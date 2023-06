Desmienten que Charly García esté delicado de salud

El biógrafo del cantante salió al cruce del mensaje que publicó el periodista Esteban Trebucq que aludía a que el músico no podía caminar ni hablar

Sergio Marchi es el biógrafo de Charly García, y desde ese lugar este martes salió al cruce del mensaje que publicó el periodista Esteban Trebucq (más conocido como el Pelado de Crónica) en Twitter con el que llevó preocupación, ya que escribió que el cantante "casi no puede hablar ni tampoco caminar". Ante esto el escritor habló sobre la salud del músico y aclaró cómo se encuentra: "La noticia no tiene sustento, pero genera rating. Calma, no paniqueen, como decía Spinetta".