Valentina, la hija de Mario Pergolini, renunció a "Popstars": los motivos

La hija del conductor logró pasar de etapa en el reality pero decidió bajarse del certamen a último momento

Valentina, la hija de Mario Pergolini, fue una de las participantes que dio que hablar desde el comienzo de “ Popstars ” el pasado lunes. Sin embargo, la joven de 20 años decidió renunciar al reality tras superar la tercera etapa.

En esa instancia, Valentina interpretó “Desafiando al destino”, de María Becerra. El jurado, integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres, y el productor Charlie García, destacó su performance y su presencia escénica.

“Sé de la familia que vengo, pero siempre me gustó hacer mi propio camino y saber que si me gano algo, lo gano por quien soy y no por otra cosa”, afirmó la participante ante la conversación sobre los desafíos de ser “la hija de”.

Por qué Valentina Pergolini se bajó de "Popstars"

Poco después, Valentina comunicó su renuncia al programa frente a las cámaras: “Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces los proyectos llegan en los momentos justos y hoy tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a ‘Popstars’”.

Aunque no aclaró cuál era ese proyecto, en el programa de farándula “Los Profesionales con Flor” aseguraron que la joven fue convocada para ser parte de la temporada tres de la exitosa serie de Netflix “En el barro”.