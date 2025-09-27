La Capital | Policiales | robo

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

El MPA publicó las grabaciones de dos delincuentes que hicieron un escruche en un departamento ubicado sobre Rivadavia al 2100

27 de septiembre 2025 · 15:55hs
El robo ocurrió durante el primer fin de semana largo de junio.

Foto: MPA.

El robo ocurrió durante el primer fin de semana largo de junio.

La Fiscalía Regional de Rosario dio a conocer este viernes el video de un robo en el centro de la ciudad. Los investigadores pidieron colaboración para identificar los ladrones que entraron a un edificio hace varios meses y aún no fueron capturados para esclarecer el episodio.

El MInisterio Público de la Acusación (MPA) busca datos para individualizar a quienes ingresaron a un departamento de avenida Rivadavia al 2100, a metros del cruce con bulevar Oroño. En las imágenes se observan los desplazamientos previos y posteriores de los delincuentes que aprovecharon la ausencia de la víctima.

Fuentes oficiales precisaron que la banda estuvo en el edificio entre el 14 y el 15 de junio. Dado que la moradora no estaba allí, lograron llevarse diferentes elementos personales y objetos de valor sin mayores inconvenientes.

Un robo disimulado en un edificio céntrico

Los maleantes cruzaron la puerta de acceso al edificio con ropa negra y encapuchados. De acuerdo a la filmación, estaban pendientes del registro de una de las cámaras de videovigilancia que apuntan hacia la calle.

Embed - Solicitud de colaboración | Identificación de las personas en hecho de robo en Rivadavia al 2100

En la primera grabación se aprecia que dos hombres entraron por la noche sin forzar el sistema electrónico del picaporte. Después se retiraron, pero volvieron acompañados al día siguiente para completar el escruche.

>> Leer más: Zona sur: un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos

El segundo ingreso de los ladrones se registró pasadas las 14 del domingo 15 de junio, en el cierre del primer fin de semana largo de aquel mes. En esa oportunidad volvieron con un cómplice más joven que actuó a cara descubierta e intentó cubrirse el rostro con una mano.

Quienes tengan información sobre la identidad de las dos personas apuntadas por el MPA pueden comunicarse telefónicamente al 911 para colaborar con la investigación. También tienen la alternativa de contactarse con el fiscal Carlos Covani a través de la dirección de correo electrónico [email protected] o mediante las redes sociales de la Fiscalía Regional 2. En cualquier caso, las autoridades garantizan la reserva de la identidad de los testigos.

Noticias relacionadas
Pampita en la puerta de su casa

Robaron en la casa de Pampita: "Se llevaron fotos y videos de valor incalculable"

El motociclista que tomó el viaje en Didi fue atendido en el Heca.

Balearon a un chofer de Didi Motos y le robaron el vehículo en barrio Ludueña

Imagen de archivo. El gendarme baleó a dos asaltantes

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones en Rosario

Imagen de archivo. El gendarme baleó a dos asaltantes

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Ver comentarios

Las más leídas

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Lo último

En vivo: Central goleó a Gimnasia en La Plata con goles de Veliz, Enzo Giménez y Di María

En vivo: Central goleó a Gimnasia en La Plata con goles de Veliz, Enzo Giménez y Di María

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

El alerta amarilla se extendió hasta las 18 de este sábado. Durante la mañana se registraron diferentes inconvenientes después de una madrugada lluviosa

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
En vivo: Central goleó a Gimnasia en La Plata con goles de Veliz, Enzo Giménez y Di María
Ovación

En vivo: Central goleó a Gimnasia en La Plata con goles de Veliz, Enzo Giménez y Di María

Crimen filmado: el asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela
Policiales

Crimen filmado: el asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

El país estaba al borde de la hiperinflación: Milei atacó a la casta en La Rural
Política

"El país estaba al borde de la hiperinflación": Milei atacó a la "casta" en La Rural

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana
La Ciudad

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Central Córdoba y Argentino dieron el puntapié inicial al sueño del ascenso en Ovación

Ovación
Central: Carlos Quintana apenas jugó 8 minutos en La Plata por lesiones en el pómulo y el tobillo
Ovación

Central: Carlos Quintana apenas jugó 8 minutos en La Plata por lesiones en el pómulo y el tobillo

Central: Carlos Quintana apenas jugó 8 minutos en La Plata por lesiones en el pómulo y el tobillo

Central: Carlos Quintana apenas jugó 8 minutos en La Plata por lesiones en el pómulo y el tobillo

Rugby Championship: Los Pumas estuvieron un tiempo a la altura pero no pudieron con los Springboks

Rugby Championship: Los Pumas estuvieron un tiempo a la altura pero no pudieron con los Springboks

Central: Holan confirmo el equipo, con Enzo Copetti desde el inicio, en lugar de Duarte

Central: Holan confirmo el equipo, con Enzo Copetti desde el inicio, en lugar de Duarte

Policiales
Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios
Policiales

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

La Ciudad
Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
La Ciudad

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Más que borracho en Arroyito: un taxista dio positivo los test de alcoholemia y marihuana

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Para reservar con el canillita: La Capital regala un ejemplar de la nueva Constitución de Santa Fe

Para reservar con el canillita: La Capital regala un ejemplar de la nueva Constitución de Santa Fe

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Información General

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma