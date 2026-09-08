La Florida como club: más de mil personas hacen deporte en la playa

El predio funciona durante todo el año pero con la primavera relanza su temporada deportiva con nueve disciplinas. Entrenan desde jugadores amateur hasta deportistas olímpicos y de la Selección Argentina

Hasta el comienzo de la temporada de verano, previsto para noviembre, el ingreso a La Florida continúa siendo gratuito.

Desde una jugadora de Newcom de 80 años hasta deportistas olímpicos y representantes de la Selección Argentina, más de mil personas entrenan y hacen deporte cada día en La Florida . Como si fuera un club, en sus arenas y sobre el río Paraná conviven el deporte amateur y el alto rendimiento , las disciplinas tradicionales y otras más nuevas, y quienes recién se acercan a una actividad con aquellos que hicieron de la playa su lugar de entrenamiento durante todo el año.

Con la llegada de la primavera, ese movimiento vuelve a hacerse más visible. En las últimas semanas, algunas de las clases duplicaron y hasta triplicaron la cantidad de participantes , en un complejo que mantiene sus propuestas deportivas durante todo el año. Hasta el comienzo de la temporada de verano, previsto para noviembre, el ingreso a La Florida continúa siendo gratuito .

La oferta está pensada tanto para quienes quieren iniciarse en una disciplina como para quienes buscan entrenar, mantenerse activos o competir. En ese mismo espacio también funcionan entrenamientos de deportistas que llegaron al máximo nivel nacional e internacional.

La postal deportiva de la playa tiene, además, varios nombres propios. En fútbol playa, Argentino de Rosario, que entrena en La Florida, es bicampeón argentino y cuenta entre sus jugadores con Lucas Ponzetti, capitán de la Selección Argentina.

El Centro de Entrenamiento también reúne a varios futbolistas convocados a los seleccionados nacionales. En la categoría masculina mayor están Nahuel Gigena, Nicanor Maciel, Ángel Agostini, Nahuel Cipolletta, Luca Becares, Gustavo Moreyra y Alejo González. En la Sub-20 participan Genaro Maciel, Luca Casterán y Álvaro Vázquez. La Selección Femenina cuenta con Agostina Taninazzo, Giselle Kolonczinski, Sofía Massetto y Agustina Balán, mientras que Camila Ciampicheini, Lara Ciampicheini y Yuliana González integran la Selección Universitaria.

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Cantera de seleccionados

El beach vóley es otra de las actividades con fuerte presencia en La Florida. Alrededor de 180 alumnos participan de las clases, en unas canchas que son utilizadas también por deportistas de alto rendimiento. Entre ellos están los hermanos rosarinos Nicolás y Tomás Capogrosso, integrantes de la Selección Argentina y protagonistas del circuito internacional. La dupla llegó a ocupar el tercer puesto del ranking mundial y actualmente disputa su clasificación a los próximos Juegos Olímpicos.

También forman parte del seleccionado argentino Agostina Ghigliazza, Morena Abdala, Zac Osatinsky e Isabela García Curado. Así, las mismas canchas donde se inicia alguien que nunca jugó en arena también sirven como escenario de preparación para deportistas que compiten internacionalmente.

Las actividades no se quedan en la arena. El río Paraná también tiene un papel central en la propuesta de La Florida, con disciplinas que crecieron en los últimos años como el SUP. El stand up paddle consiste en remar de pie sobre una tabla de gran tamaño, con un remo de una sola pala. Más de 250 rosarinos practican actualmente esta actividad, que también tiene representantes locales en competencias nacionales, como Laura Palau, Jorgelina Morán y Marcela Gañán.

En La Florida funciona una escuela de SUP sobre el Paraná y no es necesario tener experiencia previa ni contar con equipo propio: los elementos son provistos por la escuela. A esta actividad se suma la Escuela Municipal de Actividades Náuticas, que ofrece clases de kayak durante todo el año. La propuesta reúne aproximadamente 260 alumnos, entre niños y adultos, con alternativas adaptadas a distintas edades y niveles de experiencia.

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No hay edad para el deporte

Entre las imágenes que mejor explican la diversidad de la propuesta aparece el Newcom. Se trata de una adaptación del vóley en la que la pelota puede tomarse y pasarse al otro lado de la cancha, lo que facilita la incorporación de personas sin experiencia previa.

La disciplina cuenta actualmente con unos 30 alumnos y tiene entre sus participantes a Delia Bassani y Adolfo Pared, ambos de 80 años. La edad, en este caso, no es un límite sino parte de la cotidianeidad de la playa.

La diversidad también aparece en otras disciplinas. Unos 120 alumnos practican beach tennis, todos amateurs, mientras que 55 participan de tejo. Entre ellos están Antonio Tricase, de 79 años, y Rubén Lenarduzzi, de 78, los participantes de mayor edad. El futvoley reúne a unos 50 jugadores y el básquet playa, a otros 30.

Todo el año

“Los deportes son fundamentales para que La Florida y todo el complejo de la costa puedan tener actividad durante todo el año. Especialmente durante los meses de invierno, cuando naturalmente hay menos bañistas, estas propuestas permiten que el espacio siga vivo, con movimiento, encuentros y participación. Ahora, con la llegada de los días lindos, todo ese trabajo que se sostiene durante el año vuelve a crecer y a hacerse visible”, señaló Patricio Alday, presidente de Costanera Rosario.

El relanzamiento de la actividad deportiva no implica el comienzo de la temporada de verano. Los entrenamientos y las clases nunca se interrumpieron durante el invierno, aunque ahora las buenas temperaturas permiten que las arenas vuelvan a concentrar una mayor cantidad de participantes.

Quienes realizan alguna de las actividades deportivas y abonan la cuota correspondiente a su disciplina no deben pagar un ingreso adicional al balneario. Hasta noviembre, además, el acceso general a La Florida continúa siendo gratuito y está permitido el ingreso con mascotas.

La escena se repite cada tarde: pelotas, redes, paletas, tablas y remos ocupan las arenas y el río. Pero detrás de esa postal hay algo más que una agenda de actividades. La Florida se convirtió en un espacio donde conviven el deporte recreativo, la competencia y el alto rendimiento, con chicos, jóvenes y adultos mayores compartiendo el mismo escenario.

La playa funciona así como una suerte de club abierto sobre el Paraná. Un lugar donde alguien puede llegar para aprender un deporte, otro para entrenar después del trabajo y un tercero para prepararse para representar al país. Distintas maneras de vivir el deporte que encuentran en La Florida un mismo punto de encuentro durante todo el año.