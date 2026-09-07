La Capital | Zoom | Mirtha Legrand

Internaron a Mirtha Legrand por complicaciones de un cuadro respiratorio

La conductora debió bajarse a último momento de su programa de televisión por problemas de salud. Qué se sabe hasta el momento

7 de septiembre 2026 · 12:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
Mirtha Legrand se reunió con amigas a los pocos días de su intervención quirúrgica. 

Mirtha Legrand se reunió con amigas a los pocos días de su intervención quirúrgica. 
Internaron a Mirtha Legrand por complicaciones de un cuadro respiratorio

Mirtha Legrand fue internada en el sanatorio Mater Dei, ubicado en el barrio porteño de Palermo, por complicaciones en un cuadro respiratorio. La Chiqui había presentado una serie de síntomas durante la semana vinculados en principio a una gripe, lo que le impidió estar en su último programa.

La conductora fue reemplazada este fin de semana por su nieta Juana Viale, quien eventualmente toma la posta en el ciclo cuando su abuela lo necesita. La ausencia de la Chiqui en la grabación de su programa generó preocupación, pero desde su entorno aclararon que debió bajarse a último momento por un cuadro gripal y quedó en reposo.

Marcela Tinayre, hija de Mirtha, se encargó de llevar tranquilidad. Contó que su madre estaba “un poco engripada”. En la misma línea, Juana explicó la situación en la apertura del ciclo en el que reemplazó a su abuela y buscó aportar calma a los televidentes.

En la última edición de "La noche de Mirtha" (Eltrece), Juana se mostró relajada a la hora de hablar de la salud de su abuela. Por estas horas, Mirtha Legrand se encuentra en su casa, en reposo. “Mi abuela se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales", dijo Viale, para luego aclarar entre risas: "Mentira, todos son medicamentos”.

Leer más: El secreto de Mirtha Legrand para vivir casi 100 años

Este lunes por la mañana, trascendió que debido a este fuerte cuadro grupal -algunos señalaron incluso una posible bronquitis- Legrand fue internada. Medios porteños, como Clarin y La Nación, marcaron que la decisión sobre la internación fue de su médico de cabecera. La diva está internada en una habitación del tercer piso del centro de salud, donde se la monitorea.

Por lo pronto, su familia no hizo declaraciones pero desde el entorno subrayaron que la internaación es preventiva por la edad de la artista, ya que su estado general es bueno.

El antecedente más reciente fue hace algunos meses, cuando Legrand estuvo varias semanas fuera del aire por una bronquitis que también la forzó a hacer reposo.

Por otra parte, su nieto Nacho Viale confirmó que están en marcha los preparativos para el cumpleaños número 100 de Mirtha Legrand. Será el próximo 23 de febrero. Si bien está en preparación, no trascendieron detalles sobre dónde o cómo será el homenaje. “Ya lo estamos organizando”, afirmó al ser consultado.

Por otra parte, Viale evitió definiciones públicas sobre el futuro televisivo del ciclo que conduce su abuela.

Noticias relacionadas
La Joaqui y Luck Ra. Del amor al odio hay apenas un paso.

Estalló todo entre La Joaqui y Luck Ra: entre acusaciones cruzadas cayó Tiago PZK

Miriam Alejandra Bianchi, conocida como Gilda, es considerada una de las máximas exponentes de la cumbia tropical en Argentina gracias a su exitosa carrera de apenas seis años, que aportó a la popularización del género a mediados de los noventa.

A 30 años de su muerte: el eterno legado de Gilda entre la música y el mito

Más de cien artistas serán parte de la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos: el proceso de armado desde adentro

Todo sobre la apertura de los Suramericanos: "Es un evento de los más grandes que se ha hecho en el país"

Lorena Vega protagoniza Cautiva, la nueva serie argentina basada en la historia real de los abusos en el convento de Nogoyá

"Cautiva", la serie protagonizada por Lorena Vega sobre el convento de Nogoyá

Ver comentarios

Las más leídas

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Lo último

Fue de terror: declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

"Fue de terror": declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Mirtha Legrand, internada: qué dice el parte oficial del sanatorio

Mirtha Legrand, internada: qué dice el parte oficial del sanatorio

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newells

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newell's

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Lo imputaron como presunto jefe de una asociación ilícita que desvió fondos provenientes de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en distintas causas

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia
Policiales

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña
Policiales

Misterio en zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newells
La Ciudad

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newell's

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos miguelitos y le robaron $ 97 millones
Policiales

Emboscada en zona sur: lo hicieron parar con clavos "miguelitos" y le robaron $ 97 millones

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño
La ciudad

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Se vende por u$s3,1 millones el castillo que un rosarino mandó a construir en Córdoba

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

Entró en erupción Krakatoa, uno de los volcanes más peligrosos de la historia

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Quini 6: dos santafesinos entre los millonarios ganadores del Siempre Sale

Newells le empató a Central en un final dramático con un gol de Cóccaro, tras la revisión del VAR

Newell's le empató a Central en un final dramático con un gol de Cóccaro, tras la revisión del VAR

Ovación
Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino
Ovación

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Desde aplausos hasta videos: los emotivos homenajes a Lionel Messi en el fútbol argentino

Nueva chance para Colapinto: días y horarios del GP de Madrid de la Fórmula 1

Nueva chance para Colapinto: días y horarios del GP de Madrid de la Fórmula 1

Cóccaro tras el gol en el clásico: Me quedó un sabor amargo porque fuimos a ganar

Cóccaro tras el gol en el clásico: "Me quedó un sabor amargo porque fuimos a ganar"

Policiales
Fue de terror: declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Fue de terror": declararon testigos y sobrevivientes de la tragedia vial en la costanera

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Acusan al exfiscal Mariano Ríos Artacho: más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Trasladan a más de 100 presos de comisarías rosarinas a distintas cárceles de la provincia

Tragedia en la costanera: Rápido y furioso, la dura acusación de la fiscal al conductor

Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación de la fiscal al conductor

La Ciudad
Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newells
La Ciudad

Organizan una colecta para ayudar al vendedor ambulante asaltado por hinchas de Newell's

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Violento robo a un vendedor ambulante de camisetas de Central: dos detenidos

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio y confía en la justicia

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio y confía en la justicia

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño

Juegos Suramericanos 2026: comenzó el operativo de tránsito en bulevar Oroño

La mejor clasificación de Alpine, con Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante

Por Gustavo Conti
Ovación

La mejor clasificación de Alpine, con Gasly superlativo y Franco Colapinto brillante

Un avión se despistó y se incendió en Miami: al menos cinco muertos
El Mundo

Un avión se despistó y se incendió en Miami: al menos cinco muertos

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar
Policiales

Juzgan a dos gatilleros por balaceras con mensajes mafiosos y un crimen al azar

Villarruel reclamó mejorar los salarios y volvió a marcar diferencias con Milei
Política

Villarruel reclamó "mejorar los salarios" y volvió a marcar diferencias con Milei

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Ovando, pilar de lo que debió ser un triunfo canalla

El uno x uno de Newells: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cóccaro estaba donde debía y no falló frente al arco

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: No le creo una sola palabra
Política

Rafael Bielsa destrozó el anuncio de Milei: "No le creo una sola palabra"

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta
Información General

Un pasajero borracho atacó a la tripulación de un avión y lo ataron con cinta

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados
Información General

El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura récord de 28,54 grados

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania
El Mundo

La ultraderecha arrasó en unas elecciones regionales en Alemania

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México
Información General

Al menos 10 muertos tras explotar pirotecnia en una parroquia de México

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja
Economía

Rosario se prepara para recibir la Conferencia Mundial de la Soja

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos
La Ciudad

Reparación de rutas: en la A012 ya hay tres frentes de obra y se sumarán otros dos

Pablo Bortolato: La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo

Por María Laura Neffen
Negocios

Pablo Bortolato: "La Bolsa es una entidad vinculada a todo el sector productivo"

El ecosistema emprendedor tuvo su after en el marco del Santa Fe Business Forum
Negocios

El ecosistema emprendedor tuvo su after en el marco del Santa Fe Business Forum

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín
Política

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas
La Ciudad

Incendios en las islas: en cuatro días se consumieron más de 1.700 hectáreas

Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico
Política

Malvinas se expidió tras el cruce entre Milei y el gobierno británico

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba
La Ciudad

Rescataron a una pareja que cayó al río Paraná mientras una de las personas orinaba

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil
Política

El gobierno de Santa Fe elogió el nuevo Régimen Penal Juvenil