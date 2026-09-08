De Rosario a "Popstars": la cantante que sigue en carrera para convertirse en la próxima estrella pop

Con 24 años, Loli Rentería se animó a presentarse en el reality. Durante su paso, recibió una devolución especial de Nicki Nicole y vivió un momento viral

“Popstars” , el reality que fue furor a comienzos de los 2000 y que dio origen a Bandana y Mambrú , regresó a la televisión. Veinticinco años después de su primera edición, el programa volvió a la pantalla de Telefé con una nueva generación de participantes que buscan cumplir el sueño de formar parte de una banda pop . Entre ellas hay una rosarina que sigue en carrera : Dolores Rentería, conocida en redes sociales como Loli Rentería , tiene 24 años y viaja desde Rosario a Buenos Aires para continuar con el desafío y convertirse en la próxima Popstar.

La nueva edición de “Popstars” está conducida por Nico Vázquez y cuenta con un jurado integrado por Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor mexicano Charly García. A su vez, Juli Poggio, Sofi La Reini y Martín Cirio se incorporaron como hosts digitales y están a cargo de contenidos exclusivos vinculados al reality.

En el primer programa, alrededor de 3.000 participantes se presentaron a las audiciones realizadas en el Estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí estuvo Loli, una cantante rosarina que desde hace años trabaja para construir su propio camino en la música y que ahora decidió aceptar un desafío diferente.

“Desde siempre supe que me quería dedicar a la música. A los 16 años empecé a cantar en una banda de cumbia de acá de Rosario. Ahí estuve más o menos dos años y después vino la pandemia”, contó en diálogo con La Capital. A partir de entonces comenzó a desarrollar su carrera como solista y a buscar su propio sonido. Lanzó “Love, Loli”, su primer EP, y actualmente trabaja en la producción del segundo.

En ese recorrido apareció la oportunidad de participar en “Popstars”. “Yo no soy de mirar tanto los realities y esas cosas. De hecho, nunca había participado, nunca había hecho un casting. Pero hace tanto que vengo también con mi carrera artística que quería probar algo distinto y la verdad que la propuesta me encantó. Me pareció súper divertido”, confesó. Con esa idea se animó a enviar su casting, sin saber hasta dónde podía llegar. “Dije: ‘Mando el casting, veo qué pasa’. Si no pasa, no pasa nada. Lo mismo cuando fui al estadio: todo queda ahí como una experiencia, de todo se aprende”, relató sobre su paso en el reality, cuidándose de no adelantar lo que todavía no se vio en pantalla.

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El detrás de escena en "Popstars"

Desde aquella primera audición, Loli ya superó más de siete instancias, apareció en televisión y recibió incluso la devolución de Nicki Nicole, otra artista rosarina y, en cierto modo, una colega con la que ahora comparte estudio de grabación.

Las anotaciones para participar del casting comenzaron a principios de año. “Ahí fue cuando lo vi, me anoté. Fueron online, tenías que mandar un video cantando o bailando”, contó. Recién en junio recibió un mail que le confirmó que había quedado seleccionada para participar del casting presencial en el Estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca.

“Miraba alrededor y éramos un millón de chicas y encima teníamos 30 segundos para interpretar una canción. Teníamos que cantar lo mismo que habíamos cantado en el video. Yo canté ‘Love in the Rain’, de Rihanna”, recordó sobre aquel día, al que llegó acompañada por su madre y su hermana. Según relató, estuvieron en el estadio desde las 10 de la mañana hasta las 19, entre filas, la presentación del programa, castings y entrevistas improvisadas. “Por suerte a mí me tocó cantar, porque si me tocaba bailar, no se si pasaba. Eso era aleatorio”, aseguró.

De las 3.000 personas que se presentaron, unas 270 avanzaron a la siguiente etapa. Allí llegó el momento de cantar frente al jurado. La dinámica era de cinco participantes, cada una debía pararse sobre una plataforma y cantar a capela durante menos de un minuto frente a los jurados. “Te dan una lista de canciones, por eso es también que se repite mucho. Yo elegí ‘Pero me acuerdo de ti’, de Christina Aguilera. Ahí sí ya tuve mi primera devolución pero fue una devolución general”, relató.

La primera devolución de la mano de Nicki Nicole

A medida que avanzaban las audiciones, el desafío empezó a tomar una dimensión más personal para las participantes. Y fue así como, después de varias instancias grupales, llegó el momento de cantar a solas y, por primera vez, recibir una devolución "cara a cara" de los jurados. Fue nada más y nada menos que otra rosarina, Nicki Nicole, quien estuvo a cargo de dársela a Loli. “Era canción completa y con pista. Yo elegí ‘Buenos Aires’, de Nathy Peluso”, detalló.

De rosarina a rosarina, el encuentro fue uno de los momentos que más recuerda de su paso por el reality. “Me dijo que fue re genuino lo que hice, como que hice la canción súper propia, y que hacía mucho que no veía a alguien así. Me dijo que tenga ganas de ser una misma. Eso me re quedó, fue re lindo, la verdad que salí súper contenta de ahí”, relató.

Mientras Loli seguía avanzando en la competencia, había algo que esperaba y que todavía no ocurría: verse en televisión. Las distintas instancias del reality son grabadas y luego editadas para su emisión, por lo que no todo el material llega a la pantalla. “Al programa lo están cortando bastante, hay muchas cosas que no pasan”, confesó. Y agregó: “Yo pasé todas estas instancias y no me pasaron nunca la audición. Es algo que me puso mal, porque quería verme”.

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Su primera aparición en la televisión

Finalmente, la primera vez que Loli se vio en televisión fue bailando. En sus palabras, lo que en pantalla ocupó apenas una hora, en realidad implicó tres días de rodaje para las participantes.

“Lo que teníamos que hacer era bailar una canción, todas de diferentes géneros: hip hop, reggaetón, rock… y bueno, bailarla en grupo. El primer día nos marcaban la coreo, tuvimos también otro día de ensayo y después tuvimos otro día de grabación”, explicó.

En el programa, Loli bailó “Seven Nation Army” junto a un grupo de chicas. “La siguiente en pasar en ‘Popstars’ es la número 163”, anunció Charly García, después de la prueba de danza.

Durante esa instancia también compartió varios momentos con La Reini, quien acompañaba a las participantes durante los ensayos. “Fue súper divertido, la Reini estaba ahí todo el tiempo con nosotras ensayando. Prácticamente estás ahí todo el día, pero se pasa súper rápido porque siempre hay algún entretenimiento, te llaman para hacerte una entrevista, para hacer publicidad”, relató.

La segunda aparición de Loli en televisión llegó durante una instancia de canto, precisamente en la etapa de los talleres intensivos. Esta vez tuvo que presentarse junto a otras dos participantes y cantar “Sweet Child O’ Mine”, de Guns N’ Roses.

En esa emisión, protagonizó un momento viral. En plena interpretación tomó el micrófono con el brazo contrario al que venía utilizando y, al darse cuenta, lo cambió rápidamente de mano. “Te diste cuenta y lo cambiáste, fue genial”, le dijo Nicki Nicole, entre risas, después de la presentación.

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El impacto de "Popstars"

Lo que Loli pensó al principio como una oportunidad para probar suerte terminó convirtiéndose en una experiencia que la llevó a ganar confianza, hacer nuevos vínculos e incluso repensar su perfil como artista. “Al principio lo pensé como un juego, pero una vez que te vas metiendo en el programa, te familiarizás con toda la gente que está ahí, te hacés amiga de las chicas, te da un poco más de presión y de ganas de seguir”, contó.

Según relató, su participación generó repercusión entre sus seguidores y personas con las que había perdido el contacto. “Mucha gente lo estaba mirando, esperando que aparezca o tirándome la mejor, entonces eso la verdad es re lindo”, destacó. Además, la experiencia modificó la manera en que piensa su imagen como artista. Aunque su carrera está más ligada al R&B y al soul, admitió: “Antes del programa yo no tenía pensado mi perfil como Popstar. Pero también, en el artista, la imagen es algo que uno va construyendo y ahora sí pienso todo más desde ese lado, desde los looks y hasta de la presencia que uno tiene”.

"A mí me gusta la estética de los 2000, me encanta esa época. Me gusta Beyoncé, Rihanna, pero Christina Aguilera me parece que tiene todo, es la mejor voz de su generación”, afirmó.

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