El dúo Orozco-Barrientos se despide de Rosario con un show íntimo

“Este show despedida lo pensamos de la manera más natural posible pero también con una intencionalidad de hacer canciones que hemos grabado y nunca hemos tocado en vivo”, contó Tilín Orozco en diálogo con La Capital. “La idea también es responder a algunos pedidos que nos han hecho en algunas oportunidades y no habíamos concretado porque no estábamos con la banda. Ahora los vamos a hacer igual los dos solitos”, sumó, sobre el formato íntimo que tendrá el show, y en el que se animarán a rincones poco explorados de su cancionero de a dos.

El show despedida de Orozco-Barrientos

En 2008, publicaron “Pulpa”, grabado en los legendarios Estudios ION, con la participación de Mercedes Sosa, Chango Spasiuk y Alejandro Terán. Este disco les valió su primer Premio Gardel y la inclusión de la Revista Rolling Stone en la lista de los mejores cincuenta discos de la década 2000-2010. En 2013, lanzaron “Tinto” (las referencias al universo del vino son frecuentes, en honor a su tierra), que les valió la candidatura al Grammy Latino en la categoría mejor álbum folklórico y obtuvo el galardón de los Premios Konex 2015 al mejor grupo de folklore de la última década.

Con semejante cancionero en la espalda, armar una lista de canciones para los conciertos que represente los veinte años de trayectoria no es tarea fácil. Sin embargo, Orozco-Barrientos se deja llevar, con la calma alegre que los caracteriza, por la sinergia con el público y con sus propios deseos. “El repertorio lo organizamos de manera tal que nos agrade pero también intentando que le agrade a los demás. Si no hay un receptor, no hay un emisor. Pero siempre siempre tenemos muy buena recepción”, apuntó Tilín en este sentido.

Sin embargo, en toda presentación algunas canciones que son obligadas y otras propuestas que, sin anticiparlas, se presentan como fundamentales del show despedida. “Los temas infaltables son ‘Celador de sueños’, ‘Póngale por las Hileras’. También hacemos siempre una versión de un tema de León Gieco y Charly García, y una tonada que nos piden”, agregó el músico.



Hay dos datos que podrían ser de color pero resultan clave para ubicar a Orozco-Barrientos en el mapa de la música popular argentina. Tilín Orozco es el papá de Gabriel “Cocó Orozco”, guitarrista de “Usted señalemeló”, una de las bandas más pujantes y populares de la escena del rock nacional. Y en este caso, lo que se hereda también se elige y se comparte: Cocó fue co-productor de “Regreso”, el cuarto y más reciente disco de estudio del Orozco-Barrientos, lanzado en 2021 después de ocho años sin grabar material. Este álbum generó un literal regreso de la dupla a los corazones del público y la crítica, y les permitió ganar el Premio Gardel 2022 al Mejor Álbum de Folklore Alternativo.

Fernando Barrientos, por su parte, está inscripto en otra genealogía de la música nacional que atraviesa géneros y generaciones: es uno de los autores de la inolvidable “El amor es más fuerte”, parte de la banda de sonido de la película "Tango Feroz".

Después de pasar por Rosario, la dupla seguirá camino a Funes, Córdoba, Buenos Aires y Uruguay. Antes, anduvieron por sus pagos mendocinos y por San Luis. “Esta gira la estamos viviendo con total felicidad y optimismo. Ante la realidad que estamos viviendo, le estamos doblando la apuesta a la felicidad. Entonces es como un antídoto para nosotros”, afirmó Orozco.

Sobre la inminente visita de despedida a la ciudad, donde estuvieron por última vez en noviembre pasado, Tilín aseguró: “Demás está decir que Rosario es la meca, no hace falta que se los diga Orozco-Barrientos. Y volver siempre es un gran y hermoso desafío volver. Siempre somos muy agradecidos con todo el que nos quiera recibir, así que estamos puntualmente agradecidos con Casa Brava, que nos vuelve a dar lugar. Para despedirnos, estamos eligiendo ir a los lugares donde hemos sido extremadamente felices”, aseguró el músico.

Para que la partida temporal de los escenarios no pese tanto para el público, la dupla está a punto de estrenar su quinto trabajo discográfico, y el primero en vivo. Los registros para el álbum fueron hechos durante los más de treinta conciertos que hicieron a lo largo de 2023, con motivo de los festejos de los 20 años juntos.

Allí, buscaron registrar algo de la magia de lo que ocurre durante sus presentaciones. “En vivo tenemos la posibilidad de estar más libres en algunas interpretaciones y también hay mucha, mucha alegría. Eso es lo que tratamos de transmitir en el disco en vivo que va a salir en breve, puntualmente la reacción hermosa del pueblo y nuestra reacción ante esa reacción”, apuntó Orozco.

Finalmente, y para motivar a compartir este último show en Rosario, Tilín aseveró, con una invitación: “Lo que nunca puede faltar en una despedida son dos copas de vino, y brindar por lo que viene”.