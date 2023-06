Dani "La Chepi" volvió a las redes con un mensaje sobre salud mental La comediante, que llevaba casi un mes sin usar su cuenta de Instagram, subió una serie de historias explicando su ausencia. 22 de junio 2023 · 10:31hs

Dani La Chepi volvió a las redes sociales tras un mes de ausencia y compartió un mensaje sobre salud mental.

Dani "La Chepi" regresó a las redes sociales tras un mes de distanciamiento y habló de su salud mental. La creadora de contenido, que suma más de cuatro millones de seguidores en Instagram, compartió en sus historias los motivos de su ausencia y agradeció el cariño y el apoyo de la gente.

“Bueno, primero agradecerles el aguante. Sé que les escribieron a mis amigos y familiares para ver cómo estábamos Isa y yo. Así que primero quiero agradecerles a todos y a todas por el amor que me hicieron llegar”, arrancó diciendo Daniela Viaggiamari.

El repentino silencio en la red, que es una de las principales fuentes de trabajo de la humorista, había generado preocupación en sus seguidores. “Me tomé unos días porque estoy liquidada. Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parara, así que me estoy dando el tiempo para recuperarme”, había escrito en una historia, sin dar más detalles.

Esta vez, explicitó las causas concretas de su reciente malestar: “¿Qué es lo que tuve? Antes le decían surmenage, pico de estrés, ahora le dicen burnout. La palabra técnica dicha por los médicos es trastorno de ansiedad depresión”, contó. “Entrás en un pozo que sentís que no vas a salir. Y la única manera de salir es pidiendo ayuda. Esto se sumó a mi anorexia nerviosa que me quitó el hambre y me tiró en una cama y no me pude levantar durante un largo tiempo”, compartió Dani.

Dani La Chepi "Hice todas las terapias que se puedan imaginar: biodecodificación, registros akáshicos, terapia holística, reiki, fui a la iglesia. Seguro me estoy olvidando de alguna. Estoy haciendo terapia cognitiva conductual, estoy con los médicos, nutricionista, que me están ayudando", relató en relación a la amplia gama de recursos a los que apela para estar mejor.



Después, la humorista dio un importante mensaje a las personas que están pasando por una situación similar: “Entendiendo que esto es parte de la vida, que ningún estado es permanente, que esto también pasará. Al principio lo escuchás y decís 'esto no va a pasar porque estoy en un pozo y de este pozo no voy a poder salir'. Pero pidiendo ayuda y aceptando esa ayuda, entendés que cuando lo transitás es parte de la vida y seguramente salís aprendiendo un montón de cosas y siendo una persona más completa”, aseguró, remarcando la importancia de pedir ayuda Dani La Chepi "Así que ahora quiero y puedo decirles a las personas que sufren de ansiedad, de depresión, que se puede salir. Que esta frase de que ningún estado es permanente es real, que claramente sentís en este momento que no, pero vas a salir”, sumó, haciendo hincapié en la importancia de que está bien no estar bien. Finalmente, concluyó, ofreciendo su apoyo a través de su tarea: “Así que acá estamos para seguir riéndonos juntos, divirtiéndonos y retomando la vida de otra manera, de una manera más sana. Y permitite pasar estos momentos que son parte de la vida”.