Central Córdoba se trajo un valioso triunfo ante Juventud Unida en el inicio del Reducido

Con los goles de Manochi y Cettou, Central Córdoba venció 2 a 1 al Lobo Rojo en el partido de ida del Reducido de Primera C. La revancha sería el sábado

Central Córdoba ganó fuera de casa. El equipo de barrio Tablada derrotó a Juventud Unida por 2 a 1.

Para adelante. Facundo Marín encara a su marcador. Córdoba dio el primer paso para avanzar de ronda.

Central Córdoba pisó fuerte en el estadio de San Miguel y con los goles de Lucas Manochi y Juan Ignacio Cettou derrotó a Juventud Unida 2 a 1, en el partido de ida del torneo Reducido de la Primera C, por el segundo ascenso a la Primera B.

Los charrúas, con una producción aceptable, fueron superiores al Lobo Rojo en el inicio del mata-mata entre ambos equipos y sacaron chapa para quedarse con el pasaje a las semifinales. El partido revancha se disputaría el sábado en el Gabino Sosa.

De movida los equipos se prestaron el balón y el trámite se disputó en el mediocampo. El Matador se adelantó y a los 8' llegó el remate de Joaquín Messi, que encontró bien parado al golero Agustín Burlón.

Con el correr de los minutos, el partido siguió con la misma sintonía pero, a los 16', llegó una gran jugada colectiva del Matador, en la que Juan Cettou cedió para Ramírez, el 10 con un taco habilitó a Pancho Duré, el excanalla se metió dentro del área, sacó un preciso centro al punto penal y Lucas Manochi con un remate potente puso el marcador 1 a 0 para los charrúas.

Tras el gol de Manochi, el elenco de barrio Tablada jugó tranquilo hasta que llegó el minuto 23. Tras una mala salida del golero Gastaudo, Cardozo fue derribado por Paulo Killer dentro del área, el árbitro Rodrigo Villalba sancionó penal y Maximiliano Paredes con un tiro esquinado estampó el 1 a 1.

El partido finalizó empatado en el primer tiempo

Después el encuentro volvió a disputarse en la zona media y hubo pocas llegadas sobre los arcos. Recién a los 37', Facundo Marín exigió al guardavalla del Lobo Rojo. En los últimos minutos de la etapa inicial el trámite no cambió, fue muy friccionado y no se sacaron ventajas.

En el complemento, el Matador recargó energías, salió con mucha actitud en busca de la victoria y a los 49', tras un saque lateral efectuado por Mario Senra, el balón fue a la cabeza de Manochi, quien habilitó a Cettou y el mediocampista le ganó a la floja salida del arquero Burlón y con un toque suave puso el 2 a 1.

Central Córdoba lo pudo liquidar en el final

Con el resultado a su favor, los de barrio Tablada manejaron el partido con mucho criterio, cuidaron la pelota y contaron con dos chances para aumentar, con los remates de Tomás Ramírez y Vranjicán.

Ganó Central Córdoba ante Juventud Unida en San Miguel, se quedó con el primer chico y la próxima semana tendrá la posibilidad de abrochar la clasificación para disputar las semifinales por el Reducido de la Primera C.

Formaciones

Juventud Unida 1: Agustín Burlón; Franco Cardozo, Esteban Fernández, Maximiliano Paredes, Enzo Guzmán; Juan Daniel Pereyra, Cristian Canan, Juan Álvarez Morinigo; Nahuel Aiuto, Iván Santa Cruz y Diego Cardozo. DT: Néstor Rapa.

Central Córdoba 2: Facundo Gastaudo; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Mario Senra; Juan Ignacio Cettou, Simón Sierra y Joaquín Messi; Facundo Marín, Lucas Manochi (60' Pablo Vranjicán) y Tomás Ramírez (77' Guido Di Vanni) . DTs: Daniel Teglia y Diego Acoglanis

Goles: 16’ Manochi (CC), 24’ (p) Paredes (JU) y 49’ Cettou (CC).

Arbitro: Rodrigo Villalba

Estadio: Ciudad de San Miguel