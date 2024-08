Duratierra vuelve a Rosario para hacer trinchera desde el folklore

“Es difícil hablar de este momento sin ir un poco más y contar cómo viene se gestando todo este proceso, un poco conciente y un poco inconcientemente”, afirmó Nicolás Arroyo en diálogo con La Capital. Con la misma impronta íntima y vital que transmite la banda en sus canciones, el músico recordó aquel momento de quiebre: en plena pandemia, se embarcaron en un proceso de terapia grupal. “Empezamos a limar un poco nuestras rispideces no solo musicales sino de tantos años, ya casi veinte, de compartir esta familia Duratierra. Creo que ahí empieza a encenderse la llama de estos dos discos. Se empieza a gestar la música, y a partir de la música también esta nueva formación ”, aseguró.