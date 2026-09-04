Historia del under rosarino: una película en Super 8 recupera los inicios de Planeta X

Realizado por Oscar Favre, el mediometraje registra un fragmento de la escena musical y contracultural de la ciudad a finales de los noventa

La película "No aman el cielo" de Oscar Favre, filmada en Super 8 en la Rosario de los noventa, se estrena este sábado 5 de septiembre

Rosario, 1999. Cuatro amigos están dando sus primeros pasos en la escena artística y musical local. A pesar del individualismo y el desánimo reinantes en la argentina de la época, sus acciones empiezan a mutar hacia la organización colectiva. Empieza a conformarse Planeta X , uno de los colectivos culturales clave de la ciudad en las últimas tres décadas.

Un fragmento de esa historia narra “No aman al cielo”, el mediometraje documental en formato Super 8 realizado por Oscar Favre, que se estrena este sábado 5 de septiembre, a las 20, en el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río), con entrada libre y gratuita. Después de la proyección, habrá música en vivo a cargo de Charly Egg, Juani Favre y Mariano Conti.

La película fue filmada entre 1998 y 2000, en algunas instancias iniciales del colectivo, a partir de la intuición implacable de que en esos encuentros se estaba encendiendo una chispa potente, una que duraría treinta años y marcaría a varias generaciones.

Algo está gestándose

“No sé qué idea tenía en ese momento, más allá de documentar ese momento que era muy especial, porque eran los orígenes de Planeta X. Obviamente no sabía todo lo que iba a venir después, pero sentía que estaba empezando a pasar algo en relación al movimiento under rosarino. Sentía que mis amigos y yo estábamos empezando a gestar algo”, contó Favre en diálogo con La Capital.

“Filmé en total como 45, 50 minutos de crudo. Mi idea era hacer un montaje en Super 8 pero ese requería de una sabiduría y un trabajo muy artesanal, porque en ese momento el formato ya estaba en extinción”, detalló el músico, al frente de su primera obra audiovisual.

“Lo proyectamos en Super 8 con la gente que había participado en la filmación. Lo vimos un par de veces y quedó ahí. Después en el año 2000 alquilamos la primera casa de Planeta X y mi cabeza fue hacia otra cosa. Guardé el material y dije ‘en algún momento lo voy a terminar’. Ese algún momento terminó siendo el año pasado, veinticinco años después”, agregó Oscar.

En sus primeros quince años de historia, y hasta el cierre de la última en 2010, el colectivo alquiló distintas casas en la ciudad para llevar adelante sus eventos. Espacios que convocaban a cientos de rosarinos y rosarinas a partir de la práctica de un modelo de gestión cultural basado en la autonomía, la autogestión y la circulación libre de arte.

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La caja con los rollos revelados de Super 8 acompañó a Favre durante incontables mudanzas, resistiéndose con la obstinación de la importante a ser desechada, hasta que con el último movimiento llegó el impulso de revisar el material, digitalizarlo y finalmente editarlo. Hubo algo en el contexto presente que le dio particular vigencia a esas imágenes e impulsó la concreción de la película.

“Me motivó a hacerlo el hecho de que me pareció valioso y que tenía mucho diálogo con el presente, porque era una época parecida en algunos aspectos, aunque para nada idéntica. Un auge neoliberal, con un malestar económico y cultural fuerte, un momento donde se sentía mucho desánimo y donde a su vez había algo que estaba empezando a florecer a nivel colectivo, que terminó en el 2001. Me pareció que estaba bueno el contrapunto con una mirada desde el presente, y también la posibilidad de mostrar que en un clima así, está bueno juntarse y hacer cosas”, compartió Favre. Como dice la canción que Matilda escribiría mucho después: "algo muere y algo está gestándose a la par".

De esta manera, recuperar la gestación de Planeta, que todavía sigue escribiendo su historia en la ciudad de distintas maneras, no es un gesto de nostalgia por una Rosario que ya no existe o por unas formas particulares de hacer contracultura. Es una invitación a la organización colectiva para el contexto actual, movilizada por un diálogo transhistórico.

“Tal vez esto sirva un poco como inspiración, para ver que en ese momento nos organizamos de un modo y analizar cuáles serían los modos para organizarse ahora. En un momento de la película se menciona que nosotros mirábamos con mucha admiración la cultura de los setenta, y tomábamos referencias y discusiones de esa época sobre el arte, la cultura y la política, para llevarlas a nuestro presente de finales de los noventa. Creo que ese mismo trabajo habría que hacer ahora”, dijo Oscar.

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De esa misma admiración por los setenta surgió la elección de filmar en Super 8. Lo que en los noventa era la búsqueda por una estética retro, en 2026 construye un puente entre distintos momentos históricos, entre distintas experiencias artísticas. Algo ocurre a finales del siglo pasado y se ve veinticinco años después como si hubiera ocurrido incluso mucho antes que el momento de su registro.

Sonido y música

Una parte importantísima de la tarea de Favre fue construir el audio que completara lo visual. “El material original era mudo. Después del montaje, empecé a hacer la sonorización, que fue un trabajo que me llevó bastantes meses porque necesitaba grabar sonido urbano. Pedí prestado un grabador especial para eso y fui a las mismas locaciones donde había filmado para registrar el sonido de ese lugar”, narró el músico.

“Después encontré que todo eso necesitaba un hilo narrativo y se me fue ocurriendo la voz en off, que va apuntado a veces directamente, a veces tangencialmente, lo que va ocurriendo. No está tan presente como se ve en el tráiler. El sonido de la película es predominantemente musical, con música de la época, no solamente de quienes aparecen en la película sino del universo musical de ese momento relacionado a Planeta X”, agregó.

Toda la música utilizada en el mediometraje fue grabada, producida y editada entre los años 1996 y 2000. A lo largo de su recorrido, que continúa hasta el presente, el sello Planeta X Discos publicó más de 120 ediciones de géneros diversos (desde electrónica experimental y post-rock hasta cantautores), siendo pionero en el país al liberar su catálogo para descarga gratuita a principios de los 2000.

El reencuentro con el material significó para Favre un viaje en el tiempo. Además de la sorpresa por la juventud de aquellos muchachos que arrancaban a organizarse, también se encontró con la convicción y la vitalidad que espera sea contagiosa. “Mi mirada es la de alguien que formó parte, entonces no es la misma que puede tener alguien que lo vea desde afuera o que lo mire por primera vez. Pero sí vi en esas imágenes mucho deseo y mucho amor por lo que se estaba haciendo”, cerró el realizador.