Se estrenó un corto documental sobre un colectivo de hiphoperas rosarinas

Con influencia del registro documental, la publicidad, la música y el cine, el ciclo Short Docs x 317, liderado por Jimena Chaves, busca generar una serie de cortos documentales para contar historias del under urbano en múltiples expresiones. Además, apunta a jerarquizar el trabajo y talento de mujeres y disidencias de la cultura rosarina, delante y detrás de las cámaras. La primera entrega, con dirección de Romina Ferreyra, aborda a Concha Gorda Crew, la colectiva independiente de mujeres de la escena del hip hop local. Se estrenó online a principios de octubre, y puede verse de forma libre y gratuita en YouTube.

El corto logra de forma notable, en apenas cinco minutos de duración, combinar el registro y valor documental con la dinámica de videoclip, a través de una calidad audiovisual deslumbrante , sin nada que envidiar a cualquier publicidad super producida por una marca internacional. Y este resultado no es casual, sino una búsqueda conciente y minuciosa de sus autoras, de larga y consistente trayectoria en el campo audiovisual.

“Este documental es para levantar la vara y mostrar quiénes somos y lo que podemos hacer desde Rosario, una ciudad con talentos y recursos”, dijo Romina Ferreyra en diálogo con La Capital.

Para construir esta narrativa equilibrada, las creadoras tuvieron que “inventar un formato” que hasta entonces no habían visto en otro lado. Y lo hicieron través de una serie de disparadores que identificaron como claves para poder dar cuenta de las distintas aristas de la identidad de la CGC: la música, la pertenencia a Rosario y las ideas que las agrupan.



“Queríamos que los playbacks estén sí o sí, esa parte videoclipera, porque la música no deja de ser la esencia de las pibas. Después, retratarlas a ellas visualmente y como son: rosarinas”, sumó la directora. “El tercer disparador fue el documental. Pensamos junto con ellas tres o cuatro preguntas clave sobre la escena del rap, en Rosario, y por mujeres. Y desglosamos todo eso en el minuto y medio que es el hueso del material, y que está bien en el medio”, explicó.

CGC Corto La CGC en acción, bajo el registro de la casa productora 317 y la directora Romina Ferreyra.

El corto es un homenaje simultáneo a la CGC y a su hábitat: la ciudad. En una sola jornada de rodaje a principios de mayo, el equipo y la crew, con recursos propios y prestados, se subieron a un auto y recorrieron Rosario para captar algunas de sus texturas, paisajes, colores. En este sentido, Ferreyra afirma que su abordaje como directora la define como quien es: “una rosarina muy rosarina” y directora de fotografía con diez años de experiencia. Desde esos lugares filmó, y se nota.

Esta reivindicación de la ciudad y su talento parte de la experiencia personal de Romina, compartida por muchos y muchas de sus colegas del campo audiovisual, en una línea que se puede extrapolar a lo que le ocurre a otro tipo de trabajadores de la cultura y el arte: la necesidad de migrar para poder desarrollar su potencial profesional y acceder a mejores propuestas laborales.

“En Rosario hay una cuenta que no me da y me peleo con eso: cómo puede ser que estén estos proyectos increíbles, un denominador común de talento, de artistas que necesitan migrar para hacerlo andar. Pero la materia prima la tenemos nosotros en el radio de Circunvalación”, aseveró con convicción. “Con este corto quisimos mostrar que desde acá también se puede hacer, con esta calidad y estos recursos”, sumó. Ese espíritu, el de “pisar un poco más fuerte en la escena” desde y por lo local, se conjugó con el que hace años moviliza a la CGC y quedó plasmado en el corto, con una contundencia que atraviesa la pantalla.

Para el futuro del ciclo, esperan poder seguir contando estas historias del under urbano y expandir la propuesta a otras expresiones como el deporte. En lo personal, Ferreyra sueña con filmar a otros artistas de la ciudad en su ciudad como Calliope Family (que acompañó el reciente lanzamiento de su disco “341” con un registro audiovisual de alta calidad y muy rosarino) e incluso Nicki Nicole.