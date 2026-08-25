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Arrancó "Popstars": la audición de la hija de Mario Pergolini y la revancha de Martín Cirio

El reality volvió 25 años después de su primera edición y su episodio debut ya dejó varios momentos destacados

25 de agosto 2026 · 10:07hs
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Valentina Pergolini

Valentina Pergolini, la hija menor de Mario, fue una de las participantes del primer episodio de "Popstars"

“Popstars”, el reality que a comienzos de los 2000 dio lugar a los fenómenos de Bandana y Mambrú, está de vuelta. Veinticinco años después de su primera edición, el programa conducido por Nico Vázquez convocó a 3000 participantes para audicionar en el Estadio Mary Terán de Weiss en Parque Roca, Ciudad de Buenos Aires.

El equipo de coaches que acompañará a las seleccionadas en las etapas siguientes quedó integrado por Fernando López Rossi como productor musical (quien también participó de la edición original), Analía González como directora coreográfica y Vir Módica (finalista de la primera edición) como coach vocal. “Pasaron 25 años, yo era una de ustedes. No se comparen y no duden”, afirmó esta última a las participantes.

>> Leer más: "Popstars" vuelve a la televisión: el desafío de recrear un fenómeno de los 2000 en la era de TikTok

La audición de la hija de Pergolini

El episodio debut, emitido el lunes por la noche, ya dejó algunos momentos destacados. Entre lo más comentado, estuvo la aparición de Valentina, la hija menor de Mario Pergolini. Para su audición de 30 segundos, eligió cantar “Baby One More Time”, el clásico de Britney Spears. Su performance fue aprobada por el jurado, integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y el productor mexicano Charlie García, y pasó a la siguiente ronda.

Estudiante de Artes Escénicas, Valentina tiene 20 años y viene de dar sus primeros pasos como profesional. En 2025, tras un arduo proceso de casting, fue seleccionada para ser parte del elenco del musical “Despertar de primavera”, bajo la dirección de Fer Dente. “Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta”, dijo a las cámaras, con el número 2274 colgado.

La revancha de Martín Cirio

Otra participación distinguida fue la de Martín Cirio, “coach espiritual” del reality. Además de hacer reír a varias participantes en momentos de nervios, el humorista tuvo su revancha personal. Tal como ha contado en redes, en 2002 se presentó al casting de “Popstars” para ser parte de lo que terminaría siendo Mambrú, y fue rechazado tras cantar “Avanti Morocha”.

Más de dos décadas después, tuvo la oportunidad de cantar en el escenario el tema que siempre quiso presentar en una audición: “Pero me acuerdo de ti”, de Christina Aguilera.

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