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Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat

Durante este año, en el centro de rescate de la provincia ya se rehabilitaron y liberaron más de 900 ejemplares

7 de junio 2026 · 09:27hs
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Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat

Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat

Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat

Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú, dos ejemplares de alto valor para la biodiversidad provincial, fueron rehabilitados en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de la Fauna (Criif) de la capital provincial. Los animales habían sido hallados en zonas urbanas de La Criolla y Monte Vera. Junto a un gato montés y decenas de aves silvestres, regresaron a su hábitat natural como parte de una política de conservación que ya permitió reinsertar más de 900 animales durante este año.

En el marco de las políticas de conservación de la biodiversidad, la provincia a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático concretó una nueva liberación de fauna silvestre tras un exitoso proceso de recuperación en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de la Fauna (Criif) La Esmeralda, en la ciudad capital. Los ejemplares reinsertados fueron una hembra de oso hormiguero gigante, un aguará guazú, un gato montés y decenas de aves, que regresaron a dos áreas naturales protegidas integradas al Sistema Provincial de Áreas Naturales.

El ministro Enrique Estevez destacó la importancia de estos resultados: “Superar los 900 animales recuperados y reinsertados en su hábitat natural en lo que va del año no es un hecho aislado, sino el reflejo de un compromiso asumido por la provincia y del trabajo de un equipo profesional comprometido con la conservación de la fauna santafesina”.

Vuelta a casa

Así, varios animales silvestres iniciaron su vuelta a casa. La hembra de oso hormiguero fue hallada en la localidad de La Criolla, en una zona que se encuentra fuera de su área habitual de distribución. Tras sufrir el ataque de perros, fue rescatada gracias al aviso de vecinos y trasladada de urgencia a La Esmeralda.

Al ingresar al centro presentaba heridas de consideración provocadas por mordeduras, por lo que permaneció en cuarentena externa bajo estrictos protocolos sanitarios y de rehabilitación. Una vez superada la etapa de recuperación, las evaluaciones clínicas y comportamentales confirmaron que conservaba intactas sus conductas silvestres, condición indispensable para su liberación.

El caso reviste especial importancia para la conservación, ya que constituye uno de los registros más australes de la especie en la provincia. Su presencia en esta latitud refuerza la necesidad de proteger y restaurar los corredores biológicos que conectan los distintos ambientes naturales de la región.

En tanto, el aguará guazú fue rescatado durante la madrugada del 19 de mayo, luego de que vecinos alertaran sobre su presencia en el patio de una vivienda de Monte Vera.

oso hormiguero3

Al ingresar al Criif se activó el protocolo sanitario y comportamental correspondiente, que incluyó exámenes clínicos, análisis de sangre y orina, además de estudios ecográficos. Durante la evaluación, el equipo veterinario detectó una parasitosis renal causada por Dioctophyma renale, un parásito que afecta el sistema urinario.

Tras recibir el tratamiento adecuado y permanecer bajo seguimiento permanente, el ejemplar logró una recuperación satisfactoria y obtuvo el alta sanitaria y conductual necesaria para regresar a su hábitat natural.

Cabe recordar que el aguará guazú está declarado Monumento Natural Provincial, la máxima categoría de protección prevista por la legislación santafesina.

Gato montés y aves silvestres

Durante el mismo operativo también fue liberado un gato montés que había sido recuperado de una situación de mascotismo en el sur provincial, donde era mantenido ilegalmente como animal doméstico.

Asimismo, regresaron a la naturaleza decenas de aves silvestres, entre ellas cabecitas negras y cardenales, que habían ingresado al centro como consecuencia del comercio ilegal de fauna.

Según destacaron desde el gobierno provincial, estos operativos reflejan la consolidación de La Esmeralda como una institución estratégica para la conservación de la biodiversidad santafesina.

oso hormiguero 2

En lo que va de 2026, el establecimiento registró más de 1.200 animales rescatados. La mayor parte de los ingresos correspondió a decomisos vinculados al comercio ilegal de fauna, con 674 ejemplares -528 aves y 146 reptiles-. A ellos se suman 206 ingresos generales -130 aves, 61 mamíferos y 15 reptiles-, 24 entregas voluntarias -16 aves, cinco mamíferos y tres reptiles- y cinco rescates directos realizados en la vía pública.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático recordaron la importancia de no intervenir, retener ni intentar domesticar animales silvestres cuando aparecen fuera de su entorno natural.

Ante el hallazgo de fauna silvestre en zonas urbanas o periurbanas, se recomienda dar aviso inmediato al 911 o a las autoridades competentes para garantizar una intervención adecuada y segura, tanto para las personas como para los animales.

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