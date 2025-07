Topa llega a Rosario con "Tiempo de jugar" y habrá función distendida

En “Tiempo de jugar”, escrita y dirigida por Emiliano Dionisi, Topa viaja en el tiempo y el espacio para conocer a los dinosaurios, los años 70 y el universo por fuera del planeta Tierra. Esta historia, entretenida para toda la familia, estará atravesada por la música: a las canciones nuevas y a algunos covers muy especiales, se sumarán los clásicos infaltables del artista.

Esta obra de gran despliegue tendrá una versión adaptada, en la función distendida del viernes a la tarde. La propuesta está especialmente pensada para que infancias con neurodivergencias o con necesidades sensoriales diferentes puedan disfrutar del show en un entorno cuidado, amigable y accesible.

Esta función cuenta sonido moderado y sin sobresaltos, luces tenues que no se apagan por completo, libertad de movimiento y expresión durante la función y presencia de personal capacitado para brindar acompañamiento respetuoso. De ese modo, se garantiza un ambiente relajado, inclusivo y libre de prejuicios.



Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Topa (@diegotopaok)

>> Leer más: La Comedia estrena "Pintando a Berni", una obra de teatro para toda la familia

Antes de su visita a Rosario, Topa habló con La Capital y compartió detalles sobre este nuevo espectáculo, la alegría de poder traer a la ciudad la función distendida y el vínculo entrañable con su público:

“Tiempo de jugar” ya tiene varios años, pero es un espectáculo nuevo para Rosario. ¿De qué se trata la propuesta y cómo surgió?

Estoy feliz de poder llevar esta propuesta a Rosario. Hasta “Junior Express”, siempre hice obras de teatro con música. Después empecé a hacer un formato más tipo concierto, yo en el living de casa, rompiendo la cuarta pared, cantando y charlando con la gente. En este caso, es una obra de teatro completa, de punta a punta, con un texto hermoso, escrita y dirigida por Emiliano. La hice durante dos años en Buenos Aires, en calle Corrientes, con un éxito hermoso, y gané un montón de premios. Y surgieron las ganas de llevar de gira esta propuesta de teatro del bueno, con mensaje, con canciones, con historia. Con un gran esfuerzo de producción, porque somos más de veinte personas, lo vamos a hacer. Lo más importante es la historia, es hermosa: viajo en el tiempo, voy a conocer a los dinosaurios, voy a los años 70, al espacio exterior. Tiene mucho humor, mucha emoción y un mensaje hermoso. Me encanta poder llevarla a Rosario y con cuatro funciones, y una muy especial. Ya era un desafío llevarla de gira, y aún más sumar la función distendida. Pero para mí es un mimo al alma y que dejará algo hermoso en Rosario, hecho para chicos y familias que no pueden disfrutar de una obra de teatro convencional.

¿Cómo son las funciones distendidas?

Es una función muy especial. Las venimos haciendo hace dos años en Buenos Aires y es algo increíble lo que ocurre, lo que se genera. Hay mucho amor, mucha emoción. Hay muchos chicos que son neurodivergentes, o que tienen un grado de sensibilidad especial, o que están en el espectro autista. Así que adaptamos la obra para que nadie se quede afuera: bajamos el volumen, las luces están encendidas todo el tiempo, hay un espacio de autorregulación, nuestra forma de actuar es mucho más tranquila, no hay golpes ni sobresaltos. Les presentamos todo lo que van a ver, no hay sorpresas. También hay una persona que interpreta en lengua de señas. Para nosotros es un desafío enorme, y es una función mágica. Las familias lo agradecen mucho porque hay chicos que de esta manera pueden ir por primera vez al teatro. Eso para mí es hermoso, y tengo la suerte de poder contar con el acompañamiento de la producción, del teatro, porque no son funciones que generen dinero, pero generan amor. Me llena de orgullo poder llevarla a Rosario, a Córdoba y a La Plata. La hice el otro día en Uruguay, donde nunca había habido una función distendida, y fue increíble lo que ocurrió. La idea es contagiar y que cada vez haya más funciones distendidas para que todos los chicos puedan disfrutar y ser felices, y no quedarse afuera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Topa (@diegotopaok)

>> Leer más: "Frankenstein, un amigo diferente": la obra rosarina para toda la familia llega al Broadway

Por todo lo que contás, no es un espectáculo que entretiene sólo a las infancias, sino que está pensado para toda la familia.

Es para toda la familia. Emiliano Dionisi es un dramaturgo y un escritor increíble. Está perfectamente dirigida. Tenemos seis bailarines de primera y dos actores tremendos como son Ramiro Delgado y Marina Casciarolo, quienes hacen unos personajes divino. Y obviamente hay canciones. Voy a cantar canciones originales de la obra pero también hago las que conocen todos: “Me muevo para aquí”, “Arcoiris”, “Sé como tu quieras ser”, “El viajero” y “La bamba”. Cuando viajo a los 70, cantamos canciones de Palito Ortega y de Raffaella Carrá. Es un show hermoso y la van a pasar increíble. Me emociona mucho hacerlo. Demanda mucho mi parte actoral, y a mí me encanta actuar, así que eso está buenísimo. Vamos a viajar en el tiempo real. Es todo realmente muy hermoso, los vestuarios, los trajes, la música, el humor. Los papás y las mamás se divierten un montón, y es una obra de teatro para toda la familia.

Embed - TOPA y los animales

>> Leer más: Una obra rosarina se llevó un Premio Estrella de Mar: "Son 24 años de militancia de teatro para las infancias"

¿Cómo es tu vínculo con Rosario?

Rosario me acompaña desde el comienzo de mi carrera, así que amo ir para allá. La paso bomba, me siento como en casa. El teatro es divino. También es un plan para mí porque voy a visitar amigos, voy en familia porque mi hija me acompaña. Me gusta mucho ir.

Después de tantos años de carrera, ¿qué te sorprende todavía?

Me sorprende que el público se renueva y que sigue conectando conmigo con esa ingenuidad, con ese amor, con ese brillito en la cara. Ese amor que me generan todos los días es mi motor, mi combustible de vida. Y más ahora que volví a la primera infancia con mi canal de YouTube. Estreno videos todos los viernes y está explotando. No lo puedo creer. El que estrené hace un mes con los animales ya tiene 30 millones de views. Así que me siguen eligiendo y yo me sigo renovando, perfeccionando. Me pusieron en este lugar hermoso así que estoy muy agradecido. Y estoy muy agradecido de poder hacer gira, con la situación como está. Así que muy agradecido con quienes sacan sus entradas y van, para que podamos seguir divirtiéndonos juntos y haciendo obras de calidad.