De Local: tres fechas de artistas rosarinos en el Fontanarrosa

El nuevo ciclo musical que comienza este fin de semana es uno de los proyectos seleccionados de la convocatoria 3NTR3

Muñecas es una de las bandas rosarinas que será parte del nuevo ciclo De Local, el cual comienza este sábado en el Cultural Fontanarrosa

Se viene De Local, un nuevo ciclo musical que pondrá el fondo en artistas de la ciudad. Las bandas locales Matilda, Muñecas y Jubany se entrecruzan en un festival que tendrá su primera fecha el sábado 13 de junio, a las 20, en el tercer piso del Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080), con entrada libre y gratuita.

El evento es organizado por los productores locales Daniel Menegozzi y Greta Meyer en coproducción con el Cultural Fontanarrosa, luego de haber sido seleccionado en la convocatoria del programa público 3NTR3 realizada en febrero de este año.

Según los propios creadores, la escena musical independiente de Rosario funciona como refugio y anclaje en la construcción de identidades, comunidades y formas de sobrevivir al mundo en un presente complejo.

“De Local” nace como un ciclo de encuentros que pone en valor la escena musical rosarina, como un manifiesto sobre la importancia de construir espacios donde las personas puedan encontrarse, tejer redes emocionales y reconocerse entre sí. Un espacio que habilita la circulación de sensibilidades con el tiempo necesario para generar comunidad alrededor del arte, lejos de un consumo efímero y pasajero.

El festival reunirá nueve artistas entre referentes y emergentes de distintas generaciones, estilos y estéticas en tres jornadas atravesadas por shows en vivo, gastronomía y un registro documental. El proyecto sucede como posibilidad de seguir imaginando una escena rosarina viva y colectiva.

“De Local” también funcionará como archivo y memoria. El proyecto incluirá registros documentales por parte del medio local Litto Mag, que narrará cómo se construye una escena cultural: los vínculos, las experiencias compartidas, la autogestión y los cruces generacionales que sostienen la música rosarina y donde el público también es parte.

Las fechas se completan el sábado 4 de julio con la presentación de Bubis Vayins, Greta y Las Voces y Mente Inhabitable, y el sábado 18 de julio con Fresita Veneno, Los Cristales y Vanyara.