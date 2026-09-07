Internaron a Mirtha Legrand por complicaciones de un cuadro respiratorio

La conductora debió bajarse a último momento de su programa de televisión por problemas de salud. Qué se sabe hasta el momento

Mirtha Legrand se reunió con amigas a los pocos días de su intervención quirúrgica.

Mirtha Legrand fue internada en el sanatorio Mater Dei , ubicado en el barrio porteño de Palermo, por complicaciones en un cuadro respiratorio. La Chiqui había presentado una serie de síntomas durante la semana vinculados en principio a una gripe, lo que le impidió estar en su último programa.

La conductora fue reemplazada este fin de semana por su nieta Juana Viale , quien eventualmente toma la posta en el ciclo cuando su abuela lo necesita. La ausencia de la Chiqui en la grabación de su programa generó preocupación, pero desde su entorno aclararon que debió bajarse a último momento por un cuadro gripal y quedó en reposo.

Marcela Tinayre, hija de Mirtha, se encargó de llevar tranquilidad. Contó que su madre estaba “ un poco engripada”. En la misma línea, Juana explicó la situación en la apertura del ciclo en el que reemplazó a su abuela y buscó aportar calma a los televidentes.

En la última edición de "La noche de Mirtha" (Eltrece), Juana se mostró relajada a la hora de hablar de la salud de su abuela. Por estas horas, Mirtha Legrand se encuentra en su casa, en reposo . “Mi abuela se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales", dijo Viale, para luego aclarar entre risas: "Mentira, todos son medicamentos”.

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Este lunes por la mañana, trascendió que debido a este fuerte cuadro grupal -algunos señalaron incluso una posible bronquitis- Legrand fue internada. Medios porteños, como Clarin y La Nación, marcaron que la decisión sobre la internación fue de su médico de cabecera. La diva está internada en una habitación del tercer piso del centro de salud, donde se la monitorea.

Por lo pronto, su familia no hizo declaraciones pero desde el entorno subrayaron que la internaación es preventiva por la edad de la artista, ya que su estado general es bueno.

El antecedente más reciente fue hace algunos meses, cuando Legrand estuvo varias semanas fuera del aire por una bronquitis que también la forzó a hacer reposo.

Por otra parte, su nieto Nacho Viale confirmó que están en marcha los preparativos para el cumpleaños número 100 de Mirtha Legrand. Será el próximo 23 de febrero. Si bien está en preparación, no trascendieron detalles sobre dónde o cómo será el homenaje. “Ya lo estamos organizando”, afirmó al ser consultado.

Por otra parte, Viale evitió definiciones públicas sobre el futuro televisivo del ciclo que conduce su abuela.