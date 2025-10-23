La Capital | Ovación | Puerto San Martín

Puerto San Martín tiene todo listo para el debut en el torneo Regional Amateur de AFA

El club PSM Fútbol presentó su cuerpo técnico y plantel que desde el 2 de noviembre participará por décima vez a nivel nacional

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

23 de octubre 2025 · 06:05hs
El equipo de Puerto San Martín. PSM Fútbol presentó el cuerpo técnico y plantel para disputar el certamen nacional.  El equipo de Punta Quebracho se armó para dar pelea en su décima participación.  

Gentileza: Prensa PSM Fútbol

El equipo de Puerto San Martín. PSM Fútbol presentó el cuerpo técnico y plantel para disputar el certamen nacional.  El equipo de Punta Quebracho se armó para dar pelea en su décima participación.  
Unidos. Dirigentes

Unidos. Dirigentes, cuerpo técnico y autoridades de la municipalidad de Puerto San Martín estuvieron en la conferencia de prensa.

Con una gran expectativa en el cordón industrial, comenzó la cuenta regresiva para el club de la ciudad de Puerto General San Martín con la participación de PSM Fútbol, único representante de la Liga Regional Sanlorencina en el certamen de AFA en su décima participación.

El equipo de Punta Quebracho, comandado por Damián Pennesi, se prepara para debutar en el torneo Regional Amateur, con la participación de 332 equipos a lo largo y ancho de Argentina. La competencia otorga cuatro ascensos al Federal A 2026. El estreno será el 2 de noviembre en el Estadio Municipal 4 de Junio de Puerto, ante Unión de Álvarez, que en el arranque del torneo perdió en su cancha ante Coronel Aguirre por 3 a 0.

Conferencia de lujo

En la presentación del cuerpo técnico, realizado en el salón del Complejo Polideportivo Municipal, Ovación compartió el lanzamiento de PSM Fútbol a nivel nacional. Contó con la presencia del presidente del Concejo Municipal de Puerto San Martín, Juan Manuel De Grandis; el director municipal de Deportes, Gustavo Rojas; el presidente de la Liga Sanlorencina, Gabriel Núñez; el coordinador de inferiores de PSM y exjugador de Rosario Central, Marcelo Trivisonno; y Daniel Herrera, en representación de la institución.

Psm futbol

Cuerpo técnico rosarino

“Estamos muy ansiosos por el debut en el torneo, me encuentro con todas las ganas al igual que el cuerpo técnico. Se está viviendo un clima muy bueno con la participación del equipo de la ciudad de Puerto San Martín. Hay mucha gente detrás del equipo, que cada uno pone su granito de arena” dijo Damián Pennesi, flamante técnico del equipo de Punta Quebracho.

Con respecto al cuerpo técnico, el DT se refirió a sus colaboradores.“Estará Lucas Gaitán (ayudante de campo). Pablo Montenegro (preparador físico) y Ezequiel Brítez (auxiliar). Con Lucas y Pablo venimos trabajando juntos hace casi cinco años y en PSM arrancamos los primeros días de octubre. Me encontré con un club maravilloso donde se respira mucho fútbol y además otros deportes. Hay una expectativa inmensa, es una institución que crece día a día con la idea de poder estar en otro nivel. Esperemos estar a la altura, vamos a trabajar para llegar de la mejor manera a la competencia. El debut será el 2 de noviembre ante Unión de Alvarez y nos estamos preparando de la mejor manera”, sostuvo Pennesi.

El equipo de Punta Quebracho integra la Zona 10 de la Región Litoral Sur, junto a Coronel Aguirre (Villa Gobernador Gálvez) y Unión (Alvarez), ambos pertenecientes a la Asociación Rosarina. En el debut, el Coronel se alzó con la victoria por 3 a 0 en el estadio Angel Moscoloni con los goles de Zanello y Benítez en dos ocasiones.“Son equipos muy duros y se hacen fuertes en sus canchas. Conozco muy bien a los clubes por mi pasado en Adiur”, señaló el técnico puertense.

Leer más: Brutal agresión a un árbitro en la Liga Totorense: "Me pudo provocar la muerte"

Con el apoyo del municipio

Por su parte, Juan Manuel De Grandis, destacó el valor del proyecto deportivo local. “Queremos que a PSM lo sigan todos. No importa de qué club sean hinchas, a Puerto hay que quererlo. El deporte y la educación son pilares de nuestra gestión. Yo creo que es un proyecto muy tentador para la ciudad, para la región, de apoyar al deporte. Por eso lo dije, quería que sea claro, no quiero que lo tomen como PSM, sino como Puerto San Martín, que todos apoyemos, que lo sigamos y lo alentemos. El club tienen muchas actividades deportiva y estamos abocados muy fuerte al deporte en Puerto. El intendente apoya tanto a la educación como al deporte, sin poner en riesgo a la Municipalidad y en 20 años nunca se endeudó”, enfatizó el presidente del Concejo .

En tanto, Gabriel Núñez resaltó la participación de PSM Fútbol en los torneos de AFA. “Lo mejor para la liga es contar con equipos que representen a la región en AFA. PSM es un ejemplo de trabajo institucional y deportivo”, dijo el presidente de la Sanlorencina.

Al nuevo plantel verdinegro se le sumaron 13 jugadores con pasado en Argentino: Keiber Roa, Lucas Zapata, Alexis Schmidt, Joaquín Valenzuela, Alan Maciel, Gonzalo Atardo, Theo Guiñazu, Ramiro Obregón, Diego Aguirre, Thiago Bartalini, Facundo Yess, Bruno Cabrera y Yair Bohnhnoff.

