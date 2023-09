Dani La Chepi compartió una reflexión tras las críticas que recibió su hija

“Estamos acostumbrados a recibir en las redes sociales críticas y no constructivas, sino comentarios demasiado agresivos. No importa la cantidad de seguidores que tengas, los recibimos. Y no solo a los chicos o adolescentes les hace muchísimo daño, sino que a los adultos también”, comenzó diciendo la humorista en un video que en pocas horas cosechó cientos de miles de likes y comentarios.

Acto seguido, relató el episodio que vivió junto a Isa y visibilizó que los haters, o ese tipo de actitudes, no existen sólo en las redes y que pueden reproducirse en la vida cotidiana, incluso en círculos íntimos. “Ayer Isa se cortó el pelo y cuando volvió a casa llamó a una persona de mi círculo íntimo. Le muestra el cambio muy feliz y esta persona, adulta, le dice: ‘¿Por qué te cortaste el pelo? No me gusta el pelo corto, te hace la cara más redonda, me gusta muchísimo más largo’”, relató Dani, que después mostró imágenes de su hija afectada por el comentario.