Por qué Mirtha Legrand no estuvo en su programa y la reemplazó Juana Viale

La conductora debió bajarse a último momento de su programa de televisión por problemas de salud. Qué se sabe hasta el momento

Mirtha Legrand fue reemplazada por su nieta en su más reciente programa.

Mirtha Legrand no estuvo en su más reciente programa, reemplazada por su nieta Juana Viale , quien eventualmente toma la posta en el ciclo. La ausencia de la Chiqui en la grabación de su programa generó preocupación, pero desde su entorno aclararon que debió bajarse a último momento por un cuadro gripal y quedó en reposo.

Marcela Tinayre, hija de Mirtha, se encargó de llevar tranquilidad. Contó que su madre estaba “ un poco engripada”. En la misma línea, Juana explicó la situación en la apertura del ciclo en el que reemplazó a su abuela y buscó aportar calma a los televidentes.

“Mi abuela se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales", dijo Viale, para luego aclarar entre risas: "Mentira, todos son medicamentos”.

En la última edición de "La noche de Mirtha" (Eltrece), Juana se mostró relajada a la hora de hablar de la salud de su abuela. Por estas horas, Mirtha Legrand se encuentra en su casa, en reposo.

El antecedente más reciente fue hace algunos meses, cuando Legrand estuvo varias semanas fuera del aire por una bronquitis que también la forzó a hacer reposo.

Por otra parte, su nieto Nacho Viale confirmó que están en marcha los preparativos para el cumpleaños número 100 de Mirtha Legrand. Será el próximo 23 de febrero. Si bien está en preparación, no trascendieron detalles sobre dónde o cómo será el homenaje. “Ya lo estamos organizando”, afirmó al ser consultado.

Por otra parte, Viale evitió definiciones públicas sobre el futuro televisivo del ciclo que conduce su abuela.