Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

El MPA publicó las grabaciones de dos delincuentes que hicieron un escruche en un departamento ubicado sobre Rivadavia al 2100

La Fiscalía Regional de Rosario dio a conocer este viernes el video de un robo en el centro de la ciudad. Los investigadores pidieron colaboración para identificar los ladrones que entraron a un edificio hace varios meses y aún no fueron capturados para esclarecer el episodio.

El MInisterio Público de la Acusación (MPA) busca datos para individualizar a quienes ingresaron a un departamento de avenida Rivadavia al 2100 , a metros del cruce con bulevar Oroño. En las imágenes se observan los desplazamientos previos y posteriores de los delincuentes que aprovecharon la ausencia de la víctima.

Fuentes oficiales precisaron que la banda estuvo en el edificio entre el 14 y el 15 de junio . Dado que la moradora no estaba allí, lograron llevarse diferentes elementos personales y objetos de valor sin mayores inconvenientes.

Los maleantes cruzaron la puerta de acceso al edificio con ropa negra y encapuchados . De acuerdo a la filmación, estaban pendientes del registro de una de las cámaras de videovigilancia que apuntan hacia la calle.

En la primera grabación se aprecia que dos hombres entraron por la noche sin forzar el sistema electrónico del picaporte. Después se retiraron, pero volvieron acompañados al día siguiente para completar el escruche.

El segundo ingreso de los ladrones se registró pasadas las 14 del domingo 15 de junio, en el cierre del primer fin de semana largo de aquel mes. En esa oportunidad volvieron con un cómplice más joven que actuó a cara descubierta e intentó cubrirse el rostro con una mano.

Quienes tengan información sobre la identidad de las dos personas apuntadas por el MPA pueden comunicarse telefónicamente al 911 para colaborar con la investigación. También tienen la alternativa de contactarse con el fiscal Carlos Covani a través de la dirección de correo electrónico [email protected] o mediante las redes sociales de la Fiscalía Regional 2. En cualquier caso, las autoridades garantizan la reserva de la identidad de los testigos.