblástico de células T, un linfoma no Hodgkin poco frecuente, por lo que se sometió a quimioterapia sin éxito. Luego aceptó un tratamiento con un medicamento experimental que controló la enfermedad pero le generó consecuencias "muy sombrías y deprimentes. Pero me mantiene con vida".

"Sé que lo tengo, pero realmente no me interesa. Está fuera de mi control. Si no puedes controlarlo, no te metas con eso”, sostuvo.

El actor, que tiene una prolífica carrera de cinco décadas, reconoció que su foco hoy está puesto en sus nietos y en sus viñedos. “Todos los días me levanto agradecido”, se sinceró Neill.

"No tengo miedo de morir, pero me molestaría", sostuvo. “Porque realmente me gustaría otra década o dos. Hemos construido todas estas hermosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses, y quiero estar presente para verlo todo maduro. Y tengo mis adorables nietos. Quiero verlos crecer. ¿Pero en cuanto a los moribundos? No podría importarme menos”.