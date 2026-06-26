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Tras la denuncia de Cecilia Ce, La Garganta Poderosa echó a Nacho Levy de la organización

La psicóloga afirmó que el periodista ejerció violencia psicológica contra ella. La organización social decidió colectivamente desvincularlo

26 de junio 2026 · 17:36hs
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El periodista Nacho Levy

El periodista Nacho Levy

Luego de que la psicóloga y escritora Cecilia Ce use sus redes sociales para denunciar violencia psicológica por parte de su expareja Nacho Levy, La Garganta Poderosa desvinculó al periodista y militante de la organización social.

En particular, Levy fue uno de los fundadores y referentes de La Garganta Poderosa. “A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todes", expresaron en un comunicado oficial, que fue posteado en Instagram.

"En esta línea, decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos", siguieron desde La Poderosa sobre la decisión tomada colectivamente.

>> Leer más:La sexóloga Cecilia Ce expuso una situación de violencia psicológica con su ex Nacho Levy

El comunicado de La Garganta Poderosa

"La Poderosa es un movimiento de asambleas territoriales, conformadas mayormente por vecinas mujeres y disidencias sexuales, que buscamos transformar la realidad de los barrios populares. Somos nosotras las que paramos las ollas, acompañamos a las familias, enfrentamos las violencias y sostenemos el trabajo comunitario todos los días. Nuestro feminismo no es un discurso, es una práctica cotidiana", comenzaron desde La Garganta Poderosa en un posteo de Instagram que rápidamente acumuló miles de likes.

"A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todes, activamos nuestro protocolo de géneros, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales. En esta línea, decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos", afirmó la organización social.

"Vivimos en una sociedad machista, rodeadas de personas que ejercen distintos tipos de violencia, dentro y fuera de nuestros barrios. Como respuesta, construimos nuestro feminismo villero que nos enseña a revisar nuestras propias prácticas, y a creer, escuchar y acompañar a quienes se acercan atravesadas por situaciones de violencia de género. Aprendimos en nuestro recorrido que al patriarcado no lo enfrentamos tirando hacia afuera el problema. No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo", siguieron.

“Gracias por los mensajes que nos fueron enviando, las asambleas de La Poderosa de todo el país nos sentimos abrazadas y seguimos adelante”, cerraron.

La denuncia de Cecilia Ce

La psicóloga y escritora Cecilia Ce, reconocida popularmente por sus trabajos sobre sexualidad y relaciones afectivas, usó sus redes sociales para hablar del final del vínculo con Nacho Levy, periodista y referente de la organización social La Poderosa.

La sexóloga compartió un breve texto en sus cuentas oficiales, donde reúne más de un millón de seguidores, en el que da cuenta de una dinámica vincular marcada por el control y la violencia psicológica.

La historia con la que la licenciada Cecilia Ce expuso una situación de violencia psicológica con su ex pareja Nacho Levy

La historia con la que la licenciada Cecilia Ce expuso una situación de violencia psicológica con su ex pareja Nacho Levy

“No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”, afirmó Ce en una historia. Justo antes, había compartido una publicación de la Fundación IXXHE (una organización mexicana dedicada a acompañar distintos tipos de violencias y abusos) titulada "¿Por qué los psicópatas y narcisistas no duermen?".

La relación había sido confirmado públicamente a mediados de noviembre de 2025. Esta no fue la primera relación de Levy con una mujer reconocida: de 2020 a 2023 sostuvo un vínculo con la actriz y cantante Gloria Carrá.

El apoyo de Gloria Carrá a Cecilia Ce

Ce también compartió en sus historias de Instagram el mensaje publicado por Gloria Carrá, quien fue pareja de Nacho Levy durante tres años y se expresó luego de recibir numerosos mensajes de sus seguidores.

“Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia”, escribió la actriz, quien aclaró que se había comunicado de forma privada con Cecilia.

Sin hacer referencias directas a su experiencia personal, explicó que conoce la complejidad de estos procesos y sostuvo que todas las mujeres merecen "ser escuchadas, acompañadas y respetadas”. A su vez, aclaró que por el momento elige no hablar públicamente sobre el tema porque considera que es la mejor manera de cuidarse.

“También creo que tenemos derecho a elegir cómo atravesar estos momentos. A veces el camino implica hablar, y otras veces implica preservar la propia intimidad. Ambas decisiones merecen respeto”, concluyó.

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