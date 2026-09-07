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El municipio lleva trámites a los barrios para quienes tienen dificultades digitales

El programa pensado para personas mayores o con discapacidad recorre clubes, vecinales y centros municipales para ayudar a vecinos a realizar gestiones online, sacar turnos y cargar documentación

7 de septiembre 2026 · 06:30hs
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El programa de facilitación de trámites apunta a personas mayores

El programa de facilitación de trámites apunta a personas mayores, vecinos con discapacidad y ciudadanos con poca alfabetización digital.

Para muchas personas hacer trámites desde el celular o una computadora puede ser algo sencillo. Para otras, en cambio, conseguir un turno, crear una cuenta, descargar una aplicación o cargar un documento puede convertirse en una verdadera complicación.

Para atender esa situación, la Municipalidad de Rosario puso en marcha un operativo que todas las semanas desembarca en un barrio diferente y ofrece asistencia presencial y gratuita. La propuesta se llama “Tus trámites más cerca” y lleva personal de los Centros Municipales de Distrito a clubes, vecinales y otras instituciones barriales.

Allí, los vecinos pueden acercarse directamente y recibir ayuda para resolver trámites que habitualmente deben hacerse de manera virtual.

>> Leer más: Ansés: qué trámites se pueden realizar de forma virtual y cómo gestionarlos

Acceso digital

El objetivo es llegar especialmente a quienes no tienen acceso a internet o a dispositivos, tienen dificultades para utilizarlos o simplemente no entienden cómo realizar una gestión digital. El programa también apunta a personas mayores, vecinos con discapacidad y ciudadanos con poca alfabetización digital.

“Queremos acompañar y estar más cerca de cada persona mayor y cada vecino que necesite asistencia para resolver online. Escuchamos, asesoramos y brindamos soluciones”, explicó Vanesa Di Bene, secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana de la Municipalidad.

El operativo forma parte del Plan Mil65 y del proceso de modernización y digitalización de los servicios públicos que lleva adelante el municipio. Pero, en lugar de esperar que los vecinos se adapten a los nuevos sistemas digitales, la idea es que el Estado vaya directamente a los barrios para ayudarlos a utilizarlos.

>> Leer más: Pami: cómo realizar trámites online de manera fácil y rápida

Qué trámites se pueden hacer

Entre las gestiones que se pueden realizar se encuentran la inscripción al Club de los Grandes, solicitud de turnos, carga y envío de documentación, registro de reclamos urbanos e inscripción a programas municipales.

También se brinda acompañamiento para cuestiones más básicas, que muchas veces son justamente las que terminan impidiendo completar un trámite: crear o recuperar una cuenta de correo electrónico, descargar y utilizar Perfil Digital y MuniBot, digitalizar documentos y realizar validaciones de identidad digital.

Además, el personal municipal ofrece orientación sobre distintos programas y proyectos, informa cuáles son los requisitos necesarios y deriva a cada vecino al área correspondiente cuando la gestión requiere otro tipo de atención.

La agenda que viene

La iniciativa ya tuvo sus primeras experiencias y, según informó el municipio, más de 100 vecinos fueron atendidos durante las dos primeras jornadas. La primero fue en el centro Cuidar de Tío Rolo y el segundo en la vecinal Azcuénaga, donde los que se acercaron pudieron resolver distintas gestiones. La agenda continuará durante septiembre con operativos en distintos puntos de Rosario.

El miércoles 9 de septiembre, de 9.30 a 12, el equipo estará en la Vecinal Bernardo de Irigoyen, Alzugaray 936 bis, en el Distrito Sur.

El martes 15 de septiembre, de 9.30 a 12, será el turno de la Vecinal Francisco Lai Cristalería, Razzori 3530, en el Distrito Norte.

El miércoles 16 de septiembre, de 9.30 a 12, la atención se trasladará al Centro Cuidar Barrio Nuevo Alberdi, Luzarriaga 2909, también en el Distrito Norte.

El miércoles 23 de septiembre, de 9.30 a 12, el operativo llegará al Centro Cuidar Santa Lucía, Macacha Güemes 2131, en el Distrito Oeste.

Finalmente, el miércoles 30 de septiembre, de 9.30 a 12, será el turno del Centro Cuidar República de la Sexta, Esmeralda 1774, en el Distrito Centro.

La propuesta busca así resolver una de las dificultades que dejó la digitalización de los trámites: que una gestión sea más rápida para quien sabe manejarse online, pero mucho más difícil para quien no tiene las herramientas o los conocimientos para hacerlo.

Con “Tus trámites más cerca”, el municipio intenta que esa barrera no termine dejando a nadie afuera y lleva la asistencia directamente a las instituciones que funcionan como referencia cotidiana en cada barrio.

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