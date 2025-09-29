La Capital | Zoom | Córdoba

Córdoba se convierte en el escenario del mundo con el Festival Internacional de Teatro Mercosur

Del 4 al 12 de octubre, más de 100 funciones en la ciudad y la provincia reunirán obras locales, nacionales e internacionales

29 de septiembre 2025 · 12:07hs
lleva el teatro local, nacional e internacional a nuevos públicos y territorios.
El 15° Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur está por comenzar. En uno de los encuentros escénicos más importantes del país, Córdoba vuelve a reunir a artistas de Argentina, Latinoamérica y Europa en una edición que promete diversidad y potencia creativa.

Del 4 al 12 de octubre, la provincia se convertirá en un gran escenario con más de 100 funciones en 21 espacios de la ciudad y en 20 localidades cordobesas. Se trata de una propuesta que ya lleva 15 años impulsando el teatro local, nacional e internacional a nuevos públicos y territorios.

Si bien aún no se dio a conocer la grilla completa, ya se adelantaron algunas de las producciones que llegarán a Córdoba durante las dos semanas del Festival. Habrá obras locales que llegan desde distintas provincias argentinas y espectáculos internacionales provenientes de diversos rincones del mundo. Además de dar lugar a producciones de colaboración internacional que convierten al estival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur en un generador de diálogos creativos y artísticos más allá de las fronteras.

image

En este sentido, más que un festival, el Festival Internacional de Teatro de Córdoba Mercosur promete consolidarse una vez más como un territorio de encuentro, un espacio donde confluyen todas las formas de las artes escénicas y donde conviven estéticas y voces.

Un festival que tiende puentes

El Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur nació con el sueño de conectar la escena local con el teatro del mundo. Desde su ncreación, se consolidó como uno de los encuentros escénicos más importantes de Iberoamérica: un espacio donde conviven lenguajes, generaciones y diversos territorios teniendo como horizonte la reflexión, la memoria y la celebración del hecho teatral.

En su 15ª edición, el Festival presenta propuestas que llegan desde Bolivia, Perú, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, México, España, Portugal, Italia, Francia, Ucrania y Georgia. A ellas se suman producciones de distintas provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora bien, el Festival no se agota solo en sus escenarios. También abre un espacio de encuentro e intercambio profesional con programadores internacionales y en esta edicion ofrecerá talleres y conferencias a cargo de referentes nacionales e internacionales para sus asistentes.

Las propuestas nacionales

Dentro de la programación argentina, el Festival reúne obras que dialogan con la memoria colectiva, las identidades y las luchas sociales. Desde Santa Fe llega “Al Matadero”, una relectura del clásico de Esteban Echeverría, y “Flota. Rapsodia santafesina”, que revive la inundación de 2003.

image

Desde Río Negro se presentan: “Lucinda”, homenaje a una anciana mapuche asesinada que recupera voces históricamente silenciadas, y “Ante”, una indagación en lo íntimo como forma de resistencia.

image

También habrá producciones de fuerte carga política como “Seré” (CABA), que trae a escena la memoria del Juicio a las Juntas; “ReInA en el Gondo” (Buenos Aires), que pone en primer plano la vejez travesti-trans; y “Todos los comienzos son falsos” (Buenos Aires), donde el archivo se transforma en un cuerpo vivo.

Las propuestas internacionales

La escena internacional del Festival se abre a otros territorios y memorias. Obras como “Filtro” (España-Uruguay) ponen en cuestión la justicia y el asilo político; “Yo duelo” que llega desde Chile, entrelaza dolor personal y la memoria de la dictadura; “Azira’i”, que desembarca desde Brasil, rescata la espiritualidad indígena; mientras que “Espectro” (Colombia) y “Tocar un monstruo”(Uruguay) exploran la desaparición y lo monstruoso de la violencia.

image

“Wajtacha” (España-Bolivia) revive la cosmovisión minera del altiplano, “El niño del Plomo” (Chile) conecta épica y sobrevivencia en la cordillera, y “Maratón de Nueva York” (Colombia) transforma el esfuerzo físico en poesía.

A su vez, propuestas como “Desde el Azul” (Perú), “Point” (Cataluña) y “Muances” (Francia) despliegan universos poéticos donde el cuerpo, la música y la imagen dialogan con lo humano.

image

Desde España llega “Tejedoras de abismos”, una obra que aborda el universo poético de Alejandra Pizarnik, y “Not My Monkeys”, desde Cataluña, plantea una crítica feroz al capitalismo y explora el dolor humano desde la poesía.

Las coproducciones internacionales

Con el objetivo de atravesar y permitir el diálogo entre fronteras, en esta edición, el Festival llega con una serie de proyectos destacados de colaboración internacional. Entre ellos se destacan “Bestie” (Italia–Argentina), un viaje poético al corazón de la mafia siciliana; “She Speaks and Whatever” (Georgia–Argentina), donde la memoria de la infancia en contexto de guerra se convierte en archivo vivo para imaginar un país nuevo; y “Paisajes mínimos” (Chile–Portugal–Ucrania–Argentina), un programa de residencias artísticas que cruza arte y ciencia para investigar paisajes urbanos y naturales periféricos atravesados por transformaciones políticas, económicas, sociales y ambientales.

Con esta programación, el Festival cordobes busca reafiramar al teatro como un espacio de resistencia, transmisión y diálogo, capaz de tender puentes entre culturas y públicos.

Teatro en salas independientes

Cabe destacar que el Festival también contará con la participación de salas de teatro independiente. En específico, 10 en la ciudad de Córdoba (Sindicato de Maravillas, María Castaña, El Cuenco, La Cochera, Espacio Blick, Merlina Trinchera, Quinto Deva, Cirulaxia, Medida x Medida, La Parisina Casa de Arte) y 18 en localidades de la provincia (Centro Cultural Leonardo Favio, Cine Teatro Enrique Muiño, Cañito Cultural, La Colombina, La Nogalera, La Beba teatro, Teatro Alma Encantada, Teatro Español, La Panadería, Pico de Tinta, Refugio Libertad, La Brillante, Titiriseres, Centro Cultural Municipal Puglié, Teatro Cervantes, Teatrillo Adolfo Cometo, Cine Teatro Colón, Centro Cultural Espacio Abierto).

