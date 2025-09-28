La Capital | Ovación | Central Córdoba

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo ante Juventud Unida en el inicio del Reducido

Con los goles de Manochi y Cettou, Central Córdoba venció 2 a 1 al Lobo Rojo en el partido de ida del Reducido de Primera C. La revancha sería el sábado

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

28 de septiembre 2025 · 19:38hs
Para adelante. Facundo Marín encara a su marcador. Córdoba dio el primer paso para avanzar de ronda.

Central Córdoba ganó fuera de casa. El equipo de barrio Tablada derrotó a Juventud Unida por 2 a 1. 

Central Córdoba pisó fuerte en el estadio de San Miguel y con los goles de Lucas Manochi y Juan Ignacio Cettou derrotó a Juventud Unida 2 a 1, en el partido de ida del torneo Reducido de la Primera C, por el segundo ascenso a la Primera B.

Los charrúas, con una producción aceptable, fueron superiores al Lobo Rojo en el inicio del mata-mata entre ambos equipos y sacaron chapa para quedarse con el pasaje a las semifinales. El partido revancha se disputaría el sábado en el Gabino Sosa.

De movida los equipos se prestaron el balón y el trámite se disputó en el mediocampo. El Matador se adelantó y a los 8' llegó el remate de Joaquín Messi, que encontró bien parado al golero Agustín Burlón.

Lucas Manochi abrió el marcador para Central Córdoba

Con el correr de los minutos, el partido siguió con la misma sintonía pero, a los 16', llegó una gran jugada colectiva del Matador, en la que Juan Cettou cedió para Ramírez, el 10 con un taco habilitó a Pancho Duré, el excanalla se metió dentro del área, sacó un preciso centro al punto penal y Lucas Manochi con un remate potente puso el marcador 1 a 0 para los charrúas.

Tras el gol de Manochi, el elenco de barrio Tablada jugó tranquilo hasta que llegó el minuto 23. Tras una mala salida del golero Gastaudo, Cardozo fue derribado por Paulo Killer dentro del área, el árbitro Rodrigo Villalba sancionó penal y Maximiliano Paredes con un tiro esquinado estampó el 1 a 1.

El partido finalizó empatado en el primer tiempo

Después el encuentro volvió a disputarse en la zona media y hubo pocas llegadas sobre los arcos. Recién a los 37', Facundo Marín exigió al guardavalla del Lobo Rojo. En los últimos minutos de la etapa inicial el trámite no cambió, fue muy friccionado y no se sacaron ventajas.

En el complemento, el Matador recargó energías, salió con mucha actitud en busca de la victoria y a los 49', tras un saque lateral efectuado por Mario Senra, el balón fue a la cabeza de Manochi, quien habilitó a Cettou y el mediocampista le ganó a la floja salida del arquero Burlón y con un toque suave puso el 2 a 1.

>>Leer más: Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

Central Córdoba lo pudo liquidar en el final

Con el resultado a su favor, los de barrio Tablada manejaron el partido con mucho criterio, cuidaron la pelota y contaron con dos chances para aumentar, con los remates de Tomás Ramírez y Vranjicán.

Ganó Central Córdoba ante Juventud Unida en San Miguel, se quedó con el primer chico y la próxima semana tendrá la posibilidad de abrochar la clasificación para disputar las semifinales por el Reducido de la Primera C.

Formaciones

Juventud Unida 1: Agustín Burlón; Franco Cardozo, Esteban Fernández, Maximiliano Paredes, Enzo Guzmán; Juan Daniel Pereyra, Cristian Canan, Juan Álvarez Morinigo; Nahuel Aiuto, Iván Santa Cruz y Diego Cardozo. DT: Néstor Rapa.

Central Córdoba 2: Facundo Gastaudo; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Mario Senra; Juan Ignacio Cettou, Simón Sierra y Joaquín Messi; Facundo Marín, Lucas Manochi (60' Pablo Vranjicán) y Tomás Ramírez (77' Guido Di Vanni) . DTs: Daniel Teglia y Diego Acoglanis

Goles: 16’ Manochi (CC), 24’ (p) Paredes (JU) y 49’ Cettou (CC).

Arbitro: Rodrigo Villalba

Estadio: Ciudad de San Miguel

Las más leídas

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Newells tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Newell's tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Lo último

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo ante Juventud Unida en el inicio del Reducido

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo ante Juventud Unida en el inicio del Reducido

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

El objeto encontrado en un campo chaqueño sería parte de un cohete

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Cuatro personas cayeron en un búnker y quedaron en prisión preventiva por tenencia. Dos de ellas fueron imputadas de tentativa de homicidio
En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana
La Ciudad

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 
La Ciudad

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Trump promete dólares pero no blinda a Milei del default político

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Trump promete dólares pero no blinda a Milei del default político

Chau éxodo: las parejas jóvenes y sin hijos se quedan a vivir en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Chau éxodo: las parejas jóvenes y sin hijos se quedan a vivir en Rosario

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Newells tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Newell's tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Ovación
Fútbol playa: los jugadores de Argentino brillan con la pelota en la arena y van a puro pedal en la vida

Por Leandro Garbossa
Ovación

Fútbol playa: los jugadores de Argentino brillan con la pelota en la arena y van a puro pedal en la vida

Fútbol playa: los jugadores de Argentino brillan con la pelota en la arena y van a puro pedal en la vida

Fútbol playa: los jugadores de Argentino brillan con la pelota en la arena y van a puro pedal en la vida

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho efectivo en sus bolsillos

Central viajó a La Plata con una clara misión y metió mucho "efectivo" en sus bolsillos

Newells tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Newell's tiene un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Policiales
POLICIALES

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada los Cantero

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada

Crimen en Capitán Bermúdez: una anciana maniatada y golpeada

La Ciudad
Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio
La Ciudad

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Nelson Castro debutó como director de orquesta en el Festival de Bandas 

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Con tareas de noche, avanza la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

Pullaro: Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado
Política

Pullaro: "Un país que busca desarrollarse no puede tener rutas en mal estado"

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente
Política

"Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente"

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de doctor honoris causa

En Rosario, las ráfagas de viento superaron los 80 km/h y generaron 130 reclamos
La Ciudad

En Rosario, las ráfagas de viento superaron los 80 km/h y generaron 130 reclamos

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles
La Ciudad

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio