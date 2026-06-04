La Capital | La Región | Funes

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso al hotel en la autopista Rosario-Córdoba

Vialidad Nacional y la concesionaria bloquearon las subidas y bajadas clandestinas tras la intimación al empresario encargado del proyecto

4 de junio 2026 · 11:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los obreros bloquearon la circulación a través del terraplén en Funes.

Foto: Vialidad Nacional.

Los obreros bloquearon la circulación a través del terraplén en Funes.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) anunció este jueves una intervención para eliminar un acceso ilegal al Hotel Sol de Funes. Las obras se iniciaron luego de un conflicto con los dueños del complejo porque se habían encargado de reparaciones no autorizadas a la vera de la autopista Rosario-Córdoba.

Las cuadrillas comenzaron a trabajar desde la banquina sur del kilómetro 307,5 para bloquear el tránsito vehicular entre la calzada y el camino lateral. "Las conexiones representaban un grave peligro para la seguridad vial", argumentaron desde el organismo estatal.

Los operarios enviados por Vialidad Nacional y la concesionaria Corredores Viales SA llevaron máquinas modificar el terraplén frente al alojamiento y centro de eventos. Previamente, uno de los titulares, Néstor Rozín, había recibido una intimación oficial por carta documento para hacerse cargo de estas tareas y reacondicionar ese sector de la autopista.

Cerraron una bajada a Funes en la autopista

La DNV planteó que el enlace a la altura del hotel y el barrio cerrado Kentucky Club de Campo permitía "maniobras de ingreso y egreso sin carriles de aceleración ni desaceleración". Tampoco contaba con señalización adecuada o canalización de movimientos y ni siquiera poseía las condiciones de visibilidad que exige la normativa vigente desde el punto de vista técnico.

Acceso autopista Funes 8

"Este tipo de accesos generaba cruces, frenadas y maniobras imprevistas totalmente incompatibles con una autopista, incrementando significativamente el riesgo de siniestros viales graves", concluyeron los especialistas de la dirección nacional. A partir de este diagnóstico le exigieron a Rozín que deshiciera el camino.

>> Leer más: Vialidad Nacional explicó por qué un empresario de Funes debe deshacer obras en la ruta

El empresario que llevaba años reclamando una conexión para facilitar la llegada a su establecimiento respondió a la intimación y se negó a cumplir la orden. Tal como había dicho públicamente antes de este procedimiento, argumentó que él no había ejecutado las obras para abrir estos caminos clandestinos.

Dado que el riesgo persistía en medio de un conflicto legal que salpicó a la Municipalidad de Funes, Vialidad decidió hacerse cargo de las tareas correspondientes para reacondicionar la banquina y el terraplén de la autopista. Cabe aclarar que la resolución excluyó trabajos sobre la colectora sur, donde Rozín sí impulsó una serie de reparaciones para mejorar la circulación.

Un conflicto entre la colectora y la autopista a Córdoba

Hace una semana, el jefe del 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, Gastón Bruno, aseguró que el hotelero había hecho reformas en ambos sectores de la zona en disputa. El funcionario precisó que los contratistas utilizaron "el mismo material" en cada caso.

"Nadie objeta el aporte que hizo Néstor Rozín en la colectora, sino que se objeta la vinculación temeraria desde la calzada principal de la autopista", aclaró el director regional. En cuanto al camino secundario, confirmó que el empreasrio había recibido una "autorización provisoria" y luego le pidieron que se remitiera a un expediente de 2023 para resolver distintas irregularidades. Entre los problemas sin resolver aparecía un poste de luz de media tensión colocado fente a uno de los portones.

La historia se complicó en octubre, cuando la DNV detectó dos enlaces no autorizados entre la ruta principal y la colectora. Al respecto, Bruno apuntó que no había asfalto allí y era apenas un "atajo" en vez de una solución a los problemas de tráfico.

El ex secretario de Obras Públicas de Funes precisó que las obras particulares sólo consistieron en una "leve nivelación" y la colocación de "materia granular". Así se abrió un camino más corto en vez del uso del acceso a rotonda de la calle Galindo, que implica un rodeo de unos dos kilómetros.

Noticias relacionadas
El transporte interurbano de Funes a Rosario representa un 38% del salario de un funense

Toniolli: "Los aumentos de las tarifas del transporte interurbano profundizan la recesión"

Las obras realizadas frente al Hotel Sol de Funes

Vialidad diferenció las mejoras en la colectora del acceso al Hotel Sol de Funes

Las obras en Funes expusieron un conflicto de jurisdicción.

El abogado del hotel de Funes dijo que Milei "debería aplaudir" el arreglo en la autopista

Este era el estado de la colectora antes de que el empresario decidiera hacer los arreglos que ahora cuestiona Vialidad Nacional.

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

Ver comentarios

Las más leídas

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Lo último

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en estado crítico, pero estable

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"

La UNR producirá un medicamento para el tratamiento de VIH en embarazadas y niños

La planta piloto de la facultad de Bioquímicas recibió la aprobación de la Anmat para producir el jarabe que garantizará el acceso a un tratamiento esencial

La UNR producirá un medicamento para el tratamiento de VIH en embarazadas y niños
Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos anunciados
economia

Pullaro abrió Agroactiva: pidió bajar retenciones y dijo que ya otorgaron los créditos anunciados

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria
La Ciudad

Matías Bottoni necesita seguir tres meses más en España y lanzaron una nueva campaña solidaria

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación
Motores

Cambios en la RTO: Santa Fe aún no cierra por completo la puerta de la desregulación

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso al hotel en la autopista Rosario-Córdoba
La Región

Conflicto vial en Funes: eliminaron el acceso al hotel en la autopista Rosario-Córdoba

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura
la ciudad

Chau humedad: se avecinan lluvias que darán paso a un descenso de temperatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

La Municipalidad de Rosario adjudicó la obra de reconversión de la costanera norte

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Ovación
Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso
Ovación

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

Un futbolista santafesino de 22 años sufrió un ACV y está internado en terapia intensiva

Murió José Nene Sanfilippo, el polémico e histórico goleador de San Lorenzo

Murió José "Nene" Sanfilippo, el polémico e histórico goleador de San Lorenzo

Policiales
El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en estado crítico, pero estable
Policiales

El remisero baleado en barrio Belgrano sigue en "estado crítico, pero estable"

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores

Operativos en el Gran Rosario: caen presuntos integrantes de Los Menores

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Balean a un automovilista en un intento de robo y está grave

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

La Ciudad
Cardiología: la importancia de la rehabilitación profesional
Salud

Cardiología: la importancia de la rehabilitación profesional

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan

Se viene la primera feria de editoriales independientes en el Pasaje Pan

Cuidacoches: últimos punteos de Diputados sobre las sanciones y los jueces

Cuidacoches: últimos punteos de Diputados sobre las sanciones y los jueces

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva

De ama de casa a referente de familiares de víctimas de femicidio: la historia de Eva

El tiempo en Rosario: jueves nublado a la espera de un fin de semana con lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado a la espera de un fin de semana con lluvia

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido
POLICIALES

Villa Amelia: lo acusan de violarla, matarla y ejecutar a su marido

Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale
Información General

Quini 6: todo vacante, con $11 millones para cada ganador del Siempre Sale

Túnel subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas
La Región

Túnel subfluvial: un camión rozó el techo y provocó una lluvia de chispas

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Jorge Almirón no sale del centro de la escena y cada vez es más fuerte el olor a despedida

Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Por Lucas Vitantonio
Mundial 2026

Con Giay y el Flaco López, el once que probó Scaloni para el primer amistoso

Rosario abre la puerta a los taxis eléctricos con una ordenanza en el Concejo
La Ciudad

Rosario abre la puerta a los taxis eléctricos con una ordenanza en el Concejo

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial
Mundial 2026

Tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Dibu Martínez lleva tranquilidad a trece días del debut: Llego, llego
Mundial 2026

Dibu Martínez lleva tranquilidad a trece días del debut: "Llego, llego"

Países Bajos sufrió un cachetazo con Argelia, primer rival de Argentina
Mundial 2026

Países Bajos sufrió un cachetazo con Argelia, primer rival de Argentina

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero
Policiales

Salidera bancaria en pleno microcentro: robaron una mochila con dinero

Piden prisión perpetua para cuatro personas por crimen para quemar un búnker
Policiales

Piden prisión perpetua para cuatro personas por crimen para "quemar" un búnker

Virginia Gallardo se disfrazó de Messi, bailó con chicos y volvió a despertar críticas
Zoom

Virginia Gallardo se disfrazó de Messi, bailó con chicos y volvió a despertar críticas

Echan a sacerdote exorcista que dijo que los ovnis son en realidad demonios
Información General

Echan a sacerdote exorcista que dijo que "los ovnis son en realidad demonios"

Se la tragó la tierra: una mujer cayó por una alcantarilla en Río de Janeiro
Información General

"Se la tragó la tierra": una mujer cayó por una alcantarilla en Río de Janeiro

Tenis: en Macabi también se reflejó el crecimiento sostenido de los menores

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: en Macabi también se reflejó el crecimiento sostenido de los menores

El pedido de una familia Rosario que lleva cuatro meses en situación de calle
La Ciudad

El pedido de una familia Rosario que lleva cuatro meses en situación de calle

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de $90 millones en un año
Policiales

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de $90 millones en un año

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier no actuó solo
Policiales

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier "no actuó solo"

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000
Policiales

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000